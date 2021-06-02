金子美铃的童谣：我们不一样，我们都很棒

梦幻童谣诗人，金子美铃

跨越一百多年的时空，至今金子美铃的童谣依然能打动我们的心。“我们不一样，我们都很好”“看不见却在那里”。这些语句总能轻轻拨动我们的心弦。她对天空，对小鸟，对鱼儿，对大地，更是对自己说：“做自己就好”。耗时16年挖掘出金子美铃遗稿的矢崎节夫，对美铃的诗句进行如下解读。

做自己就好

《我和小鸟和铃铛》 我伸展双臂

也不能在天空飞翔，

会飞的小鸟却不能像我

在地上快快地奔跑。 我摇晃身体

也摇不出好听的声响，

会响的铃铛却不能像我

会唱好多好多的歌。 铃铛、小鸟，还有我，

我们不一样，我们都很好。

这是金子美铃的代表作之一。“我们不一样，我们都很好”，多么令人愉快的语句。她在呼吁“做自己就好”。不仅人类，其实地球上的万事万物正因为不一样才得以产生，正因为不一样才能共存于世。这就是“所有人生下来都是满分一百分”。

美铃这样的视角，是人类中心主义、自我中心主义的人不具备的。

这首童谣的点睛之处是最后一段的前一句。题目本是《我和小鸟和铃铛》，但前一句却变为“铃铛、小鸟，还有我”，“我”的位置发生了变化。当“我和你”变成“你和我”之后，就不再是先己后人的思维了，就出现了“我们不一样，我们都很好”这样的视角。

还有一处很重要。那就是咏出了“做不到”和“不知道”，比如“不能在天空飞翔”“不能像我在地上快快地奔跑”“摇不出好听的声响”“不能像我会唱好多好多的歌”。

我们呱呱坠地时，基本上什么都不会做，也什么都不知道，但当我们慢慢地学会了一些，慢慢地懂得了一些之后，往往就爱去歧视那些做不到的人和不知道的人了。

美铃让我们记起来我们也是一开始什么都做不到，什么都不知道的，是后来才慢慢地学会了，慢慢地知道了的。她让我们意识到了大家都有各自的时间和容积，都是不可媲美的完美存在。

看不见却在那里

《星星和蒲公英》 蓝蓝的天空深不见底，

就像小石头沉在大海里，

一直等到夜幕降临，

白天的星星 眼睛看不见。

看不见却在那里，

有些东西看不见。 干枯散落的蒲公英，

默默躲在瓦缝里，

一直等到春天来临，

它强健的根，眼睛看不见。

看不见却在那里，

有些东西看不见。

“看不见却在那里/看不见的东西也是存在的”。

我们总爱执着于眼睛看得到的东西，而美铃却让我们意识到那些看不见的东西的存在。就她像在《鱼满舱》中用“沙丁鱼的葬礼”来表现海底的沙丁鱼的悲伤那样。

我们的周围除了眼睛看得见的东西，还充盈着眼睛看不见的空气。而我们正是靠着这些空气才活下来的。所以重要的不是由于不存在才看不见，而是像白天的星星和蒲公英的根那样明明存在，我们却忘记了它们，或是不再意识到它们了，我们自身缺乏想象力和对事物的深度感知力，这才是问题。

美铃让我们注意到这个问题，让我们恍然大悟，让我们想要再一次认真地去对待那些让我们之所以能够成为我们自己的东西。

在美铃写下“看不见却在那里/看不见的东西也是存在的”18年后，安托万·德·圣-埃克苏佩里在《小王子》中写道：“真正重要的东西是肉眼无法看见的。”这种宝贵的视角总是超越时空，不断被重新记忆起来。

重要的东西是肉眼看不见的

《积雪》 上层的雪

很冷吧，

冰冷的月光照着它。 下层的雪

很重吧，

上百的人压着它。 中间的雪

很孤单吧，

看不见天也看不见地。

读完《积雪》后，我很感动。美铃看雪不单单就是雪，而是把它们认真地分成了“上层的雪”“下层的雪”“中间的雪”，站在它们的立场上咏出了这首童谣。上层的雪和下层的雪很容易想象得到，可中间的雪，以前还真是没有谁想到过吧？

每次读《积雪》，我都会想起去北海道看流冰时一位村长说过的话。村长亲自来迎接我们，还给我们背诵了《积雪》。

“中间的雪 很孤单吧。看不见天也看不见地”——背到这里，原本面带微笑的村长表情顿时严肃了起来，接着忽然泪流满面地跟我们说了下面这段话。

“我活了七十多年，到今年为止每年都看了很多很多雪，但我从没想过中间的雪会怎样。对真正重要的东西视而不见，就这么白活了一大把年纪，我实在是惭愧。”然后，眼泪又决堤似的涌出。

这时候，我发现自己也变得跟村长一样，将美铃的童谣转回自己身上，开始质问自己，我有没有每日三省吾身，活到现在是不是一直都忽视了真正重要的东西？

我觉得美铃的童谣总是在对我们这些读者发问：“你怎么样呢？”

金子美铃诗词选自《金子美铃童谣全集》（JULA出版局）；中文版摘自《星星和蒲公英》（新星出版社），原译吴菲

金子美铃的肖像照由“金子美铃著作保存会”提供

插图：moeko

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