热爱禅与茶道，诙谐幽默之世界观下的战国奇才古田织部

2005年开始连载12年的漫画作品《战国鬼才传》，虽以先后侍奉织田信长和丰臣秀吉的战国武将古田织部（本名古田重然）为主角，却不讲乱世的“武”，描写的是当时兴盛至极的“美”与“禅”。这一日本独有的文化常被描述成崇高的、禁欲的，作者山田芳裕却以生动的笔触，创作出一部幽默诙谐的搞笑漫画，成为平成年代备受好评的娱乐作品。本文带大家了解一下这部跨越时空藩篱，传达独特世界观的作品之魅力。

精通禅学，为“茶道”而活的武士领主

日本从7世纪中叶起开始推行中央集权，到8世纪初期基本确立了以天皇为首的贵族集团政权统治全国的体系。

不久后，在日本边境新开拓的土地上，武士阶层抬头。12世纪，武士阶层建立了以将军为首的武士集团政权——幕府。权威归天皇，武力归将军，日本中世确立了这样的体系。但到了中世后半期，各地硝烟四起，日本进入了藩国割据的战国时代。

日本四面环海，是一个与大陆隔绝的岛国。或许因为民族迁移少，日本自古便是一个世袭色彩浓厚的社会（即便在当代，日本也有约三成的国会议员是世袭的）。然而战国时代例外，那是“狭路相逢勇者胜”比拼实力的时代，武士出身的领主——战国大名在全国各地涌现。

欧洲中世纪的诸侯们不仅有狮子般的勇气，还兼具“狐狸般的狡黠”。日本的战国大名中，也有那么一群人物，兼具匹夫之勇和现代人所谓的“软实力”。

在他们当中流行的文化潮流便是茶道。山田芳裕的漫画作品《战国鬼才传》就描绘了既是精通茶道的茶人，又是为战斗而生的武士——战国武将古田织部的一生。该作品获得了第14届手冢治虫文化奖漫画大奖，并于2011年被制作成了TV动画版。



2014年京都市北区的古田织部美术馆开馆，对外展示与织部有渊源的茶具、美术品和历史资料等（图片：共同社）

让古田织部“弥足深陷”的茶道是一种由主人点茶款待宾客的行为。茶道相关道具和流程都是规定好的，而且并不是单纯的餐桌礼仪。

明治时代，在美国波士顿美术馆担任中国和日本美术部主任的冈仓觉三（即冈仓天心）写了一本《茶书》（The Book of Tea），向外国人介绍茶道。书里有这样一句话：“茶道是以崇拜那些存在于日常生活俗事中的美为基础而成立的一种仪式。”

换言之，茶道是一种仪式，从喝茶这一极其稀松平常的日常习惯中，发现与宇宙原理相通的具有普遍性的美。冈仓说，其奥义“就在于对不完美之物的崇拜”。



一说到茶道，大家都觉得礼法复杂，仪式讲究，因而门槛很高。但最近，让本国年轻人和外国人都能轻松学习茶道的地方越来越多了（岛根县松江市的中村茶铺）（图片：时事社）

“茶道”的“道”和“柔道、武士道”的“道”是一样的。在英语中一般被翻译成“Way”。那么这条“Way”的终点是什么呢？是与禅的“开悟”相通的精神高度。事实上，日本历史上著名的茶道巨匠千利休便坚持禅修毫不懈怠。

茶道在战国武将中间掀起一股追捧狂潮。这样一来，盛茶的容器自然也变得讲究了。这里比较令人费解的是茶道的价值观念，容我再重复一遍：茶道的世界，禅是其基石。在不起眼的日常中发现与宇宙相通的美，是其礼法。所以，按茶道的逻辑，并不是用宝石制作的闪闪放光的豪华道具价值更大，反而“躺在渔夫家泥巴地上缺了一角的茶碗才是稀世珍宝”。

于是，茶器的价值就只能由那些公认具有慧眼的人物予以鉴定。前文提及的千利休在当时就是公认最具慧眼的人。

《战国鬼才传》的主人公古田织部是历史上的真实人物，他是千利休的高徒。后来继承了利休的衣钵，成为“天下第一茶人”。



2013年，该作品在“新潟动漫节Vol.4”上展出，并与各色艺术家联名创作相关商品（图片：新潟动漫节执行委员会）

为“美”而生，还是为“武”而活？

《战国鬼才传》中，古田织部以苦恼自己该为兴趣而生还是为武士而活的形象登场。最初他只是一介武将，但他的审美眼光却是真本事。作为武士，他也不是庸才，关键时刻能以“壮士一去兮不复还”的勇气奔赴战场。只是他有一个缺点，那就是哪怕在千钧一发之时，他也抵挡不住茶具的诱惑。

古田织部的主公织田信长，在战国大名中也是独树一帜的人物，不仅擅长经济政策，打起仗来毫不心慈手软。用人不问出身，唯才是用。他还是一名审美眼光敏锐的文化人，大气感性，连西欧商人和传教士宣传的海外美学也欣赏得来。

不过，他将敌对的宗教势力斩草除根，无情驱逐庸才部下，性格之冷酷也是世人皆知的。放在世界史上，大概类似那位被文明史家布克哈特称为“王座上第一个近代人”的神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世，复杂又极具人格魅力。

顺便一提，织田信长是游戏《信长之野望》的主角，在东亚为游戏玩家所熟知。

信长的目标是将分裂的日本再次统一，却在部下明智光秀的军事政变中被杀。丰臣秀吉继承了信长未尽之志，最终实现了日本统一。之后利休得到重用，茶道迎来全盛时代。

至此，描述的是大家耳熟能详的史实，但《战国鬼才传》作者进而又充分发挥了自己的想象力。

事实上，让明智光秀狠下心发动军事政变的正是秀吉以及与其合谋的利休。秀吉才是信长被杀的幕后之手。而在这场阴谋的背后是美学的对立。

信长推崇豪宕华丽的美学世界，而这与利休崇尚的极致极简主义的黑色，是水火不容的。

20世纪80年代，川久保玲的Comme des Garçons以及山本耀司等潮牌，用源自日本的黑色震撼了彼时绚烂奢华风大行其道的时尚界。这种以黑为美的理念就来自日本的侘寂文化传统，而利休也是活在这种感性之美中的人。

正因如此，利休才会设计除掉信长。然而继承了信长之位的秀吉，终究也继承了他的华丽美学。于是，秀吉与利休产生对立，最后不得不杀掉了利休。

古田织部是唯一一个了解秀吉苦恼的人。秀吉死后，德川家康掌握实权，受天皇任命成为将军。战国时代落幕，天下初定，日本已然进入“德川一世”的时代。而此时，古田织部却拉上少数几个同伴，想要策划一场大阴谋。这也是因为在美学上与德川产生对立之故。



2015年滋贺县守山市的佐川美术馆举办了“逝世400年纪念 古田织部展”，在京阪神地区运行的JR西日本主要线路的列车车厢内也挂上了《战国鬼才传》的吊牌广告（图片：佐川美术馆）

与现代相通的感性

《战国鬼才传》这个中文译名中，使用了“鬼才”一词。原文在这里则是指其人诙谐幽默。这种幽默并不是逗人发笑的那种单纯的东西，它具有复杂的含义。事实上，信长和秀吉活跃的那个时代正是那种近代幽默精神诞生的时代。

举个例子，信长在自己的城堡里放了一块大石头，命部下“拜此石如拜我”。看着部下们一脸严肃地对着一块石头敬礼膜拜，想必信长自己也在努力绷住严肃的表情吧。

利休也如此。利休生病，弟子送肉来以示慰问，他却回信道：“鸡肉就算了，不如送点儿银钱来？”历史学家本乡和人指出，这类言行或许就是宗师级别的幽默吧。

古田织部也是个热爱这种复杂幽默的感性之人。然而，允许个性鲜明的人自由奔放地表达自我的战国时代已经终结，新时代主导天下的是一板一眼、老成持重的德川家康。随着时代变迁，古田织部在人生的最后阶段，尝试用自己的整个人生来表达自己的美学。他留下了自己这一生最伟大的作品，故事就此落幕。

不久，定都于江户（即现在的东京）的德川政权决定限制对外交流，对创新活动进行管制。“对不完美之物的崇拜”成了明日黄花，世人开始重视“规整的形式”。不过，以牺牲创新为代价，日本社会获得了稳定，由此维持了长达200年的和平，直到1853年美国东印度舰队司令官佩里来到日本提出开国要求。

在如今的现实社会中，20世纪的稳定安宁早已成遥远的过去，我们生活在一个像日本战国时代般动荡的世界。在这样的时代里，身处战国乱世却活出精彩的古田织部受到了读者们的喜爱，这也是一种“奇缘”吧。

标题图片：《战国鬼才传》于2005年到2017年在杂志《Morning》（讲谈社）上连载。单行本全25卷，封面设计个性十足。2011年到2012年由NHK-BS制作成TV动画版（nippon.com日本网 编辑部）

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