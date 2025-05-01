皋月（5月）：端午节、两国的开河祭

日本传统的节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，到5月5日端午节和7月7日七夕节等，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

端午节和鲤鱼旗

5月5日儿童节是日本的法定节日，设立的宗旨为尊重儿童人格并为其谋求幸福，这一天正是自古以来人们熟悉的“端午节”。

“端午”的“端”意为“开始”，“午”即“午日”，原本指每月第一个午日。因“午”与“五”在日语中同音，现在阳历的5月5日成为了日本的端午节。

过去，3月3日上巳节（即女儿节）和端午节并无明确区分，都是儿童的节日。但由于5月是菖蒲花盛开的季节，人们便将“菖蒲”与“尚武”（军事、武艺）联系起来（“菖蒲”与“尚武”的日语发音相同——译注），为此端午节逐渐成为日本男孩的节日，而3月3日则演变为女孩的节日。

镰仓时代，端午节是武士家庭为男孩庆祝的节日。以盔甲为装饰，表明这原本是武士阶层的传统节庆活动。

到了江户时代，这一习俗逐渐普及至百姓阶层，人们开始在家中悬挂鲤鱼旗。鲤鱼生命力顽强，即便在池沼等浑水中也能生存。此外，中国的《后汉书》中记载着这样一则传说：龙门瀑布位于黄河急流之中，只有跃过龙门的鲤鱼才能幻化为龙。这便是“登龙门”这一典故的由来。受这一传说的启发，人们开始悬挂鲤鱼旗，祝福孩子将来能经受人生的种种考验，出人头地。

然而，从《子宝五节游》（鸟居清长绘于18世纪）中可以看到，当时的旗帜上绘制的并非鲤鱼，而是金太郎、桃太郎以及以夫妻恩爱和长寿为主题的能剧《高砂》。据《图说 浮世绘中的江户岁时记》（河出书房新社）记载，最初人们悬挂的是这样的旗帜，后来才逐渐以鲤鱼旗为主。



（左）《子宝五节游》中描绘了三面旗帜（右起分别为金太郎、桃太郎、《高砂》），近处的儿童手持一束菖蒲敲击地面，比试声音的大小；（右）《名所江户百景 水道桥骏河台》中描绘了多面鲤鱼旗（图片：colbase）

近年来，由于居住环境的限制，城市中悬挂鲤鱼旗的家庭逐渐减少。但作为地方振兴活动，鲤鱼旗活动在各地蓬勃开展起来，如熊本县阿苏郡杖立温泉的“鲤鱼旗祭”、群马县馆林市的“鲤鱼旗之里祭”、高知县四万十川的“川渡”，等等。

此外，还有一项与菖蒲有关的传统习俗——菖蒲浴。民间传言，菖蒲具有驱邪避祸的功效，因此人们在沐浴时加入菖蒲以求好运。

江户时代的公共澡堂，除入浴费外，客人还需另包红包作为购买菖蒲的费用，并将其放在柜台上带底座的方木盘上（出自《“地地道道的”江户人——洒脱的江户生活研究》，PHP研究所）。如今，仍有许多澡堂在端午节期间提供菖蒲浴服务。



《五节句之皋月》描绘了家庭中的菖蒲浴。当时有在屋檐上悬挂菖蒲以驱邪的习俗。家中有浴室，应该是富裕的商人或武士家庭（国立国会图书馆藏）

两国的开河祭、烟花和屋形船

农历五月二十八日是江户百姓们期待已久的“两国的开河祭”的日子。

在闷热的季节里，人们聚集在通风良好的隅田川沿岸纳凉。开河活动一直持续到农历八月二十八日，隅田川被无数大小船只填满，两国桥畔的广小路上，移动摊位和地摊栉比鳞次。

提起两国，人们便会想到烟花。烟花大会在开河活动的首日，也就是五月二十八日举办。这是隅田川烟花大会的起源，也是活动首日最大的看点。

据说，活动举办期间，所有屋形船总是预订一空。具体价格不甚明了，但场面如此壮观，价格肯定不菲。尤其是带屋顶的大型船只，想必大多是被富人们包租的。虽然也有一些不带屋顶的小型船只，但除隅田川的渔民带着熟人出船的情况外，恐怕也是费用高昂，普通百姓或许只能在桥上或岸边观看。



可以看到这艘小型屋形船上至少乘坐了6个人。其中2名女性似乎拿着三味线，大概是艺妓。在小型船上邀请艺妓设席，想必价格不菲。出自《东都名所 两国之凉》（图片：colbase）



《新板浮绘两国桥夕景色之图》的画面近处是移动摊位和地摊，远处则是隅田川和烟花（图片：colbase）

江户城曾经频繁遭遇火灾，两国桥畔的广小路是为防止火势蔓延而设置的防火空地，同时也是居民的紧急避难场所。按规定，此处原本不得开设餐饮店营业，但开河活动期间例外。

在《新板浮绘两国桥夕景色之图》中，画面近处排列着许多移动摊位和地摊。画面左侧居中的高大建筑是杂耍场地“见世物小屋”，人们可以在此欣赏街头表演艺术。这些建筑物都是临时搭建的，开河活动一结束便迅速拆除。

此外，进入五月后，江户的街头就会出现流动商贩，他们走街串巷叫卖着冰凉的“心太”（类似凉粉的食物——译注）、用枇杷叶熬制的枇杷叶汤以及孩子们喜爱的肥皂泡等商品。这些商品独具夏日特色，深受百姓的喜爱。这些流动商贩大概也曾出现在广小路上吧。



售卖“心太”的商贩，出自《职人尽绘词》，现藏于国立国会图书馆



售卖枇杷叶汤的商贩，出自《近世流行商人狂哥绘图》（现于国立国会图书馆藏）



售卖肥皂泡的商贩，出自《新板大道图集》（图片：colbase）

关于两国的开河活动中的烟花大会，广为流传的说法是始于1733年，是为了悼念因饥荒和疫病去世的人们而举办的。然而，也有研究烟花历史的学者对此提出异议，认为将烟花大会的起始年份定为1733年以及“悼念因疫病去世者”这一说法，是明治时代以后被杜撰出来的。

标题图片：《三都凉之图 东都两国桥夏景色》描绘了漂浮在河面上的大小船只以及人潮涌动的两国桥。桥上的人们摩肩接踵，一派盛况空前的热闹景象（国立国会图书馆藏）

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