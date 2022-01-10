让孩子们懂得生命尊严的校犬：立教女学院小学的柯蕾亚 动物界的“打工者”（2）生活与旅游 社会
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2003年进入校园的校犬
“哇——好可爱！”
吉田太郎老师带着一只狗进门后，一年级的教室就沸腾了。
“请大家安静一下。就是你们，头一次见面的人忽然对你们大声说话，也会吓一跳吧？狗狗也一样哦。”
小狗跟着吉田老师在教室里转了一圈后，就悠闲地趴在地板上歇息了。
学校从Eyemate协会借来导盲犬繁殖犬柯蕾亚。
她就是立教女学院小学的“校犬”。
第一只校犬来到立教女学院小学，是2003年的事了。
契机是一个没法适应学校生活的孩子无意间吐露的一句心声：“学校里要有小狗的话，该多好玩呀。”
听者有心，吉田老师为了培养孩子们健康的情绪，便行动了起来，开始积极推行动物辅助教育。
“我花了不少时间选择理想的犬种做校犬。刚开始我觉得小型的、掉毛少的贵宾犬比较合适，但小学生们精力充沛，我又想是不是能陪她们消耗精力的犬种更合适些呢？于是就选了㹴犬中最大型的万能㹴。”
悲伤的离别与新生命的诞生
第一任校犬名叫“巴蒂”，每天都陪伴孩子们度过学校生活。她生产过两次，让孩子们懂得了什么是生命的诞生。
“巴蒂12岁的时候去世了。之后是巴蒂的女儿，第二代校犬琳可。东日本大地震核电站事故后从福岛保护犬救济营来的维鲁也去世了。我们在礼拜堂举行告别仪式，在每个孩子心里都留下了深刻的记忆。”
现在每天来学校的是柯蕾亚和巴蒂的侄女贝罗娜。
柯蕾亚今年春天生了第4胎。
“巴蒂来了之后，孩子们在6年内至少经历过一次校犬生小宝宝。亲眼见证生命的诞生后，自然就能意识到自己也是在祝福中诞生于这个世界的吧。”
在学校出生的小狗们会在出生后第3天起跟孩子们见面，让孩子们见证它们成长的每一天。
“狗妈妈养育狗宝宝会舔他们的尿和粪便，孩子们看到后直呼‘好脏呀！’，但是我问他们‘你们还是小宝宝的时候，你们的爸爸妈妈给你们换尿布时会嫌脏吗？’，孩子们都开心地回答‘那不可能’。无论是一年级还是六年级，反应都是一样的呢。”
采访当日，一年级新生第一次与校犬见面，之后还有一个惊喜等着她们。学校为她们安排了与柯蕾亚生的9只小狗“亲密接触的时间”。
孩子们战战兢兢地把小狗抱在怀里，柯蕾亚颇为担心地在她们中间巡视。
但是她绝不会狂吠，也不会发怒。
因为对校犬而言，孩子们是一群值得信赖的小伙伴。
Profile
姓名：柯蕾亚
年龄：5岁，雌性
主要工作内容：每天去学校参与课堂和活动，下课时与孩子们一起玩耍。
工作单位：立教女学院小学
东京都杉并区久我山4丁目29-60
标题图片：在一年级教室与学生见面的立教女学院小学校犬柯蕾亚
摄影：山口规子
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