弥生（3月）：女儿节、赶海、三社祭

日本传统的节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，到5月5日端午节和7月7日七夕节等，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

大型女儿节人偶制作一度遭禁

每年3月3日是日本的女儿节（日语为“雏祭”），古称“上巳节”，在日本又以“桃花节”而为大众所知。它与人日（1月7日）、端午（5月5日）、七夕（7月7日）、重阳（9月9日）并称为日本五大传统节日“五节句”。

女儿节的起源可追溯至中国三国时代的魏国。当时，人们相信桃花能驱邪避凶，因此在3月初的“巳日”举行净身祈福的祓禊活动。

这一活动后来传至日本，演变为将人偶放入大海或河流的习俗，寓意将污秽与灾祸转到人偶身上随水流漂走。这种习俗日语叫“流雏”，至今仍流传于奈良县、鸟取县的部分地区。

至少在平安时代之前，京都的贵族们已经定在3月3日这一天举办祈求儿童健康与消灾避祸的传统活动。到了江户时代，这一习俗逐渐普及至民间，成为如今的女儿节。

不过，直至江户时代，上巳节和端午节的庆祝对象并不分男女，两者都是庆祝儿童成长的节日。有观点认为，端午时节菖蒲盛开，日语的“菖蒲”与“尚武”（军事、武术）谐音，因此端午节逐渐演变为祈祷男孩健康成长的节日，而上巳节则成为女孩专属的节日。

据《图说 浮世绘中的江户岁时记》（河出书房新社）记载，江户时代中期之后女儿节的情景大致如下——

“从2日傍晚开始，女孩们盛装打扮。町屋（一种日本传统的连体式建筑，兼具商铺和住宅的功能空间——译注）中，人们向亲属赠送白色的浊酒和盛满美食的多层漆器套盒以示祝贺，商家则向老客户赠送这些礼物。女儿节人偶愈加华丽。”总之，节日过得非常奢华，而且越来越符合身份和地位。

为了抑制这股过度奢靡的风潮，江户幕府颁布了禁奢令。在宽政改革时期（1787-1793年），甚至还禁止了大型女儿节人偶的制作。然而，在婴幼儿存活率远低于现代的江户时代，父母祈求子女健康成长的心愿十分强烈，难以抑制。于是，在日本人独特审美意识与人偶制作技艺发展的推动下，女儿节逐渐演变成一个精致典雅的传统节日。



《子宝五节游 雏祭》是鸟居清长于18世纪绘制的浮世绘作品。与现代的女儿节人偶摆设不同，画中男偶位于右侧，女偶位于左侧，排列在下一层的不是三名宫中仕女，而是能乐演奏的五名乐师人偶。现藏于东京国立博物馆（图片：Colbase）

顺带一提，“不早点收拾好女儿节人偶，就会错过婚期”这一说法是昭和时期才出现的，不过是迷信而已。原本的用意是提醒女孩子们过节要有始有终，若不及时收拾起人偶，会被认为家教不严，因此才有“早点收拾好”这样的说法，不知何时起竟变成了“错过婚期”。

举家欢庆的赶海活动

在3月大潮（潮差达到最大值）时，从清晨到白天潮水退去，江户湾会露出大片滩涂。此时气候也很宜人，正是赶海的好季节。

江户时代，品川、高轮、深川洲崎等地是赶海的胜地。品川和高轮隶属如今的品川区，洲崎则隶属江东区。

日出前，人们聚集在小船的码头，然后划船出海。船行至近海后，等到卯时（清晨6点）潮水开始退去，人们便下船捡拾花蛤和文蛤。据《东都岁时记》记载，到午时（正午），近海变成“海底陆地”，还能捕获比目鱼和小鱼。人们在涨潮前重新登船并返回岸上。

这是一项亲子同乐的传统活动，尤其受到儿童的欢迎，如今已成为黄金周期间的固定娱乐项目。



《江户名所 品川汐干狩》描绘了人们在品川浅滩上赶海的景象。1858年，由歌川广重（第2代）绘制。现藏于东京都立中央图书馆特别文库室

三社祭曾有7乘神轿

3月17日和18日是浅草三社祭的日子。如今采用阳历，三社祭改在5月举行，而在江户时代，这项活动是弥生（农历三月——译注）的风物诗。

那时的三社祭形式与现在大不相同。首先，三社祭如今是浅草神社（位于东京都台东区）的例行活动，但过去曾是浅草寺的一项祭典仪式。在江户时代，受“神佛习合”（神道和佛教合一—译注）的影响，浅草神社与浅草寺合为一体。明治维新后颁布了神佛分离政策，浅草寺从浅草神社中划分出去。此后，三社祭成为浅草神社单独举办的一项活动。

当时，三社祭的主要活动是以花车为主的祭礼游行，用的并不是神轿。

如今的三社祭中，有一之宫、二之宫、三之宫这3乘神轿，而过去曾有7乘，据说其中3乘是由第三代将军德川家光捐赠的。家光捐赠的3乘神轿用作保存，另外新制作3乘神轿用来抬行，再加上氏子们（祭祀同一氏族神的居民——译注）捐赠的1乘，共计7乘。然而，这7乘神轿全部毁于战火。如今的3乘是战后人们重新捐赠的。（据浅草神社官网）



三社祭（图片：PIXTA）

进入平成时代后，三社祭活动中问题频发。有人无视主办方的提醒和警察的警告，爬上神轿，挥舞扇子煽动观众，有满是纹身的黑帮成员与人发生冲突，甚至还有人因违反《东京都防止骚扰条例》而遭逮捕。

新冠疫情期间，三社祭连续两年暂停举办，重新恢复已是2022年。希望这一著名的江户祭典活动今后可以顺利举办下去。

3月的其他主要活动

活动名称 日期 内容 “出代”（交接班） 5日 家仆、学徒等工作期满后，与下一任交接工作的日子 深川八幡开山 15日 八幡神的别当寺（在神道与佛教合一的时期，负责管理神社的寺庙——译注）永代寺，向广大民众开放庭院 赏花 下旬 上野、飞鸟山等地是赏花胜地



《东都名所 隅田堤雨中之樱》是歌川广重（初代）于天保时期绘制的作品。江户时期的百姓觉得上野赏樱太拥挤，飞鸟山又太远，因此隅田堤（位于墨田区向岛）成为赏樱胜地。现藏于东京都立中央图书馆特别文库室

标题图片：《汐干狩》是葛饰北斋于18世纪绘制的浮世绘作品。画中母子一起赶海的场景给人一种温馨的感觉。现藏于东京国立博物馆（Colbase）

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