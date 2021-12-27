总金额26亿日元！招来大奖的招财猫：彩票店的“玛可酱” 动物界的“打工者”（1）

动物界的“打工者” animals at work

在日本，我们在很多场合都会遇到动物。它们愉快地生活着，也给人类提供帮助。本系列专辑将为大家介绍动物界的“打工者”们，它们能治愈人的心灵，因其存在而让人类的生活更加丰富多彩。值得纪念的第一期为大家介绍真实版招财猫“玛可酱”。据说自从她来彩票店看店，店里总共开出了高达26亿日元的大奖。如今彩民们远道前来的这家彩票店，我们也去一探究竟。

看店后大奖频开

仅几百日元就能购买“梦想”的彩票，是日本人常见的一项娱乐活动。

在全国约8千家彩票店中，有一家“开出大奖”人气超高的彩票店，这就是东京都江户川区的吉田商店。



“玛可酱”打工的彩票店招牌

负责接待客人的是老板吉田诚一和弟弟吉田俊秋，以及真实版招财猫“玛可酱”。

招财猫是一种装饰物，据说能够招来福气，寓意生意兴隆、顾客络绎不绝。许多招财猫是陶瓷的，但这家店里却是一只真猫招来了中大奖的福气。

“10年前，我母亲去邻居家看刚生下来的小猫，一眼就相中了她，于是决定领养。”（诚一）

诚一说，母亲吉田艳给这只猫起的名字和他们小时候养过的猫一样，把她当女儿一样疼爱。

“后来她就跟我们一起看店了，结果当年的年末大型彩票就开出了大奖。”（俊秋）



老板吉田诚一（右）和弟弟俊秋

被誉为“真实版招财猫”

不知从何时起，玛可声名远扬，人们都说“摸一摸玛可酱，就能中奖。她可是真实版的招财猫”，于是彩民们开始从全国各地远道而来。

玛可雪白的毛色美丽动人，尾巴尖卷成钩子状。

长有这种“钩尾”的猫被认为“能钩来幸运”，在欧洲是幸运的象征。



弯成钩子状的尾巴，欧洲人认为能“钩来幸运”

现在因为新冠疫情，店里避免玛可和客人接触，以前很多人买了彩票后都会摸一摸“玛可酱”，祈祷自己能够中奖。

中奖者会带着玛可喜欢的小零食来道谢。

玛可来店10年间，吉田商店开出的高额大奖有29注，据说总金额高达26亿日元。

深受街坊邻居喜爱

玛可给很多人带去过欢乐，但她自己两年前也曾经历痛苦。那时她深爱的“妈妈”吉田艳去世了，享年87岁。

“她在家里找来找去，发出呼唤似的叫声，可怜兮兮的。现在看起来好像也没有从痛苦中走出来。我们兄弟俩替代不了母亲在她心中的地位。”（诚一）



亲吻原主人遗像的“玛可酱”

早上8点半开门后，邻居们就会过来打招呼：“玛可酱，早上好。你好吗？”

“跟母亲在世的时候一样呢。以前大家就是这样关心我母亲的健康的。”（俊秋）

“对，现在怎么感觉玛可酱接过了母亲的接力棒呢！”（诚一）

如今，“玛可酱”在天堂的吉田艳的守护下，依然为店里带来福气。

标题图片：在彩票店看店的招牌猫“玛可酱”

拍摄：山口规子

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