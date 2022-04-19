动物界的“打工者”（3）除草的山羊：残疾人设施里的“Isoko小队”生活与旅游 社会
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杂草丛生的陡峭斜坡变漂亮了
“几年前这里还是杂草丛生，乱糟糟的。但山羊们来了之后，一年到头都变得非常漂亮，我对它们的工作真的非常满意。”
岛田疗育中心事务部部长森久保真由美女士望着病房楼对面的斜坡，这样对我说。
约6000平方米的陡峭斜坡上，有三只山羊正在悠闲自在地吃草。
是的，它们就是以除草为工作的“专业小分队”。
岛田疗育中心开设于1961年，是日本最早的重症身心障碍儿童设施，现在这里对重症身心障碍儿童和成人以及智障患者进行护理。
之所以引进山羊来干活儿，是因为森久保在附近的站前停车场看到山羊在“除草”。
“每年看到我都会想，这办法可真不错啊，一次我发现了写着联系方式的牌子，于是立即打电话联系。”
对方说先去看看现场吧，然后αGREEN公司的池崎真先生来到这里。
他介绍说：“我们原本是做斜坡绿化之类的工作，不过绿化之后草会疯长，所以就有必要进行管理了。我们想研究一种只有我们才能实现的独特的除草方式，于是大约15年前开始做这项山羊除草的业务。”
最大的优势是可以让草保持一定的高度
山羊除草的最大优势是可以让草保持一定的高度。
如果用人工除草，一般是草长高后一次性修剪，因此呈现出的只有两种状态：或者是杂草茂盛，或者是被剪除干净。但山羊每天都会吃草，因此草的高度几乎是一致的，能够保持良好的景观。
除掉的草也不需要处理。当然，这些草会变成粪便排泄出来，不过只吃草的山羊排出的粪便几乎是没有臭味的。
最近，食草家畜打嗝和粪尿等排泄物生成沼气成为一大问题，而专为除草饲养的山羊与野生食草动物一样，数量是很少的，因此对全球气候变暖并不会产生影响。
像岛田疗育中心这种倾斜度较大的地方，人工除草作业有一定的危险性，而山羊原本就是生活在山岳地带的动物，它们非常擅长在陡峭的斜坡上上下下。
“这里也生长着很多山羊喜欢的草类，所以我看了现场以后立刻就签约了。”（池崎）
于是来了三只山羊，Isoko、Kasumi、Yu。
据说山羊可以吃掉相当于自身体重约十分之一的草量，三只加起来一天能除草约15公斤。
也能发挥动物疗法的功效
“一会儿功夫就能让斜坡变得漂漂亮亮，这点自不必说，而且大家同时还会被山羊所治愈。它们现在是我们疗育中心的偶像呢。”（森久保）
岛田疗育中心分为门诊和住院楼，山羊小队在动物疗法方面也发挥着重要作用。
“入院的患者中也有为了每天能看到山羊而特意到广场来散步的，行动不便的患者也可以从窗口眺望山羊。门诊的医生也会对患者说，‘今天天气不错，我们一边看山羊一边聊吧’，广场的长椅便成为临时诊疗室。”（森久保）
母山羊Isoko、Kasumi和公山羊Yu在这里工作已经是第四个年头，堪称“经验丰富”。体形最大的Isoko相当于它们的头领。
这三只山羊每年4月到10月在这里负责除草工作，冬天回牧场，属于“季节性打工者”。
“第一年的秋天，Isoko它们离开这儿以后，每天都来看山羊的患者感到无比寂寞，竟然放声痛哭……”（森久保）
如果客户有要求，αGREEN公司每年都会派同一批山羊来工作，今年岛田疗育中心也是由Isoko率领的“三羊小队”勤勤恳恳地吃草，给大家带来心灵的慰藉。
Profile
名字：Isoko
年龄：5岁
主要工作内容：通过吃草，让空地等处的草坪保持美观。
工作单位：有限公司αGREEN（社会福祉法人日本身心障碍儿童协会岛田疗育中心）
标题图片：在吃杂草的“Isoko小队”。红色地面是中心的运动场，远处的建筑是住院楼（山口规子摄）
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