神无月（10月）: 启用被炉、惠比寿讲、Bettara市、劝进相扑

日本的传统节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

玄猪日，开始用被炉的日子

过去，旧历10月的“玄猪日”（第一个亥日）是日本人开始使用被炉（又称“暖桌”）的日子。被炉是一种盖着厚被褥的加热桌。这一天，人们会取出这种取暖用具，开始准备过冬。2025年的玄猪日是阳历11月2日。如今或许会有很多人认为，又不是寒冷的北方地区，11月就使用被炉未免过早，但江户时代冬天来得早，11月已经相当寒冷了。



《绘本和歌浦》（1734年发行）中描绘了一家人点燃炭火，准备放入被炉中的场景（日本国文学研究资料馆藏）

中国古代的“阴阳五行说”将万物划分为“阴”“阳”两类，由“木、火、土、金、水”五种元素构成，其中“亥”的属性为“水”。当时的被炉需要将炭火放入其中取暖，很容易引发火灾。因此，人们选择在玄猪日这一天拿出被炉，取五行中“以水克火”之寓意，寄望于“以水之力防范火灾”。

此外，日本人还有在这一天吃“亥子饼”（一种豆沙馅年糕，上面有类似野猪幼崽背部深色条纹的图案——译注）的习俗，以求多子多孙、无病无灾。这种信仰源于猪强大的繁殖能力。如今，仍有一些老字号传统糕点店销售带有野猪崽条纹图案的亥子饼。



刻有野猪崽条纹的亥子饼，小巧可爱（图片：PIXTA）

据说，这一天孩子们还会将稻草等扎成捆敲打地面，以唤醒大地的力量。也有说法认为，这样做会从邻里处得到亥子饼作为奖励。这种习俗类似于丰收节，在某种意义上还让人联想到西方的万圣节，颇有趣味。

为年末讨个好兆头的“惠比寿讲”

10月在日语中又称“神无月”（神不在的月份），因为据说此时全国各地神社中的神明都会前往出云大社（位于今岛根县），所以很少有神社在10月举办祭典活动。

那么，神明不在的时候，谁来守护人们的生活呢？答案是——惠比寿神。由此诞生了“惠比寿讲”，这一节庆活动通常在每年10月20日举行。

惠比寿身材丰腴、笑容可掬，怀抱一条巨大的鲷鱼。惠比寿是商业之神，因此商人们热衷于举办“惠比寿讲”，邀请顾客前来参与。向惠比寿奉上鲷鱼后，店家和顾客便开始热火朝天地进行商品买卖。若能以高价成交，便会引发轰动。这也可以说是为年末讨个好兆头的“造势”行为。随着年关临近，商人和工匠们即将迎来生意兴旺的忙季，这项活动算是一种提前庆祝。



《江户风俗十二个月之十月》描绘了大商人举办惠比寿讲的场景。画中，商人为三宝台供上鲷鱼，手持算盘高声叫卖，顾客围绕其旁，场面十分热闹（日本国立国会图书馆藏）

关于惠比寿的起源众说纷纭。据说从室町时代（1336-1573年）起，人们开始相信其原型是《古事记》中的“蛭子”。

《古事记》记载，创世神伊邪那岐和伊邪那美在创造陆地时，曾生下一个身体有缺陷的孩子——蛭子，他们将其放入用芦苇编成的舟中，自磤驭虑岛（据推测为今淡路岛）送入大海。那只苇舟最终漂流至如今的兵库县西宫市，人们在那里建立神社供奉此神。这便是西宫神社的起源，也是惠比寿信仰的总本社。

从这个意义来看，惠比寿是“漂流而来的神明”，也是海神。在日本部分地区，人们相信惠比寿是渔业之神。后来，随着商业的发展，惠比寿又成为保佑商业繁荣的福神。“惠比寿讲”正是这种福神信仰的延伸。

惠比寿是具有多重身份的神秘存在，他既是渔业与商业的守护，又是日本的七福神之一，笑眯眯的“惠比寿脸”也深受百姓喜爱。

江户时代还发展出一项有趣的活动：“惠比寿讲”前一天的10月19日，大传马町的宝田惠比寿神社（位于今东京日本桥本町）会举办热闹非凡的庙会活动——“Bettara市”，它也被视为“惠比寿讲”的活动之一。



“Bettara市”举办时热闹非凡的大传马町。当时此活动于每年10月19日晚开始（出自《绘本风俗往来（上）》，国立国会图书馆藏）

“Bettara”是一种腌菜，先将萝卜用盐腌渍，再放入米曲和白糖腌制而成。据《绘本 江户府内风俗往来》记载，年轻男子将整根腌好的萝卜用草绳捆扎起来拎在手中招摇过市，年轻女子则“唯恐沾上糟粕，纷纷避开人群”。她们大概是不愿和服上沾到“黏糊糊”的腌菜汁吧。因此，就有了“Bettari市”（Bettari即“黏糊糊”的意思——译注）之称。

回向院的劝进相扑

过去每年春秋两季，东京两国一带的回向院都会举办“劝进相扑”赛事活动，赛程为期10日，秋季的比赛多在10月下旬举行。1833年起，回向院成为举办这项活动的固定场所，此前也曾于富冈八幡宫、芝神明宫等地举办。



赛场四周三层观众席上座无虚席，足见相扑人气之高（出自《劝进大相扑繁荣之图》，国立国会图书馆藏）

劝进相扑是现代大相扑比赛的原型。“劝进”一词，在日语中指为建造或修缮寺庙或神社而筹措资金。古时候，这一相扑赛事就是寺院与神社为募捐而举办的活动，其管理机构为“寺社奉行”（管理宗教事务的行政机关——译注）。

最初观众仅限男性，女性不得入场。直到明治时代才放宽限制，允许女性观赛。不过时至今日，女性仍被禁止站上“土俵”（相扑的比赛擂台）。而男性观众则为高大的力士之间的激烈对抗而热血沸腾，整座回向院激情四溢。

每个时代都有各自的明星相扑选手：天明（1781-1789年）和宽政（1789-1801年）年间，谷风、小野川、雷电等是当时的人气力士；到了安政年间（1855-1860年），不知火崭露头角。如今大相扑的四十八种决胜招数早在元禄年间（1688-1704年）便已成型。

大相扑历史悠久，文化底蕴深厚。历经岁月流转，人们对这项古老竞技的狂热依然丝毫不减。

标题图片：《劝进大相扑土俵入之图》描绘了1849年于回向院举行的相扑赛事中力士们亮相仪式的场景（东京都立中央图书馆特别文库室藏）

