源平——名门标志，荣光不败

源平残影与日本

2022年NHK大河剧《镰仓殿13人》讲述了北条义时的一生，他结识源赖朝后便交上了好运，从伊豆的地方豪族一路爬上权力顶峰执权之位。主要登场人物中，平清盛、源赖朝、源义经等人的名字赫然在列，电视剧的前半段多半讲的是治承寿永之乱（1180-1185年）发生的源平之战吧。虽然是距今八百多年前的往事了，但“源”“平”作为开启武士社会的一族，他们不仅被视为英雄，甚至对整个战国和江户时代的封建社会的结构、明治维新之后的文化，都产生了非常广泛的影响。就连被称为战国三英杰的信长、秀吉、家康也曾极力攀附“源平”的荣光。

天皇赐姓

众所周知，源氏和平氏都是皇族后裔。都属于“臣籍降下”，也就是脱离皇族身份的皇子们的子孙。

古代日本人的姓名采用的是“氏姓制度”。氏姓就是氏（Uji）和姓（Kabane）。氏是血亲集团，姓表示阶级地位。

举个例子，飞鸟时代权倾一时的苏我氏。苏我是氏（Uji），姓（Kabane）是“大臣（Ōomi）”，大臣是最高级别。

再说回到臣籍降下的源平，“源”“平”原本是氏，但到了源氏和平氏诞生的平安时代，人们开始称氏为姓（Sei），所以本文统称为“姓（Sei）”（虽然汉字表记均为“姓”，但在本文中，读作“Kabane”时，表“阶级地位”，读作“Sei”时则表示“血亲集团，即氏”——译注）。

此外，源平的姓（Kabane）是“朝臣（Ason）”。看汉字就能猜出，指的是“朝廷的臣子”。 所以，赖朝是源朝臣赖朝，清盛则是平朝臣清盛。

源平，再加上“藤原”“橘”，就是“源平藤橘”四氏。四氏被认为是日本人的姓（Sei）的源流。平安末期的京都，几乎所有人自报家门时都会说自己是其中某家的子弟。源平对于日本人的姓就是这么重要。

为了不造成误解，特此补充一下，源氏和平氏并不都是赖朝和清盛这类武士，也有一些是贵族，被称为“公家平氏”“公家源氏”。

清盛的正妻时子便出身于公家平氏中的堂上家，再往后看，活跃于幕末舞台的岩仓具视则是公家源氏中的久我家旁支出身。

作为武家而兴盛起来的，有以桓武天皇（第50代天皇，在位时期天应元年到延历25年，即781年到806年）为家祖的“桓武平氏”，还有以清和天皇（第56代天皇，在位时期是天安2年到贞观18年，即858年到876年）为家祖的“清和源氏”。

桓武平氏和清和源氏不断分家，源氏子孙迁至信浓、摄津、大和、甲斐、常陆、河内等地，平氏子孙则迁至坂东、伊势等地，他们定居下来，很快就凭借强大武力背景力压中央朝廷的贵族阶层。



被视为河内源氏之祖的源赖信。标题图片中的源义家的祖父。源赖朝、源（木曾）义仲、足利尊氏、新田义贞的祖先。一般写作“源朝臣赖信”（图片：《前贤故实》国立国会图书馆藏）

赖朝是河内源氏的子孙，清盛是伊势平氏的子孙。

此外，支援赖朝参加源平合战，最后就位镰仓幕府执权的北条氏则一般认为是伊势平氏（也有意见对北条家属于平氏表示质疑），赖朝的战友关东的千叶、三浦两氏据说是坂东平氏。

室町幕府的将军家——足利氏是河内源氏。担任幕府守护的细川氏、斯波氏、今川氏也是足利氏的支流。

到了战国时代，著名的武田信玄是甲斐源氏，上杉谦信的家族长尾氏则是坂东平氏。

虽然只列举了冰山一角，但也可以看出源平确实奠定了武家强大的地位。

战国三英杰也自称源平后人

进入战国时代后，在源平的正统血脉之外，出现了一些凭借头脑和武力爬上高位的武将。其中最为突出的，就是被称为战国三英杰的织田信长、丰臣秀吉、德川家康。

一般认为这三人都没有源平血脉，但三人却都渴求源平的加持。

信长自称平氏。信长的全名其实是织田上总介平朝臣信长（有时也会省略官职上总介）。



名字“织田”（日文的“名字”相当于现代汉语的“姓”，还写作“苗字”——译注）来自地名，信长的名字显示他的根在越前国织田庄。讳表示生前的名，也写作“忌名”，本人在世时，除了父母和主公等上位者之外，其他人都需要避讳，不得直呼其名（图片：Satou Tadashi）

信长在元龟（1570年起）之后曾自称是平清盛孙辈的平资盛一脉，此事从多部史料均可确认。这大概是跟浅井长政、朝仓义景、石山本愿寺等俗称“信长包围网”作战时的事。

但是，那之前天文18年（1549年）的制札（写着禁令等的文书）中，又署名为“藤原”（《加藤文书》）。因为一般认为信长的出身是越前（现在的福井县）织田劔神社的神官之家，而该家族便自称“藤原”氏。

此外，有观点指出织田劔神社神官的氏是“忌部”（负责祭祀的氏族），该观点也颇具说服力，但信长却从未自称过“忌部”。

有学说认为，他之所没来由地自称平氏后人，其实是基于“源平交替思想”。

正如平清盛（平氏）→源赖朝（源氏）→执权北条家（平氏）→足利将军家（源氏）的政权脉络所示，源平两氏是轮流执政。那么接下来就该轮到平氏的织田信长来统治日本了——就是这么个逻辑。

这一交替思想作为一种民间流传的说法，似乎是从室町时代开始出现的。只不过我们并没有信长对此信以为真的确凿证据。

家康自称源氏。

家康的“名字（苗字）”最早是“松平”。原本是以三河国松平乡（现在爱知县丰田市）为据点的小豪族。

据传，松平祖上在上野国新田庄得川乡（现在群马县太田市），先祖是河内源氏新田氏的支流世良田氏。

换言之，世良田氏→松平传承的血脉是源氏的名门之后，故而作为其后裔，自己（家康）也是源氏——当然，这也只是家康这么“自认”的而已。

永禄9年（1566年），其“名字”从“松平”改为“德川”。因为世良田氏的一世祖名叫得川义季，再用同音字“德”字替换掉“得”字，就有了“德川”。

几乎同一时期，他策划了从源氏改姓为藤原，获取从五位下（允许上殿的最低品）官位和三河守的官职。由于清和源氏的世良田氏从未有过担任三河守的先例，因此便强行将姓改为藤原。是一次另类的改姓操作。

然后，虽然时期有多种说法，但大概是在天正14到16年（1586年到1588年），家康又无情地撕掉藤原标签，恢复了源氏的身份。行事风格非常霸道。如此便有了全名：德川次郎三郎源朝臣家康。



次郎三郎是字。也就是“通称”（图片：Satou Tadashi）

不同时期使用不同姓的家康，在恢复源氏身份后，其官位后都署名为“源朝臣”，如“大纳言源朝臣”“正二位源朝臣”（均为天正19年，即1591年颁发的文书）等。

就任征夷大将军之后是源氏，德川=源氏的荣光一直延续到江户时代。

秀吉也跟家康一样方便行事

秀吉是平氏。主公信长在本能寺之变（天正10年，1582年）被害后，他在全名中加入了“平”氏。大概是效仿信长吧。

不过，秀吉并不满足于此。天正13年（1585年）受封关白时，在公卿近卫前久的帮助下，成为了近卫家的养子，从平氏改为藤原氏。第二年，又创设了与“源平藤橘”比肩的新姓“丰臣”，并以此为姓。

抛弃武家身份，变成了公家。



秀吉没选源氏，可以认为是因为主公信长自称平氏。不过，对于秀吉而言，平氏也不过是一个跳板（图片：Satou Tadashi）

虽然秀吉是个例外，但就像这样，武将们都希望攀附源平谱系。因为源平对武家而言是特别的存在。源平在民间威风十足，三英杰根据时期的不同对源平的残像进行了最大限度的利用。

标题图片：源义家，河内源氏的栋梁。赖朝的先祖。人称八幡太郎，为提升当时尚为新兴势力的武士阶层的地位做出了贡献。标题图片是历史伟人贤人传记集《前贤故实》中的插图，批字为“源朝臣义家”。武家源氏的荣光始于义家（国立国会图书馆藏）

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