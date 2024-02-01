实为等级社会的大奥历史 政治外交
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女官的职务制度实际上相当多样
本文将大奥里女官们的职务制度与工作内容，依据其出身背景整理成表格。其中就有“御表使”与“御右笔”之类，许多听起来不熟悉的职位。
|职务制度
|主要工作内容
|上﨟御年寄
|位阶最高，但无实权。只是御台所（“御台所”为将军正室之尊称——译注）的谈话对象
|小上﨟
|上臈见习生。若御台所年龄尚轻，亦有少女担任
|御年寄
|掌握大奥一切事务之最高权力者
|御客会释*
|负责接待公家、三卿（田安、一桥与清水的三大德川家——译注）、诸大名家的女使
|中年寄**
|作为御台所年寄之代理人，指示御用菜单
|御中臈
|负责照顾将军与御台所的贴身事务。此职级的将军侍女里会出现侧室
|御小姓**
|御台所的丫鬟，年龄最大到16岁左右的少女
|御锭口*
|负责监督“上之御锭口”――分隔中奥与大奥的御铃走廊
|此职级以上的女官为终身职
|御表使
|负责接待大奥的男性职员（御广敷），以及负责大奥的采购工作
|御右笔
|撰写日记与致诸大名家之书信
|御次
|负责搬运工具与献礼，以及打扫会面场所
|御切手书*
|负责检查通过七口（男性官员的出入口）之人员
|吴服之间
|负责管理将军及御台所的服装，以及裁缝工作
|御坊主*
|大约50岁左右且剃发的将军侍女。负责监督就寝仪式
|御广座敷*
|御表使之下属。负责御三卿与诸大名女使的餐饮等事务
|此职级以上拥有“御目见得”之资格，以下职级则无
|御三之间
|由新招募的旗本之女所担任的职位。负责御三之间以上的杂务（由于是新入职，没有御目见得之资格）
|御仲居
|在御膳所负责所有的烹饪工作
|火之番*
|管理大奥内的火源
|御使番
|御表使的下属。负责守卫“下之御锭口”（从大奥通往外部之玄关）
|御末
|负责大奥内所有的杂务，如清扫与汲水等工作
资料来源：《将军与大奥》（山本博文著，小学馆）
*仅限于将军侍女的职制，**则仅限于御台所侍女的职制。
■公家 ■旗本 ■御家人以下
以《江户幕府女中分限帐》为例，检视一下各个职务制度的人数吧。此分限帐收录于存放在稲生家（江户时代的旗本）的《稲生文书》里，是记载女官之地位等的帐簿。
从中可以看到，服侍于第11代将军家齐的正室（正妻）广大院和第13代将军家定的女官之职制与人数（二者皆为推测）。她们是直接服侍将军与御台所的“奉公人”。
|广大院（御台所）侍女
|13代家定（将军）侍女
|上﨟御年寄
|1
|3
|小上﨟
|1
|1
|御年寄
|2
|4
|御客会释
|4
|中年寄
|3
|御中臈
|7
|7
|御小姓
|2
|御锭口
|4
|御表使
|2
|9
|御右笔
|3
|7
|御次
|6
|*14
|御切手书
|1
|吴服之间
|5
|*10
|御坊主
|4
|御广座敷
|12
|御三之间
|5
|*16
|御仲居
|4
|4
|火之番
|18
|御使番
|2
|*17
|御末
|*14
|*37
*数字包含1名各职制的“领头，即领导者”
服侍将军的女官人数较多，是因为大奥在江户城内是将军的“家庭”。由于将军终归是“一家之主”，所以服侍将军的女官不仅人数众多，职制亦相对优厚。
此外，还有负责照顾高级女官的“部屋子”（见习生），以及其他从事基层工作的众多女侍。这些人数合计，总共最高可达2000至3000人。
“上臈御年寄”与“小上臈”为来自京都的公家女性，居于女官里的最高位，可谓特殊等级。公家出身的女性之所以进入大奥工作，则是因为除了少数例外，将军的御台所大多为自京都派遣而来的公家出身者，因此需要懂得公家话题的谈话对象。此外，作为熟悉朝廷和武家仪式与习俗的贵族，其渊博知识更是相当珍贵。
然而，上臈御年寄与小上臈几乎不参与大奥实际的营运管理。真正主持事务的人是“御年寄”。掌权发落大奥所有事务的女性即是御年寄，任此职者，拥有最大的实际权力。除了上臈御年寄、小上臈之外，所有女官皆在御年寄的权限管辖之下。
“奥奉公出世双六”中所见女官形象
网页横幅的图像为江户时代庶民少女热衷的桌游“奥奉公出世双六”（“双六”为一种双人桌游——译注）。游戏的每个格子里都附有女官职制的图解，玩家掷骰后，根据骰出之点数前进。游戏的“终点＝目标”就是成为御台所。
对于町人（定居城市的庶民之意——译注）之女而言，进入大奥任职是一种向往，至少在游戏里，她们可以梦想自己出人头地的姿态。
本文从双六里摘录某些主要的职务制度。虽然时代剧中大家熟悉的职位是“老女”（御年寄）与“中老”（御中臈），其他职位则不太为人所知，希望可以一并参照本文开头的表格。
值得注意的是位居最下位的“御末”。御末是大奥里负责杂务的人员，主要担任清扫与汲水等工作。
从井中汲水，以桶搬运之劳力工作，实非武家闺秀所能胜任。
故此，御末多出自于町人或农民。如字面之意，她们实为大奥背后不可或缺之力量，此乃已故历史学家山本博文所提出之见解。大奥虽常以璀璨辉煌著称，然数千女性聚居其中，可想见绝非仅有华丽奢靡之面貌而已。
“御目见得”资格之有无
虽说如此，大奥是一个受身份与职制所严格约束的狭隘世界，并非所有町人或农民之女皆能轻易“就职”的职场。
首先，女官被严格区分为“御目见得以上”和“御目见得以下”（亦即“御目见得”资格之拥有与否——译注）。
“御目见得”乃指可以直接会见将军与御台所，亦即具有谒见之身份。江户时代，凡拥有“御目见得”之资格者为旗本，若无此资格则为御家人，而女官之出身家世亦依此区分。旗本之女得以谒见，而御家人之女则不可──此为明确之界线。若以现代的例子来看，拥有御目见得资格者，可比拟各省厅（部委）的高级官僚，而无此资格者则近似于普通职员。御年寄可视为高级官僚的顶峰，即次官，而上﨟御年寄与小上﨟则为名誉职，如此一来便相当容易理解。
即便是武士，若为下级，亦难获御目见得之资格。依此原则，若町人之女欲入大奥，门槛极高。
有以町人之身分幸运地进入大奥，从御末开始做起者，亦有依仗武士之家族关系，获收为御家人之养女，始得入大奥之例。
而后凭借实力晋升，梦想获得御目见得之资格地位──理论上并非不可能。然其晋升之路极为狭窄。
另一方面，处于高级职位者原则为“终身奉公”（参照前文）。总而言之，终生于大奥度日，享有终身雇用之待遇，无退休期限，亦不得随意返乡。
相对于此，御目见得以下者，制度保障每几年便可“宿下”（休假），若提出请求，亦可获准“暇”（退职）。
非有终生奉献于大奥之觉悟，则不会担任高级职位。町人之女里面，究竟有多少人怀有此等决心？对于高级女官而言，大奥乃其奉献人生之职场。
居住环境可看出女官之间的等级差异
依职制而异，居住处所亦有别。由东京都立中央图书馆所藏之大奥创建时的建筑图纸，便可见其差异。
首先是“壱之侧长局里部屋矩计”之图。
“壱之侧”指朝南而日照良好之房间；“长局”则指多个局（房间）相连之长屋式建筑；“矩计”乃指建筑平面图之意。
总而言之，如平面图所示，附带里部屋（阁楼）之房间相连，构成长屋。
然而，此等房间为仅有高级女官获准居住之“个人房间”。其阁楼里，则常驻有负责照料该女官个人事务之“部屋子”（见习生）。
其次为“三之侧长局地绘图”。三之侧为御表使以下等级较低之女官居住区域，如图所见，长屋被划分为狭小房间。各房间根据职制，由单人至多人共居。
最后则为“御半下部屋地绘图”。御半下（御末）者，居住在此多人共同生活之杂居室。
待遇不同与等级差异一目了然。在封建社会里，此为常态。而在现代，维持此类制度者，大概只有大相扑的部屋制度吧。
江户时代之身分制度所导致之等级差异，亦严密地运用于大奥。
标题图片：江户时代少女们嗜玩之“奥奉公出世双六”，依骰子所掷点数推进棋子，终点为御台所。此桌游之插图显示出女官之职制（国立国会图书馆藏）
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