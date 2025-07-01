文月（7月）：七夕、牵牛花集市、盂兰盆会、二十六夜待月

日本的传统节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

七夕，江户街头挂满系有祈愿纸条的淡竹

七夕源于中国古代传说，与银河两岸天鹰座的阿尔法星和天琴座的织女一有关。阿尔法星就是牵牛星（日语为“彦星”），织女一则是织女星。

放牛的牛郎和织布的织女得到天帝应允后结为夫妻。织女是天帝的女儿。夫妻二人因过于恩爱而疏忽了各自的职责，天帝大怒，将两人拆散，命其分居在银河两岸，只允许他们每年七月初七相会一次。据说，这一传说出现在中国南北朝时期（439-589年）。

奈良时代（710-794年），牛郎织女的传说传入日本，与一位名为棚机津女的织布女神的传说相融合，最终演变为日本的七夕。不过，关于日本七夕的来源，众说纷纭，并无定论。

在江户时代，德川幕府将七夕列入五大传统节日“五节句”之一，人们在彩色许愿纸条上写下心愿，然后挂在淡竹上。据1838年出版的《东都岁事记》中记载，每家屋顶皆立有挂着许愿纸条的竹枝，当时江户街头各色许愿纸条随风飘舞，人们甚至用竹竿或晾衣杆悬挂许愿纸条，以此一争高低。



《名所江户百景 市中繁荣七夕祭》，歌川广重创作于1857年。屋顶上插着无数根挂着祈愿纸条的淡竹（图片：Colbase）

如今，祈愿纸条一般被挂在“笹竹”上。笹竹和普通竹子同属禾本科植物，但比普通竹子矮小。或许是因为人们开始在屋内或屋檐下装饰七夕，所以笹竹也得到了普及。

种植牵牛花曾是低级武士的副业

在东京都台东区入谷及丰岛区杂司谷的鬼子母神堂等地举办的牵牛花集市，是颇具夏日风情的活动之一。牵牛花集市源自文化文政年间（1804-1831年），在幕末的嘉永至安政年间（1848-1860年）达到鼎盛。



《三十六花撰 东都入谷朝颜》，喜斋立祥（第二代歌川广重）绘制的入谷牵牛花集市景象，创作于1866年（现藏于东京都立中央图书馆特别文库室）



入谷牵牛花集市上摆放的盆栽（图片：PIXTA）

入谷牵牛花集市（东京都台东区）规模盛大，约120家商贩聚集于此，售出的牵牛花多达12万盆。关于集市的来历，有说法认为，入谷地区曾经发生过一场大火，因此出现大片空地，园艺商人开始在此种植植物。不久，被称为“御徒”的低级武士聚居在入谷附近地区，他们俸禄不高，便开始兼职栽种牵牛花盆栽，从而逐渐形成市集。该地区至今仍保留着“御徒町”这一地名。

牵牛花集市在明治时代曾一度被废止，1948年重新举办。如今，牵牛花品种不断得到改良，花朵从小到大，花色、叶形多种多样，品种丰富多彩。在清晨盛开的牵牛花为夏日增添了一抹亮丽的色彩。

盂兰盆节在农历七月十三至十八日举办

如今的盂兰盆节一般在8月中旬举办，农历则为七月十三日至十八日，正式名称为“盂兰盆会”。

为了迎接祖先的灵魂，人们会于首日在家门前点燃“迎魂火”。江户时代，每当盂兰盆节临近，商贩便会走街串巷叫卖摆放在“灵棚”（供桌）上的祭祀品，在盂兰盆节期间，僧侣们沿街诵念佛经，街道热闹非凡。



盂兰盆节首日，点燃“迎魂火”（图片：PIXTA）



《都名所之内 如意岳大文字》中描绘的京都大文字山点燃“送魂火”的场景，长谷川贞信绘（现藏于日本国立国会图书馆）

盂兰盆会结束后，人们点燃“送魂火”，将祖先的灵魂送回彼岸世界。如今，每年8月16日在京都举行的“五山送魂火”也是盂兰盆会的重要活动之一。

盂兰盆舞原本是为了告慰归乡的先祖亡灵而进行的活动，其本意为慰灵安魂。但到了延宝年间（1673-1681年），这项活动的宗教色彩已然淡化，盂兰盆舞变得声势浩大，成为夏日的一项娱乐活动。因活动现场经常成为男女幽会场所而有伤风化，自1649年起，该活动逐渐受到限制。1690年，江户还发布了官方告示，禁止在街道上摔跤和跳舞。

等待月升之际饮酒高歌

农历七月二十六日举行的“二十六夜待月”是当时不可错过的节庆活动。

人们等待的是月亮升起。十五夜的满月在日落不久后升起，二十六夜的弯月则要在夜半时分才缓缓升起，所以人们一边饮食谈笑，一边悠然等待月上中天。

深川的洲崎、汤岛天神境内、饭田桥的九段坂上都是知名的赏月胜地。从品川到高轮海岸这一带，海风凉爽，视野开阔，赏月场景热闹非凡。《东都岁事记》记载道：“芝高轮、品川这两地为今夜赏月盛况之最。”

当时的浮世绘描绘了荞麦面、天妇罗、寿司、水果、团子、甜汤、烤鱿鱼等各种小吃摊。此外，还有临时搭建的简易小屋，百姓们一边大快朵颐，一边等待月亮升起。更有为数众多的艺伎、乐师到现场助兴。他们乘坐屋形船，招待那些在海上等待明月升起的客人。

据说，二十六夜的月亮升起后不久，西方三圣——阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨的身影会隐约浮现在月光中。或许人们是以礼佛为由，尽情享受这美好的初秋之夜吧。



《江户自慢三十六兴 高轮二十六夜》创作于1864年，描绘了人们在海上小船中等待高轮的二十六夜明月升起的情景（现藏于东京都立中央图书馆特别文库室）

7月的其他主要活动

活动名称 日期 内容 清理水井 7日 由专职人员作业，全体乡邻协助清洗水井 后薮入 16日 奉公人一年两次的休假日之一。两天假期分别在一月和七月 阎王斋日 16日 阎王的休息日。地狱里的罪人也暂时获释，因此这一天阎魔堂等场所对外开放



《新版大道图汇 御藏前》描绘了位于藏前华德院的阎魔像，每年7月16日对外开放。该阎魔像在关东大地震中被烧毁（图片：Colbase）

标题图片：《牵牛花与青蛙》，葛饰北斋创作的牵牛花主题作品，写实风格鲜明（Colbase）

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