“诸行无常”和“判官赑屃”──源平留下的日本人的精神性

“诸行无常”和“判官赑屃”──源平留下的日本人的精神性历史 文化
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无常的泡影和对权势者的敌意
祗园精舍的钟声，是诸行无常的回响；沙罗双树的花色，讲述着盛者必衰的道理。骄纵之人也无法长久，不过春夜梦一场，勇猛之人也终将灭亡，恰似风中尘埃扬。
这是日本文学史上赫赫有名的《平家物语》的开篇。
《平家物语》准确的成书年代不详，一般认为其原型成立于镰仓前期。版本有两种，一是“读本系”，也就是作为手抄本而流传下来的版本。另一种是“语本系”，也就是琵琶法师边弹琵琶边讲故事的说唱版，这里的“语”，指的是配上乐曲吟唱的意思。将唱段记录成书的版本便是“语本系”版本。
我们经常看到的，基本都是“语本系”版本。
据说琵琶法师在讲述开篇第一节时都很花时间。事实上，听朗读语本的CD时，这一段也长达7分钟左右。足见这部分多么重要。
“祗园精舍”是释迦曾在此说法的印度寺院的名称。“诸行无常”也是佛教用语，意思是说这个世间的事象（诸行）全都处在变化当中，没有不变的东西（无常）。
《平家物语》的根底处流淌的是佛教的无常观。再加上后面的“盛者必衰”，说的就是正因为无常，所以极尽荣华者，其衰落的时刻也必将到来。
这些其实都暗喻平清盛和平氏一门。
清盛是第一个以武士之身爬上太政大臣（律令官制品序最高的“一位”）的人，嫡子重盛是内大臣兼左大将。内大臣品序是二位。次男宗盛是中纳言（三位）兼右大将。三男知盛是三位中将，孙子惟盛是四位少将。
加上其他平氏族人，主要公卿（一位到三位的官职）中，平家就占16人，四位以下的殿上人（允许上殿面君的人）有30人以上。平家权倾一时，甚至到了宫中基本上看不到非平家人的身影的地步。
实质就是独裁政权。
然而，独裁就会滋生腐败。腐败的原因是“骄纵”。清盛就任太政大臣是仁安2年（1167年），去世是养和元年（1181年），翌年平家逃离京城，寿永4年（1185年）3月灭亡于坛浦。高高在上的平家只用了短短的19年，就从权力的宝座跌落，走向灭亡。
《平家物语》在开篇就给出了结论，认为平家的覆灭是基于“诸行无常”——这世上还没有一成不变的事物——规律的必然走向，还有个原因就是“骄纵”。
清盛开辟了濑户内海的航路，修建港口，建造了严岛神社的社殿等，功绩不在少数。
平家灭亡的背后，有政治斗争、权力斗争、武力冲突等多种因素叠加，最后屈服于源氏的武力之下，但将原因归结于“诸行无常”，似乎更能拨动日本人的心弦。
没有不变的事物，这话确实“所言甚是”，世事竟是如此无常啊——。
这其中凝聚着日本人的无常观。
另一个隐藏的调味料也不容错过。那就是对极尽荣华者的嫉妒、憎恶、诅咒其灭亡的敌意。比起无常观，有人认为这种敌意起到的历史作用更大。西洋史学的会田雄次（已故）指出了当权者的不受欢迎：“那些彻底胜利者，将财富、地位、荣誉一切都握于手中的人，很难让人喜欢。”（《历史与旅途》临时增刊号收录的《谜与异说的日本史综览》）
无常观与对权势者的憎恶交织在一起，产生出来的复杂情绪，正是日本人口中的“诸行无常”，作为昭示这一观念的典型范例，平家就成了强烈妒忌的发泄对象。
世间的花朵 再加上判官赑屃 春日里的风
与遭世人诅咒而灭亡的平家相对的，是备受赞誉的源氏。人气还基本上由源义经一人独揽。
足证源义经人气的词语是“判官赑屃”。这也可以说是日本人的特质之一吧。悲剧武将源义经被任命为“检非违使尉”这个官职的三等官，叫做“判官”。尽管他是扫灭平家的一大功臣，却被兄长源赖朝忌惮疏远，最后悲惨离世。
对义经的同情，化作一种袒护身世可怜之人或弱者的情绪，于是就有了判官赑屃一词。敌对势力平家和赖朝都被打成了坏人。
这个词最早出现的文献是成书于宽永15年（1638年）到正保初期（1645年左右）的俳句集《毛吹草》。
世の花に 判官びいき 春の風（作者不详）
（世上的花朵都迎受着袒护判官的春风——译注）
它似乎原本是宽永15年前后世人皆知的俗谚。这么说来，它的出现应该在更早古的时代吧。
将判官赑屃定义为“国民情绪”的人是国史学者高桥富雄（已故）。
他指出：“对不容于世的正义的弱者所抱有的同情，在义经身上释放，化为典型的国民情绪。”（《义经传说 历史的虚实》）
而且这种国民情绪还往特别美化义经的方向发展，逐渐激进地理想化，于是变为“希望是这样的”“应该是这样的”。
《平家物语》中描绘的义经是“个子矮、皮肤白、龅牙”（也有说法认为龅牙的是别人），而到了室町时代中期成书的一代记《义经记》中，义经就被美化成了美少年。
中尊寺（岩手县）收藏的义经肖像看起来也是位溜肩膀的温柔男子。只不过，该肖像据传制作于室町到江户时代，所以他的真实容貌如何，就只能靠想象了。
始于腰越的流浪故事正对日本人的脾胃
不行卑鄙之事，堂堂正正勇往直前的（被美化过的）人设也备受喜爱。
在义经率领船团准备急袭屋岛的1185年3月，备受赖朝信任的梶原景时进言：“船尾侧应增配船橹，以保进退自如。”对此，义经则主张：“开战之前不可考虑退却，只管前进。”义经与景时不睦的原因之一“逆橹”争论，被口口相传至今，用以表现义经战斗时堂堂正正的姿态，相反，景时则被描写成了向赖朝进谗言，诋毁义经有勇无谋的不讨人喜欢的反面角色，这个形象后来就固定了下来。不过，逆橹的插曲是否史实，尚有争议。
此外，义经因为性情耿直而容易遭人利用这点也博得同情。
著名的一之谷战役（1184年）后，义经留在京都负责维持京都的治安，于是得以接近后白河法皇。被后白河法皇任命为检非违使尉，就是这个时候。赖朝一直严令自己麾下的“御家人”未经自己的许可，不得接受官位册封。因为获得朝廷褒奖授予官位的武士，很有可能会被朝廷招揽，将来可能成为自己的敌人，因此赖朝颇为警惕。然而这一禁忌竟被自己的弟弟稀里糊涂给打破了。
说得好听点，是“性格耿直”，但或许说义经缺心眼更为合适。
接着，在腰越发生了决定性事件。
为了告诉赖朝“自己没有异心（反对赖朝的想法）”，义经从镰仓郊外的腰越给兄长发去了一封书信。世称“腰越状”。只可惜他没有获得进入镰仓的许可，反而被赶了回去。自此开始了流浪生活（标题图片）。
历史民俗学者和歌森太郎（已故）指出，义经的流浪正好属于“贵种流离谭”，是日本人最喜欢的故事。（《判官赑屃与日本人》）
“贵种流离谭”是“以贵人历尽艰苦、颠沛流离为主题的故事”，《源氏物语》中，光源氏被逐出京都的须磨明石卷，菅原道真左迁至大宰府的故事中，都能看到这种桥段。
对悲剧式的贵人报以同情是日本人的特质之一，作为投射这种情绪的对象人物，义经大放异彩。
站在大久保利通对立面，与萨摩旧士族共命运的西乡隆盛也是判官赑屃的对象吧。现在西乡的人气依然比大久保高。
最近，菅义伟前首相退任后也骤然收到许多同情的言论，肯定了他在推行疫苗接种上的功绩。或许这也可以说是一种判官赑屃吧。
标题图片：《平家物语》绘本 卷十一。押送着在坛浦捉到的平宗盛父子，义经向镰仓行进。不料来到腰越后，却被镰仓军挡住了去路，最终只交接了宗盛父子，没能见到赖朝。义经修书一封痛陈自己的无辜，怎奈赖朝却置若罔闻（明星大学图书馆藏）
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