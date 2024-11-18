OX ENGINEERING公司的挑战：以全新创意，改变轮椅既定概念

成功开发出适合不同轮椅使用者的产品，甚至协助日本轮椅网球传奇名将国枝慎吾等运动员赢得胜利，源自于一位因意外事故而被迫仰赖轮椅生活的某摩托车企业负责人的热切期望，希望打造出“看起来很酷，让人想外出的产品”。让我们一起来看看不断突破既有常识、持续热衷开发的OX ENGINEERING对于制造产品的初心。

摩托车企业进军轮椅开发事业

残奥会上，许多竞技项目都要用到竞技型轮椅，“OX ENGINEERING”（以下简称OX）是一家拥有压倒性实力的轮椅制造商，目前仍活跃于这个舞台上。

该公司总部位于千叶市，旗下产品首次参与奥运会是1996年的亚特兰大夏季残奥会，并且成功帮助选手赢得两枚金牌，截至2021年东京奥运会为止，在共计9届的夏季和冬季大会上总共协助选手赢得144枚奖牌。仅东京奥运会就获得21枚，其中包括轮椅网球传奇运动员国枝慎吾的金牌。

为什么OX的轮椅如此强势？答案就在于该公司不同于与其他同业的独特经营之道。

OX进入轮椅市场始于1992年，之前是一直从事摩托车的开发制造。OX的前身“Sport Shop 石井”于1976年创立时主要业务为摩托车销售，1988年作为摩托车开发部门成立了OX。

公司创始人石井重行先生（已故）过去曾是竞速摩托骑手，同时也是记者，他致力于充实设备，公司吸引了一批热衷于制造的骑士们。现任社长山口高司先生也是由于热爱摩托车而进入公司的其中一人。



在千叶市总公司接受访问的山口高司社长（图片：渕贵之）

山口先生于1989年入社，当时OX已着手研究开发新款轮椅，但目的并非贩售，而是为了让前面提及的公司创始人石井先生使用。1984年石井先生在试乘摩托车时发生意外导致脊髓受伤，自此被迫仰赖轮椅生活。

山口讲述了石井先生发生意外后的情况。

“由于他在业界颇负盛名，我在进入公司之前就已听说过这起意外事故。当时他使用的是社保支付的轮椅，但这样的轮椅只能勉强应付日常生活，在设计和功能上都差强人意。石井抱怨称‘这款轮椅，让我根本提不起劲去赛车场'，他希望员工改造得更酷一点，让公司改装了自己的轮椅。”

1990年石井参访了在德国举办的“摩托车及自行车展”（IFMA SHOW），这成了一个重大的契机。他的特制轮椅让当地记者赞不绝口，直呼这是世界独一无二的轮椅设计，于是这激发了石井，下定决心要打入轮椅市场。换句话说，OX开始制作轮椅的契机是来自公司创始人的个人期望“看起来要很酷，而且是让人想要外出的产品”。与其他轮椅公司只考虑到足以应付日常生活的设计理念完全不同，走上制作轮椅的全新挑战。



1990年参访德国摩托车及自行车展的石井重行（已故）。当时他所使用的OX轮椅广受好评（图片：OX ENGINEERING）



他专心投入赛事时期曾隶属于雅马哈系摩托的强队（图片：OX ENGINEERING）

活用摩托制造时期所磨炼出来的技术

1992年，该公司开始贩售日常生活型轮椅“01−M”。三年后决定改变业务内容，终止员工长久以来所热爱的摩托车事业，开始专注于轮椅开发事业。

此业务内容变更是创始人单方面的决定，原本以为会在热爱摩托的员工中引起反对的声浪，但实际上并没有。“我也是因为热爱摩托车而进入公司的，基本上大家都是喜欢制造些新东西，现在只不过是把制造的产品从摩托车换成轮椅，这没什么好大惊小怪。而且我们对摩托产业所提供的服务，是调整零件，提升性能，协助其在赛道中获胜。如果原来的产品性能较差，再怎么努力调校也难以取得胜利。石井认为这样的摩托车事业有其局限，身为一家制造商，我想他看好可以从零开始竞争的轮椅事业。”

在改变业务内容的一年后，1996年，该公司产品参与亚特兰大夏季残奥会并获得两枚金牌。首次参加大会的OX，便能在如此短的时间内交出漂亮的成绩单，都要归功于它将过去摩托领域多年培育的技术运用到了轮椅的生产中。可以说，这正是经过严峻的摩托赛事所磨练出来的“摩托厂家”的真正实力。



熟练的工程师运用金属模具焊接的轮椅框架细部（图片：渕贵之）



裸露的铝制零件让人一窥摩托制造技术的深厚实力（图片：渕贵之）

“和其他长期致力于轮椅制造的厂商不同，我们对残疾人士的实际情形并不清楚。同时我还认为，轮椅使用者们也缺乏某些认识，例如要如何依据各自的残疾让身体发挥机能、以及要怎么改良轮椅才能让比赛表现更好之类。不过，公司对制作品质的坚持已然成为一种优势，足以弥补这样的不足。虽然我们公司才刚进入轮椅市场且规模尚小，但我们不带有传统的包袱，反而更能够不惧失败，不断尝试各种可能，从错误中学习成长。”

OX在轮椅制造市场异军突起，品牌影响力急速提升，他们不仅只满足于以往的优异成绩，持续打破旧有的观念，在轮椅业界一枝独秀。

“轮椅产业长期以来一直受到社会福利制度的保护，对于我们这种从摩托车产业进入此行业的公司来说，有许多事情超乎想像，其中之一便是价格。”OX早期销售的日常生活型轮椅“01−M”，售价为22万日元，但却在业界引发争议，认为价格定得太高了。

“当时，日常生活型轮椅是由公家实物支付价值约10万日元的轮椅给民众使用。于是各轮椅厂商受限于此金额去做产品设计，因此很难开发出使用者真正想要的功能。”

OX的22万日元轮椅，与摩托车时代无异，都是想使用者所想。OX坚信“即便是轮椅，也会有人愿意花费较高的价格，购买一台既时尚又实用的产品。”



售价22万日元引发争议的 “01−M”（图片：OX ENGINEERING）

然而，这种想法却在业界引起了巨大波澜。负责审核轮椅补贴的各县市政府把OX视为“向残疾人士出售高价商品的无良厂商”，因此不同意核发10万日元轮椅补贴。此外，OX也被限制，有时都无法在医院从事销售行为，只能在户外的停车场推销。

此时，广大轮椅使用者的心声，拯救了当时深陷困境的OX。

“他们热心地帮我们说话，表示‘身为轮椅使用者，我们有权利获得10万日元的轮椅补贴，不足的部分我们可以自行负担，我们很希望能够使用OX的轮椅'。托他们的福，我们的轮椅方才得以进入社会福利制度中而让更多人使用。”

这一刻，“即使昂贵也要提供好产品”的OX价值观，第一次得到了只制造补贴金额以内的轮椅业界的认可。

社会的变迁与对轮椅的需求

尽管受到业界质疑声浪的洗礼，OX的轮椅事业仍逐年成长，截至目前为止公司已经生产超过七万五千台的轮椅，其中有一成是竞技型轮椅。山口先生表示，正因为在时代变迁的推波助澜下，公司的轮椅业务才获得显著成长。

“1964年举行东京奥运会与第二届残奥会，不过电视和报纸的报导却很有限。而且，当时某些残疾人士与社会交集很少。然而，自从我们公司开始涉足轮椅之后，整个社会也开始转变，轮椅使用者们变得更积极参与各种社会活动。我们轮椅的设计概念'看起来很酷，让人喜欢外出的产品'正好与这样的时代变迁互相呼应。”



目前销售中的竞技型轮椅。左上为网球比赛用、右上为篮球比赛用、下方为田径比赛用，其外观根据比赛特殊性和运动员期望而有所不同（图片：OX ENGINEERING）

现在，看到轮椅使用者出现在电视剧或电影中，已是稀松平常之事。带动这股趋势的是2000年木村拓哉主演的电视剧《美丽人生》，平均收视率为32.3%。女主角为常盘贵子，她在剧中使用的亮黄色轮椅便是OX的产品。

“在该剧中，轮椅使用者并没有被描绘成处处受限的残疾人士，他们和我们一样都想要‘开心自在过日子'。剧中的黄色轮椅广受轮椅使用者的青睐，他们表示说，希望有机会也能够拥有那样的轮椅。”

翻开OX的轮椅目录感觉就像在看摩托车和自行车目录一样。仅颜色就不下百种，还有亮粉系、喷墨系的图样可供选择。不仅色彩丰富，每个零件也有很多款式，使用者购买后甚至还能够更换或调整成其他功能的零件，让OX的轮椅不论是在外观和功能上都能提供更完善的客制化服务。



高阶日常生活型轮椅“ZZR”采用轻量且具高刚性的材质，是汇集了OX优良技术于一身的一款轮椅（图片：OX ENGINEERING）

这种无微不至的灵活性，让OX在轮椅使用者间有着“轮椅界保时捷”的称号。“不过我们公司还没有人开保时捷，”山口先生了露出苦笑，表示“保时捷也以倾听客户各种细微需求而闻名，例如是否需要设计图标以及拥有各种类型的灯具等，我认为我们的服务丝毫不逊于保时捷。我们公司从不认为自己是在制作辅具，我们想的只是做出客户喜欢的优良产品。这样的坚持，自摩托车产业以来，至今完全没变过。”

OX贯彻其创始人的精神、颠覆了轮椅界常识，他们透过制造看起来很酷、让人喜欢外出的产品，消除了使用者的心理障碍。这应该比奖牌数量来得更具意义。



OX总部。此处生产竞技型轮椅和举行R&B表演活动，日常生活型轮椅则由新潟县长冈市的工厂生产（图片：渕贵之）

标题图片：与OX的轮椅一同打破无数纪录的日本轮椅网球传奇运动员国枝慎吾。自2003年起获得OX的轮椅赞助，2023年2月已宣布退役，不过在日常生活中仍继续使用OX的产品（2022年6月2日于法国巴黎，时事社）

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