长月（9月）：重阳、十三夜、神田祭

日本的传统节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

菊花与重阳节

五节句(*1)的最后一个节日是9月9日重阳节。

“节句”源于中国的阴阳思想，即“万物皆由阴阳二气化生而成”。人们相信奇数是吉利的阳数，而偶数是不吉利的阴数。因此，奇数相重的五大传统节日被认为是吉日。但同时，人们也认为阳气过盛反而可能引发灾祸，于是便形成了在这些节日驱邪的习俗。

其中，最大的阳数“9”相重之日便是重阳，在日本还使用旧历的时候，人们会举行各种祈求远离灾祸、健康长寿的活动。

日本最早的相关记载，见于编年体史书《日本书纪》中公元685年的章节，其中提到了“重阳宴”。不过后来举办这一宴会的习俗中断，因为天武天皇于686年9月9日驾崩，这一天遂成为忌日。

直至9世纪初的807年，平城天皇下诏恢复重阳宴（参考《节供的古典 花与生活文化的历史》，雄山阁出版）。此外，亦有关于831年“重阳节会”的记载（参考《年中行事大辞典》，吉川弘文馆出版），可见这一时期传统节日重阳节确已恢复。

重阳又称“菊花节”。古人相信菊花是灵药，有延年益寿之效，因此会用菊花泡酒喝。这种风俗始于何时众说纷纭，但据考证，平安时代（794-1192年）便已在贵族间积习成俗。进入江户时代（1603-1868年）后，幕府认定重阳为五节句之一，由此该节日也逐渐在武士阶层乃至整个社会中普及开来。

不过，在江户时代，人们对阴阳思想和祈愿健康长寿的意识已较为淡薄，重阳在人们心中就是“菊花节”。现今仍存有御台所（将军的正室——译注）与女官们在江户城大奥（将军的后宫——译注）赏菊的画作。



《千代田的大奥 赏菊》描绘了江户城大奥的御台所与女官们赏菊的场景。杨洲周延绘（日本国立国会图书馆藏）

普通百姓也过菊花节。正德年间（1711-1716年），菊花品种不断改良，种类增多，还出版了《花坛养菊集》之类的种植手册，掀起了一股菊花热潮。



《花坛养菊集》是一本菊花种植手册，插图描绘了人们品评菊花的场景（国文学研究资料馆藏）



《百种接分菊》中描绘了园艺师今右卫门创作的色彩鲜艳的菊花艺术造型（国立国会图书馆藏）

进入文化年间（1804-1818年），用菊花装饰船只模型或人偶的花卉艺术也日渐盛行。弘化年间（1845-1848年），东京驹込地区的园艺师今右卫门创作出一件将多种菊花嫁接于同一植株上的精巧作品，引发人们关注。

重阳还有另一层重要含义。旧历九月初一至初八相当于现行公历的10月上旬，此时天气逐渐转凉，人们也脱去轻薄的夏装，开始换上厚重的冬装。菊花节象征着衣物换季结束。

吃黄豆粉团子，赏十三夜的月亮

旧历九月十三日在日本称为“十三夜”，这一天的月亮非常美丽。人们认为十三夜的月亮之美仅次于十五夜（旧历八月十五日），并将其称为“后月”。与十五夜的满月不同，十三夜的月亮略有残缺，因而别具风雅。



十三夜的月亮左侧略有残缺（PIXTA）

十三夜的月亮又称“栗名月”，因为这一时期正值栗子收获季。不过，这一天人们并不吃栗子，而是和十五夜一样吃赏月团子。据第四代歌川广重所作《绘本 江户府内风俗往来》记载，十五夜吃豆沙馅团子，而十三夜则有裹着黄豆粉的团子。

如果十五夜和十三夜的月亮只赏其一，那就犯了江户人的忌讳。可以看出，江户百姓是很讲吉凶的。

神田祭的巡游队伍有多长？

9月份，神社也会举办很多祭典活动。其中最为热闹的要数神田神社（又称“神田明神”）和芝神明宫。

芝神明宫的祭典时间较长，从9月11日一直持续到21日，因此也被称为“拖拉节”。此外，由于神社内出售江户特产“谷中生姜”，该节也被称为“生姜节”。又因卖姜的商贩单眼失明，故又出现了“独眼祭”“眼病祭”等别称。这些在现代人听来过于无礼的叫法，倒也很像刻薄的江户男子能想得出来的名字。



芝神明宫供奉的是伊势神宫内宫的天照大神与外宫的丰受大神，因此又被称为“关东的伊势神宫”（出自《绘本 江户府内风俗往来》，国立国会图书馆藏）

两年一度的神田神社祭典则于9月15日举行，它与日枝神社的山王祭并称为“天下祭”，每年交替举办。

根据寺社奉行（管理寺院、神社的宗教行政机关——译注）汇编的文集《祠曹杂识》记载，“神田祭和山王祭是宫祀，规格更高”，祭典巡游队伍可进入江户城内，有时将军还会亲自观礼。《德川实纪》中亦可见1706年将军观赏祭典的记录。

神田祭共有60个氏子町（信奉该神社的子民生活的地区——译注）参与，彩车多达36辆。如此庞大的彩车巡游队伍自然极为壮观。藏于日本国立音乐大学附属图书馆的《神田明神御祭礼之图》（1854年绘制）显示，当1号彩车抵达江户城的常盘桥御门（今东京都千代田区大手町）时，最后的36号彩车还在神田神社附近的昌平坂（今文京区汤岛）。

若该图准确反映了当时的情形，那么可以推断这列巡游队伍足有约2.5公里长。

而据神田祭官方网站介绍，如今的巡游队伍长度约为300米。



神田祭游行中打头阵的彩车是“大传马町 谏鼓鸡”。“谏鼓鸡”是传说中以鸣叫声劝诫君主施行善政的鸟（东京都立中央图书馆特别文库室藏）

据《绘本 江户府内风俗往来》记载，祭典当日，“巷弄路口搭设栅栏，静候巡游队列”，严格限制路人穿行。不过，此举并非受官府之命，而是由各町民众自发组织执行，可见祭典秩序之井然。

天下祭由幕府提供补助，因此也曾受幕府变故的影响而停办。例如，1771年曾因第十代将军德川家治的正室心观院去世而停办；1853年曾因第十二代将军德川家庆去世而停办。

标题图片：《东京神田神社祭礼之图》，左起分别为六号（通新石町）、七号（须田町一丁目）、八号（须田町二丁目）、九号（连雀町）彩车。其中八号彩车顶部的人偶原型为关羽，被誉为杰作（东京都立中央图书馆特别文库室藏）

