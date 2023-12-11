燕三条远藤制作所：坚持锻造技术，生产征服世界的精品高尔夫球杆

“燕三条”指的是横跨新潟县燕市和三条市的一个区域，这里集聚着大量金属加工企业。在大大小小的企业中，有一家企业拥有世界顶尖技术，一如既往地为无数高尔夫爱好者做出不为人知的贡献。远藤制作所（燕市）从上世纪60年代起就致力于制造高尔夫球杆，这家企业的生产信念是什么呢？

征服世界的“燕之技术”

新潟县燕三条因卓越的金属加工技术而享誉世界。这里的金属加工业从江户时代制作日式铁钉发展而来，长期以来为体育界提供了强有力的支持。这里有一家全球屈指可数的高尔夫球杆杆头制造企业，拥有多年积累的精良技术。

这家企业名为“远藤制作所”。日本高尔夫名将松山英树也很喜欢使用配有这家企业制造的杆头的高尔夫球杆，2021年他夺得美国名人赛冠军时，当地媒体一片沸腾——“燕之技术征服了世界”。



2021年，松山英树夺得高尔夫四大赛事之一的美国名人赛冠军（2021年4月11日，美国佐治亚州，时事社）

但这家企业并不为人所知，因为他们生产的大部分高尔夫产品都是为其他企业贴牌代工（OEM）的。

远藤制作所创立于1950年，起初主要生产缝纫机零部件，后来业务拓展到厨房用品。1968年开始涉足高尔夫球具领域，契机是当时一家制造高尔夫球杆杆身的公司委托他们制作杆头。

公司创始人远藤荣松（已故）在其著作《燕啊，再次展翅高飞吧》（新潟日报事业社出版）一书中这样写道：“我想，当时几乎没有几家日本企业拥有制作球杆的技术经验。那是美国企业垄断高尔夫球杆市场的时代。”

他们曾运用制造厨房用品的技术尝试制造杆头，但业务始终无法走上正轨。新技术的开发以失败告终，由于找不到打造成品所必需的研磨工厂，所以一直无法提高生产率，导致此项业务持续亏损。

但远藤从未想过放弃高尔夫事业。

“虽然没有收益，但我仍然咬牙坚持，逐渐提高了高尔夫球杆头的制造技术。我一直有一种预感，高尔夫市场今后会迎来巨大的发展。”

当时的日本，正处在经济高速增长和列岛改造热潮的鼎盛时期。各地纷纷修建高尔夫球场，参与比赛的人也开始增多。

上世纪70年代中后期，高尔夫事业迎来了腾飞的契机。日本一家设有高尔夫球部门的大企业试图进军高尔夫球杆市场，委托远藤制作所贴牌加工生产球杆。

于是，远藤制作所开始为这家大企业签下的超一流职业选手制造球杆。关于这段时期的经历，远藤在著书中这样回忆道：“当时，那位职业选手根据不同的条件和身体状况分别使用了三种外国产的球杆。每次比赛结束后，那家大公司都会让我们一起讨论各种球杆的优劣。我们公司的员工总是绞尽脑汁地思考他说的话。即使拿出公司精心制作的产品，他也经常只是说一句‘不行’。”

要把超一流职业选手所说的感觉反映到杆头上十分困难，一次又一次被推翻重来，不知道何时是尽头。但在反复沟通的过程中，开发人员抓住了制造球杆的本质，最终生产出了让职业选手满意的球杆。这款产品1986年上市销售，很快就成为了畅销品。



远藤制作所的总公司位于因金属加工业而闻名的新潟县燕市。公司还将高尔夫业务发展到了泰国（图片：远藤制作所）

用“锻造”培养起来的信任

如今，远藤制作所已在业界奠定了不可撼动的地位，而他们从涉足高尔夫事业之初，就始终在一项技术上不断追求精益求精，这就是“锻造”。

高尔夫球杆头由金属加工制成，具有代表性的加工方法分为“铸造”和“锻造”两种。铸造是把加热后的液体金属浇注到模具中的加工技术，而锻造则是通过对金属施加压力而使其成形。

无论是铸造还是锻造，都可以制造出形状基本相同的杆头，但职业选手和业余高手都喜欢锻造杆头。这是因为施加巨大的压力之后，金属的密度增加，强度会更高。

2018年成为第5任董事长兼总经理的渡部大史介绍说：“虽然击球后的飞行距离差距不大，但只有通过敲打金属锻造出来的杆头，才能在击打瞬间给人带来吸附感。男子高尔夫职业巡回赛的选手几乎全都使用锻造杆头。”



第5任总经理渡部大史。曾供职于啤酒企业，职业经历较为独特（图片：远藤制作所）

越是高手，越爱用锻造杆头。但制造这种杆头需要大型冲压机，成本高于铸造，也比较费工夫，这让制造商很伤脑筋。

但是，远藤制作所从涉足高尔夫事业之初，就一直坚持采用锻造技术。究其原因，创始人远藤荣松在著书中表示，“只有锻造这种加工方法才能激活材料本身的优良特质，锻造杆头具有铸造杆头所不具备的‘绝佳击打感’，且‘控球容易度’更高，我们正是基于这种信念而选择了坚持锻造技术”。

生产锻造杆头的关键在于制作优质的冲压模具，而关于这方面的不易，高尔夫事业部高尔夫部的小谷松利光部长如是说。

“制作优质的冲压模具需要技艺高超的工匠，听说这也是高尔夫事业起步之初，创始人花费心血最多的一项工作。模具可谓是经验的结晶，我们拥有丰富的经验和庞大的数据，对自己模具的精度很有信心，绝不会输给中国大陆和台湾地区的竞争对手。”



杆头由CAD（计算机辅助设计）软件完成初步设计，但决定性的要素还是庞大的数据积累和经验（图片：远藤制作所）

上世纪70年代经济高速增长，日本经历了两次石油危机，原本顺风顺水的高尔夫事业遭遇了缩减经费的逆境。

即便是在业绩下滑的情况下，远藤制作所依然没有改变主动进取的态度。该公司于1975年将拥有高质量锻造工厂的“株式会社协锻”纳为旗下子公司，两年后的1977年创立了自有品牌“EPON GOLF”。“目标是成为‘没有远藤就制造不出好球杆’的业界龙头”——正如远藤荣松在著书中所写，他们意志坚定，决不甘心只是跻身于无数代工企业之列。

谈到EPON GOLF的意义，现任总经理渡部大史说：“在贴牌加工的过程中，本公司积累了大量的经验，我们会通过EPON开展试验，或者反过来把通过EPON尝试的材料或制作方法推荐给供应商。我们认为，采用B to C的方式与客户直接交流沟通，而不是B to B的方式在企业间进行交易，这样做的好处是更容易将本公司打磨出的制造方法推荐给业务伙伴。”



空气锤锻造及使用锻造冲压机制造杆头的场景。用于金属塑形的模具精度是生产制作的生命线（图片：远藤制作所）

为了和外国品牌一较高低而做出的决断

上世纪90年代以后，钛金属开始受到追捧，远藤制作所又致力于攻克这种加工难度高的新材料，并成功实现了量产化。日本国内某家顶尖大企业委托他们生产的钛合金锻造杆头受到空前欢迎，各大著名厂商纷纷上门洽谈合作。

之后，远藤制作所不断推出爆款，成为业界的领军者。如今在日本，几乎找不到第二家规模堪与其匹敌的锻造杆头厂商。不过，从80年代中期开始，日元急剧升值，再加上锻造技术的进步，他们也被卷入了与中国大陆和台湾地区的激烈竞争之中。

在这样的背景下，创始人远藤荣松做出了一个重大决断。他决定将制造部门转移到海外，并选中了泰国作为目的地。除了可以控制生产成本外，还有一个重要原因是该国总体对日友好，政局比较稳定。

光是让海外的生产工作走上正轨就已经十分不易，而远藤制作所在进军泰国的同时，还要解决多年的课题，即实现研磨和镀金工序的内部承包。由于杆头的研磨需要高度娴熟的技术，所以开始一段时期总是出现大量的残次品，但在坚持不懈的指导下，技术水准终于达标。由此，远藤制作所建立起了可以在公司内部完成制作杆头所需全部工序的生产体制。



EPON品牌还生产销售高尔夫开球木杆（左）（图片：远藤制作所）

即便是在铸造技术日趋精良的现在，职业选手和业余高手依然喜欢使用锻造杆头。远藤制作所可谓日本国内的不败王者，企业从创业之初就不断在这项技术上追求卓越，甚至如今把生产基地转移到泰国后，“燕三条打造”的品质依然稳定。

而承接美国巨头贴牌加工业务的中国大陆和台湾地区的厂商都是远藤制作所的竞争对手。虽然规模上有所逊色，但渡部总经理对自家产品的质量拥有绝对的自信。

“客户经常说，只要交给你们，就能拿到好产品，而且几乎没有残次品。虽然中国大陆和台湾地区的厂商技术也不错，但我总是听说，项目负责人必须多次前往当地确认产品质量。我们始终珍视客户‘可以放心交给远藤’的信任感，今后也将继续以诚恳的态度回应这份信任。”

标题图片：主模具是制造杆头的基础，由技术熟练的工匠手工打造而成（远藤制作所）

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