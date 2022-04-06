大反派平清盛，其实是一位促进贸易和推进货币经济的商业领袖

大反派平清盛，其实是一位促进贸易和推进货币经济的商业领袖历史 政治外交 文化
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
平家三代：正盛、忠盛和清盛
平清盛曾命令其子重衡烧毁与平氏家族（以下略称为“平家”）对立的兴福寺和东大寺，后让其孙子在一岁时登基成为安德天皇，并在幕后操纵政治。
《平家物语》的开头写道“骄者必败”，大概就是指平清盛的这种行为，他被描述为“佛教的敌人”或“朝廷的敌人”。
平家尽管有充分的理由采取这样的行动，但不可否认的是，因此他们作为叛逆佛祖和天皇的叛徒、以及传统的破坏者的形象被过分强调，从而被贬为了反派。然而，平清盛却留下了巨大的遗产，如果不考虑他的成就，就把他斥为“邪恶”是错误的。
他最大的成就，是通过与宋朝建立贸易路线和港口来促进贸易。这种前瞻性思维大大促进了随后的经济发展。
之所以能做到这一点，首先必须要提到平清盛的祖父和父亲以及他这三代人。这是因为平家是由平清盛的祖父和父亲筑牢了基础，并在平清盛统治时期达到了巅峰。
承德元年（1097年），平清盛的祖父平正盛向朝廷捐献了土地。当时正是白河上皇掌管朝廷、推行院政(指太上皇代天皇执政)的时期。当天皇心爱的公主（内亲王）早逝时，平正盛将土地捐给了曾是公主宅邸，后来成为一座佛教寺院的六条院。他的这一举动让白河上皇很是欢心。
于是，通过捐献达成与院政的联系，成为平家崛起的一张王牌，并一直保持到平清盛统治时期。
由于平正盛的贡献，他还被赋予了追捕濑户内海的猖獗海盗、镇压叛乱者以及防范延历寺和兴福寺僧俗弟子强行上诉（携带武器并向朝廷提出不合理要求的行为）的任务。也就是说，作为警察机构担负起维持公共秩序的工作。其中，追捕海盗的任务在后来变得越来越重要。
平正盛的活跃引人瞩目，他先后历任了但马（兵库县县北部）、因幡（鸟取县东部）、丹后（京都府北部）、备前（冈山县东部）等富饶地区的“国守”。
平正盛的儿子平忠盛，依托如此丰富的经济基础，进一步加强了与上皇的关系。 结果，他还将越前（福井县北部）、美作（冈山县东北部）和播磨（兵库县西南部）等地纳入囊中，并成为首位殿上人(*1)的平家人。
在继承了祖父和父亲的土地之后，平清盛成为了经济实力最强和最有权势的武士士族的继承人。在他出生的时候，他已经与他的对手——河内源氏有了天壤之别。
保证宋朝船只的安全，垄断贸易利润
然而，他仍然是一名武士，依旧被贵族们看不起。
他的祖父平正盛被宫廷贵族蔑视为“地位最卑贱的人”（根据藤原宗忠的日记 《右中记》），而平忠盛则被那些与他意见不同的人以“殿上暗袭”（《平家物语》中的袭击平忠盛事件）的方式骚扰。
不难想象，平清盛也被视为卑贱的人而受到蔑视。看到他克服这样的歧视和阶级差别，开创出一番事业，还是让人有一种振奋感。
他成功的关键是前面提到的追捕海盗的任务。当时要求武士完成的最重要任务之一是肃清濑户内海的海盗。在这一方面，平正盛和平忠盛进行了艰苦的战斗，让平家的军事力量从此家喻户晓。
赶走海盗也有其他好处。通过确保在濑户内海航行的船只安全，有助于刺激与中国宋朝的贸易，并振兴经济活动。平忠盛和他的继任者平清盛将注意力集中于此，并促进了日本-宋朝贸易的发展。
换句话说，从宋朝来的船是贸易船，因此没有武器装备，即使有，也很薄弱。这就是海盗猖獗的原因。如果平家能制服海盗，并能护送的话，那么船只的安全就能得到保障。
此外，还能让宋朝增加对平家的信任，这一点很重要。随着信任的增加，将使平家能够直接与宋朝进行贸易，而无需经过朝廷。
在他的父亲平忠盛的时代，与宋朝的贸易完全是由朝廷管理的官方贸易，联络处设在太宰府，由太宰府的副司令官大宰权帅来负责管理。因此，平忠盛将目标转向了位于肥前（佐贺县和长崎县）的一个名为神崎庄的庄园，并请求朝廷授权管理该庄园。
由于神崎庄担负着太宰府的预备港口的作用，如果能掌管这里，哪怕不被任命为太宰权帅，也能参与日本和宋朝之间的贸易。
从父亲那里继承了神崎庄的平清盛，利用这一优势，继承了保护宋朝船只安全的任务。因此，他逐渐垄断了濑户内海的权益。
源氏和东国(*2)的武士们能想出这样的策略吗？
大轮田泊和严岛神社的遗留物
另一方面，他还投入私人资金在本州建设了港口。那就是大轮田泊，位于今天的神户港的西侧。
该港口是平清盛控制日本和宋国贸易的一个非常重要的基地。作为防波堤的人工岛经岛也是由他发起建造的。虽然在他生前没有建成，但却被后代继承完成，起到了保护船只和港口不受风浪影响的作用，并为后来的神户发展做出了贡献。
通过日本和宋朝之间的贸易推动了货币经济的发展，也被认为是平清盛的功绩。
日本和宋朝的主要贸易是进口宋朝的钱币、纺织品和香药，同时出口金砂、珍珠和硫磺等。进口宋朝的钱币最初是为了获取铜（铜块），目的是将进口的钱币熔化后制作成佛具用品重新使用，但后来宋朝的钱币本身也进入了流通领域，经济也从易货贸易转变为货币经济。
此外，由此萌发了存钱即“蓄财”的想法，从而带动了“购买”，这反过来又刺激了经济发展。
还需要提到另一项文化遗产：世界遗产严岛神社。
正如我们所看到的，平家具有“海族”的一面。将平家与海上交通息息相关的严岛神社联系在一起是必然的。此外，自平忠盛的时代起，平家所在的安芸（广岛县西部）就一直在平家的控制之下。平清盛继承了家业，并建造了祈祷航运安全的神社，使其成为平家的宗族神。
该神社有一部33卷的《平家纳经》，其中包括由平清盛和其他家族成员一卷一卷地抄写和奉献的《法华经》等。其带有金银装饰的优雅封面和精美的衬页插图，被认为是装饰性佛经的巅峰之作，也是让今日的我们可以一窥平家的繁荣往事的国宝。
他对货币经济的积极推动，让人联想起织田信长。
通过海外贸易追求利润的是坂本龙马。
平清盛是一位先驱，他比这两位名垂青史的人物早诞生了数百年。
他是一位为时过早的改革者。
他给后人留下了通向当今时代的文化遗产，是一位值得拥有更高评价的人物。
[参考资料]
- 《平清盛的奋斗历程 幻影般的中世纪国家》，元木泰雄（角川书店）。
- 《武士之王——平清盛》，伊东润（洋泉社历史新书y）。
- 《平清盛 开创“武士士族时代”的政治家》，上杉和彦（山川出版社）。
标题照片：平清盛的坐像（模刻品）。由佛教雕塑家按照平清盛坐像（位于京都六波罗蜜寺的国家重要文化财产）的原样模刻的作品。手持经文之像，有一种非凡的庄严感（廿日市市宫岛历史民俗资料馆收藏）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。