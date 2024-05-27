揭开江户幕府将军“房事”的神秘面纱

对于江户幕府将军而言，留下子嗣是重任，而大奥可以说就是完成这一重大任务的场所。不过，由于事关幕府的未来，将军与女性同房，即“造人”存在一些严格的规矩。甚至有观点认为还设置了“添寝役”，负责监视将军和“侍寝女中”的房事状况。然而随着新史料的发现，旧观点开始动摇。一直掩盖在神秘面纱下的大奥夜生活，如今解密到了哪一步？

将军的房事一直在严密监视下进行

大奥的日常生活、制度风俗的相关史料中，有一部资料叫《旧事咨问录》。是1890-1891年（明治23-24年）东京帝国大学史谈会采访旧幕府官员后汇编而成。

汇总了调查结果的报告书在第四回《大奥诸事》中，对箕浦花子和佐佐镇子二人进行了采访。从第12代将军家庆到第15代将军庆喜时代，两人都是大奥的奥女中，箕浦花子曾任御中臈，佐佐镇子曾任御次（大奥的粗使女佣）。

其他，如明治时代的江户文化风俗研究家三田村鸢鱼所著《御殿女中》，以及同时代的日报《朝野新闻》等，都有采访女中们的记载。但都依赖女官的回忆，所以不明之处也不少。

不过也有可信度较高的记录。比如，与将军同房的女中必须进行身体检查，以确认是否隐藏凶器。头簪也因为尖利而不允许佩戴。这些都可以认为属实。

光梳理这些具备权威性的信息，也能发现将军的房事需要进行精心准备。本文将繁复流程简单归纳如下。

第一步：将军提出留宿大奥

将军定下去大奥的日子后，首先会告诉御伽坊主。估计也会同时指定侍寝的女中。

“伽”这个字有“随侍寝殿”之意，是将军“造人”的帮手。一般由资深女中担任，因剃发而称为“坊主”。标题图片左侧身穿黑色和服的人便是御伽坊主。



1805-1810年（文化2-7年）的《女中帐》里，能看到御伽坊主的名字。左边是“林嘉”，年龄70岁。右为“荣嘉”，有关这位女中，文字记载是“御奉公五十年余”。两位都是老年妇女（图片：国立公文书馆藏）

第二步：女中的准备

受召女中需要更衣，穿“白无垢”。不能使用发簪，所以头发用发栉盘上。

第三步：女中进入寝殿的次之间（等候室）

在数名御中臈的陪侍下，女中进入寝殿的次之间，接受身体检查。取下发栉，从里到外仔细检查头发后，再次用发栉盘上。

第四步：同房

将军和女中即使同房共度春宵，也有御年寄、御中臈、御伽坊主在一旁监视。为的是防止侍寝者吹枕边风，诸如“倘若诞下男丁，请立为储君”之类。

第五步：报告大奥最高女官

第二天早上，同房情况会报告给统领大奥的最高女官御年寄。

此可谓是一种仪式。将军造人一直在严格的监视下进行。

顺便一提，如果房事对象是御台所，即正室时，据说没有这么严格，但监视人依然存在。这点已是定论。

关于监视人也众说纷纭，容后详述。

同房地点“御小座敷”是怎样的地方？

同房的地点是御小座敷，位于连接江户城中奥（将军的私人空间）与大奥的御铃廊下胁。下面以《江户城御本丸大奥向惣绘图》为参考进行详解。



《江户城御本丸大奥向惣绘图》（图片：东京都立中央图书馆特别文库室藏）

A. 上御铃廊下

“御铃廊下”，这个名称想必很多人都听说过。分为“上”“下”两段。电视剧里将军进入大奥时，通过的走廊便是上御铃廊下。

而下御铃廊下则据说是1657年（明历3年）发生明历大火之后，作为防灾避难通道而增设。后来也用作通往将军生母居住的“新御座敷”的通道。

B. 上御铃廊下扉

大奥入口有一扇门，平时上锁，将军进入时会开门响铃。这是将军驾到的通知信号。

C. 御小座敷御上段

将军的寝殿，同房的场所。御上段最里面的“床棚”一侧，并排铺设两套枕头和被褥。

D. 弐拾叠之间（次之间）

用帐子或屏风与御上段隔开。这个空间十分重要，容下文详述。

E. 入侧缘

入侧缘是南北向的，与御上段用拉门隔开，又称广缘、叠廊下。一般是侍从和家臣等候的场所，下文再详述。

平成的新发现颠覆旧说

据推断，御上段的宽度大概是“二间”，即约3.64米。

平成年间发现丰田家传承的大奥设计图《丰田家文书》后，重新确定了御上段的大小。柏木家是负责大奥建筑的小普请方木匠的中流砥柱，丰田家是柏木家的属下。而且，“3.64米的宽度”，对一直以来将军房事的有关常识也提出了质疑。

相信很多人也知道，以往的观点认为，将军和女中的两套被褥并排放在御上段，而在他俩的两侧，还会安排御中臈和御伽坊主的被褥，作为“添寝役”行监视之职。然而，如果房间宽度是3.64米，则根本没有空间来铺设御中臈和御伽坊主的被褥。

也就是说，很可能这个房间里没有添寝役。

建筑史家平井圣称：

“如果想要陪寝，只有房间南侧‘一间宽’的入侧缘，和北侧的半间宽可供使用”（《武士的江户 江户城与大奥》小学馆）

南北向的入侧缘，就是上文的E。



根据《丰田家文书》记载的御上段宽度，没有多余的空间让御中臈A和御伽坊主同室陪寝。因为房间里对应的图片虚线部分，是由拉门隔开的（插图：Satō Tadashi）

随着新史料的发现，一些历史上的旧说被不断颠覆。大奥也不例外。

不过，负责监视的另有二人。据说是御年寄和御中臈B在弐拾叠之间（D）通宵值守。这个说法目前尚未被否认。

此外，即便南北向的入侧缘有添寝役，由于只隔一层薄薄的拉门，也完全可以窥视御上段内二人的状况。

此外，据说添寝役的人选是“污方”，即受过将军宠幸的御中臈A。曾任东京大学史料编纂所教授的山本博文（已故）在《将军和大奥 江户城的事件与生活》（小学馆）中，对其理由做了以下讲述。

“（‘污方’与当晚侍寝将军的御中臈）是竞争关系，如果有这种陪寝的规定，那么确实没法做那档子事（吹枕边风等）了。”

大奥确实设计出了个高明的制度。

以现代人的价值观是完全不可理解的，但上述史料都告诉我们“对将军而言，造人也是政治的一环”。不难想象将军的房事非常憋屈和窒息。

标题图片：明治时代的色情图片杂志《风俗画报》中的《御本丸大奥将军御寝所之图》。受召来到将军寝殿侍寝的女中，身着白无垢。绘有多名御年寄、御中臈和落发的御伽坊主（国学院大学图书馆藏）

［参考文献］

《将军和大奥 江户城的事件与生活》山本博文（小学馆）

《复苏的江户城》平井圣、小粥祐子（NHK出版）

《武士的江户 江户城与大奥》武士Mook（小学馆）

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