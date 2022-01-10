让孩子们懂得生命尊严的校犬：立教女学院小学的柯蕾亚 动物界的“打工者”（2）

动物界的“打工者” animals at work

本系列专辑为大家介绍日本动物界的“打工者”们，它们能治愈人的心灵，因其存在而让人类的生活更加丰富多彩。第二期介绍立教女学院小学（东京杉并区）的校犬。作为培养孩子们健康情绪的动物辅助教育手段进入校园，现在万能㹴贝罗娜和拉布拉多犬柯蕾亚每天都会来学校。孩子们跟校犬是怎么度过每一天的呢？让我们去学校里一探究竟。

2003年进入校园的校犬

“哇——好可爱！”

吉田太郎老师带着一只狗进门后，一年级的教室就沸腾了。

“请大家安静一下。就是你们，头一次见面的人忽然对你们大声说话，也会吓一跳吧？狗狗也一样哦。”

小狗跟着吉田老师在教室里转了一圈后，就悠闲地趴在地板上歇息了。



2016年10月来到学校的校犬柯蕾亚

学校从Eyemate协会借来导盲犬繁殖犬柯蕾亚。

她就是立教女学院小学的“校犬”。

第一只校犬来到立教女学院小学，是2003年的事了。

契机是一个没法适应学校生活的孩子无意间吐露的一句心声：“学校里要有小狗的话，该多好玩呀。”

听者有心，吉田老师为了培养孩子们健康的情绪，便行动了起来，开始积极推行动物辅助教育。

“我花了不少时间选择理想的犬种做校犬。刚开始我觉得小型的、掉毛少的贵宾犬比较合适，但小学生们精力充沛，我又想是不是能陪她们消耗精力的犬种更合适些呢？于是就选了㹴犬中最大型的万能㹴。”



与吉田老师一起走向教室的柯蕾亚，以及1个半月大的小狗们

悲伤的离别与新生命的诞生

第一任校犬名叫“巴蒂”，每天都陪伴孩子们度过学校生活。她生产过两次，让孩子们懂得了什么是生命的诞生。

“巴蒂12岁的时候去世了。之后是巴蒂的女儿，第二代校犬琳可。东日本大地震核电站事故后从福岛保护犬救济营来的维鲁也去世了。我们在礼拜堂举行告别仪式，在每个孩子心里都留下了深刻的记忆。”

现在每天来学校的是柯蕾亚和巴蒂的侄女贝罗娜。

柯蕾亚今年春天生了第4胎。



一下课，就会有被称为“巴蒂助行者”的六年级学生来照顾小狗

“巴蒂来了之后，孩子们在6年内至少经历过一次校犬生小宝宝。亲眼见证生命的诞生后，自然就能意识到自己也是在祝福中诞生于这个世界的吧。”

在学校出生的小狗们会在出生后第3天起跟孩子们见面，让孩子们见证它们成长的每一天。

“狗妈妈养育狗宝宝会舔他们的尿和粪便，孩子们看到后直呼‘好脏呀！’，但是我问他们‘你们还是小宝宝的时候，你们的爸爸妈妈给你们换尿布时会嫌脏吗？’，孩子们都开心地回答‘那不可能’。无论是一年级还是六年级，反应都是一样的呢。”

采访当日，一年级新生第一次与校犬见面，之后还有一个惊喜等着她们。学校为她们安排了与柯蕾亚生的9只小狗“亲密接触的时间”。



孩子们和柯蕾亚刚生下不久的小狗近距离接触

孩子们战战兢兢地把小狗抱在怀里，柯蕾亚颇为担心地在她们中间巡视。

但是她绝不会狂吠，也不会发怒。

因为对校犬而言，孩子们是一群值得信赖的小伙伴。



在校园里奔跑嬉戏的柯蕾亚和贝罗娜（左）

标题图片：在一年级教室与学生见面的立教女学院小学校犬柯蕾亚

摄影：山口规子

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