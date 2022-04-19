动物界的“打工者”（3）除草的山羊：残疾人设施里的“Isoko小队”

动物界的“打工者” animals at work

本系列专辑将为大家介绍日本动物界的“打工者”们，它们能治愈人们的心灵，因其存在而让人类的生活更加丰富多彩。第三期我们介绍在社会福祉法人日本身心障碍儿童协会岛田疗育中心（东京多摩市）负责除草的山羊。它们是由致力于人工斜坡绿化事业的αGREEN公司派来的，通过吃杂草来平整土地。我们来了解一下在疗育中心被称为“偶像”的山羊们。

杂草丛生的陡峭斜坡变漂亮了

“几年前这里还是杂草丛生，乱糟糟的。但山羊们来了之后，一年到头都变得非常漂亮，我对它们的工作真的非常满意。”



从中心这边看到的斜坡。以前这里杂草茂盛，令人一筹莫展，自山羊来后，一直保持这样的状态

岛田疗育中心事务部部长森久保真由美女士望着病房楼对面的斜坡，这样对我说。

约6000平方米的陡峭斜坡上，有三只山羊正在悠闲自在地吃草。

是的，它们就是以除草为工作的“专业小分队”。

岛田疗育中心开设于1961年，是日本最早的重症身心障碍儿童设施，现在这里对重症身心障碍儿童和成人以及智障患者进行护理。

之所以引进山羊来干活儿，是因为森久保在附近的站前停车场看到山羊在“除草”。

“每年看到我都会想，这办法可真不错啊，一次我发现了写着联系方式的牌子，于是立即打电话联系。”

对方说先去看看现场吧，然后αGREEN公司的池崎真先生来到这里。

他介绍说：“我们原本是做斜坡绿化之类的工作，不过绿化之后草会疯长，所以就有必要进行管理了。我们想研究一种只有我们才能实现的独特的除草方式，于是大约15年前开始做这项山羊除草的业务。”



αGREEN公司的池崎（左）和岛田疗育中心事务部部长森久保

最大的优势是可以让草保持一定的高度

山羊除草的最大优势是可以让草保持一定的高度。

如果用人工除草，一般是草长高后一次性修剪，因此呈现出的只有两种状态：或者是杂草茂盛，或者是被剪除干净。但山羊每天都会吃草，因此草的高度几乎是一致的，能够保持良好的景观。

除掉的草也不需要处理。当然，这些草会变成粪便排泄出来，不过只吃草的山羊排出的粪便几乎是没有臭味的。

最近，食草家畜打嗝和粪尿等排泄物生成沼气成为一大问题，而专为除草饲养的山羊与野生食草动物一样，数量是很少的，因此对全球气候变暖并不会产生影响。

像岛田疗育中心这种倾斜度较大的地方，人工除草作业有一定的危险性，而山羊原本就是生活在山岳地带的动物，它们非常擅长在陡峭的斜坡上上下下。

“这里也生长着很多山羊喜欢的草类，所以我看了现场以后立刻就签约了。”（池崎）



领头羊Isoko

于是来了三只山羊，Isoko、Kasumi、Yu。

据说山羊可以吃掉相当于自身体重约十分之一的草量，三只加起来一天能除草约15公斤。

也能发挥动物疗法的功效

“一会儿功夫就能让斜坡变得漂漂亮亮，这点自不必说，而且大家同时还会被山羊所治愈。它们现在是我们疗育中心的偶像呢。”（森久保）

岛田疗育中心分为门诊和住院楼，山羊小队在动物疗法方面也发挥着重要作用。

“入院的患者中也有为了每天能看到山羊而特意到广场来散步的，行动不便的患者也可以从窗口眺望山羊。门诊的医生也会对患者说，‘今天天气不错，我们一边看山羊一边聊吧’，广场的长椅便成为临时诊疗室。”（森久保）



Isoko小队

母山羊Isoko、Kasumi和公山羊Yu在这里工作已经是第四个年头，堪称“经验丰富”。体形最大的Isoko相当于它们的头领。

这三只山羊每年4月到10月在这里负责除草工作，冬天回牧场，属于“季节性打工者”。

“第一年的秋天，Isoko它们离开这儿以后，每天都来看山羊的患者感到无比寂寞，竟然放声痛哭……”（森久保）

如果客户有要求，αGREEN公司每年都会派同一批山羊来工作，今年岛田疗育中心也是由Isoko率领的“三羊小队”勤勤恳恳地吃草，给大家带来心灵的慰藉。



池崎喂食的是山羊最爱吃的葛根叶。后边的三角篷是用来避雨的。山羊讨厌下雨，所以这是必需品

Profile 名字：Isoko 年龄：5岁 主要工作内容：通过吃草，让空地等处的草坪保持美观。 工作单位：有限公司αGREEN（社会福祉法人日本身心障碍儿童协会岛田疗育中心）

标题图片：在吃杂草的“Isoko小队”。红色地面是中心的运动场，远处的建筑是住院楼（山口规子摄）

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