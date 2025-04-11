卯月（4月）：浴佛会、初鲣、赏藤花

日本传统的节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，到5月5日端午节和7月7日七夕节等，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

释迦牟尼诞辰与浴佛会

相传释迦牟尼佛诞生于农历四月初八，这一天各地的寺庙都会用鲜花装饰佛堂（花御堂）以示庆祝。这一活动被称为“浴佛会”，由于佛堂内摆放牡丹、芍药、燕子花等各种鲜花加以装饰，因此又名“花祭”。

“花祭”这一名称始于明治时代，相传因为五颜六色的鲜花能抚慰人心，所以净土真宗的僧侣称之为花祭。后来，花祭逐渐成为这一节日的代名词。



《东都岁事记 夏之部》中的花御堂。画中描绘了人们用勺子往桶中佛像上浇茶的场景（现藏于日本国立国会图书馆）

如上图所示，花御堂内设置一个木桶，桶中央供奉着释迦牟尼佛诞生时的形象——诞生佛。参拜者会往佛像上浇洒甘茶（以绣球花变种的嫩叶为原料，经蒸、揉、晒干等工序制作而成的茶——译注），以茶汤象征释迦的诞生沐浴之水。据说，这不仅能祈祷儿童健康成长，还能保佑大家无病无灾。

在江户时代，有人将甘茶带回家用来研墨，然后写上“五大力菩萨”几个字并放入衣橱中。据说以这种方式驱虫的习俗在当时逐渐盛行。（据《图说 浮世绘中的江户岁时记》，河出书房新社）

如今，浴佛会依旧是各地寺庙举办的一项传统活动。有些寺庙依然按照农历在四月初八举行，而阳历4月8日离盛花期还有约一个月的时间，在时令上与“花祭”这一名称不符，因此也有寺庙选择推迟至5月举行。

满目映新绿，山中杜鹃声声啼，初鲣上市时

山口素堂生于1642年，是江户时代宽永年间的俳人。他有一首著名的俳句：“目に青葉 山ほととぎす 初鰹”（满目映新绿，山中杜鹃声声啼，初鲣上市时），表达了江户时代的百姓期盼品尝初鲣（一年中最早上市的鲣鱼——译注）的心情。

“初といふ字を いさみにて かつおかつおと走り行く”（“初”字时令物，商贩欢欣奔街巷，鲣鱼吆喝声）

这是小林一茶（1763-1828年）的俳句，描写的是鱼贩们在初鲣进货后，一边高喊着“鲣鱼”，一边兴高采烈地奔向街巷的场景。男人们个个坐立不安，翘首以待，毕竟刚上市的鲣鱼是他们“哪怕当掉老婆也要品尝”的美味。

初鲣价格昂贵，竟要人“当掉老婆”才能买得起。1812年（文化9年），某高级料亭曾以2两1分（约合40.5万日元，出自《江户的账单》，洋泉社）购入三条鲣鱼。普通百姓只能望而却步。

然而，过段时间后，鲣鱼的价格降至1条250文（约合7500日元，同上）。尽管这个价格对百姓而言绝对不算便宜，但已让“里长屋”（江户时期建在背街小巷的简陋住房，多为下层百姓居住——译注）的主妇们蜂拥而至争相购买。本文的标题图片表现的正是这一景象。

日本小说家十返舍一九在《六阿弥陀参拜》（江户的一日往返游记）中写道：“卖鲣鱼的瞄准的不是有钱人的钱袋子”，直言不讳地写出了鱼贩们吊的是穷人的胃口这一事实。

热闹非凡的龟户天神社藤架

江户时代的卯月，夏季商战拉开帷幕。

江户城内的街头巷尾传来蚊帐和金鱼的叫卖声。这些场景也是当时这个时节的独特风情。



（左）歌川国芳的画作《金鱼百物语》。画面构图新颖，一只猫正凝视着水盆中的金鱼（图片：colbase）/（右）《职人尽绘词》中的蚊帐商贩（现藏于国立国会图书馆）

为了迎接盛夏的到来，人们对防虫蚊帐的需求大增。流动商贩高喊着“卖蚊帐呀，淡绿色的蚊帐——”，穿梭于大街小巷之中；金鱼商贩则高喊着“鳉鱼呦，金鱼嘞——”，吸引了众多孩童前来围观。

观赏藤花也是当时人们喜爱的活动之一。龟户天神社等名胜的赏花场景热闹非凡。这里如今仍在举办“藤花祭”。据其官网介绍，50多株紫藤爬满藤架，藤花齐放时甜香弥漫四周，景象蔚为壮观。



（左）歌川广重的画作《东都三十六景》，描绘了龟户天满宫和藤架（现藏于国立国会图书馆）/（右）葛饰北斋的《藤花与鹡鸰》，是雀形目鸟类（图片：colbase）

江户时代的景象也是如此。《江户名所花历》中介绍了一年四季知名的赏花胜地。书中记载道：“藤花盛开之际，倒映于池中，宛如紫色之水缓缓流动。”

当时藤架下设置茶屋，提供的招牌美味蚬子颇负盛名，世人谓之“业平蚬”。业平蚬得名于隅田川支流上的业平桥，这一带所产蚬子因味道鲜美而深受欢迎。遥想昔日隅田川竟为蚬贝渔场，令人顿生隔世之感。

换季更衣也在四月。换新装的本来是武士，而贫苦百姓则是“一件衣服走天下”，整年的衣着并无明显变化。

换装习俗起源于皇宫（天皇在京都的居所）。四月初一举行换装仪式，将棉衣换成夹衣，武士阶层也被要求效仿。

走上街头的武士更换了服装，城市的风貌也随之焕然一新。这同时也象征着初夏的来临。

标题图片：歌川丰国（第3代）的作品《卯之花月》。图中描绘了“里长屋”的妇女们围着鱼贩争相购买，鱼贩当场杀鱼出售的场景。这幅浮世绘生动再现了当时“长屋”的生活场景（现藏于东京都立中央图书馆特别文库室）

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