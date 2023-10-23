《火影忍者》缘何备受全球漫迷的喜爱？现实世界里的忍者有怎样不为人知的真实面貌？

原作漫画连载15年，单行本发行量超2.5亿册。动画、游戏等多媒体展开也都引起了轰动。《火影忍者》是值得日本骄傲的超级IP。这部少年漫画以忍者间的战斗为主线，却描绘了一个不像少年漫画风格的世界观。本文将对此进行解读，并对如今依然被谜团围绕的忍者的真实面貌进行解说。

“国民级”忍者漫画的世界观

《火影忍者》自1999年开始在《少年跳跃》杂志连载，2002年被制作成动画片，备受日本国民的喜欢。据火影忍者官网称，该漫画全球累计发行量已突破2.5亿册，成为一部跨越国界广受喜爱的作品。

《火影忍者》中登场的是以漩涡鸣人为主的一群忍者，故事展开的舞台是作者岸本齐史独创的一个拥有独特文化和历史的世界。

那里有火、水、土、风、雷五个大国，各国都有忍者村，并以此组成自己的军事力量。统治各国的是被称为“大名”的贵族阶级。忍者尊敬大名，当他们决定领导者“影”的人选时也需要大名的最终认证。不过，双方的关系是对等的。即便收到别国的订单，忍者也可自行决定是否接单。实际上，鸣人的第一个大任务就是给别国技师当保镖。

在大众的印象里，历史记载的忍者大多“潜伏于暗处，混在普通人里开展秘密活动，克己禁欲”。《火影忍者》中忍者们却行事高调、花哨。不过，鸣人的师傅之一自来也曾这么定义过忍者。

“所谓忍者，就是指能够忍耐的人。”

这么看来,历史上真实忍者的禁欲本质在《火影忍者》中也得到了完美继承。



2002年，连载开始三年后，《火影忍者》由小丑社（Studio Pierrot）制作成动画片。如果算上续篇《火影鸣人疾风传》，则其动画版在电视上一直播到了2017年 ©岸本齐史 Scott/集英社 东京电视台 Pierrot

忍者的源头在哪里

无论如何都是生活在暗影里的一群人，所以忍者的历史源头并不清晰。一说认为可追溯到古代7世纪，但历史上明确出现忍者的时代其实是中世。据日本忍者协会称，忍者起源于13世纪后半叶逐渐抬头的“恶党”势力。（引自该协会官网“何谓忍者”）

恶党指的是非正规的武士。正规的武士是将军的家臣。那是开拓边境的领主和继承天皇血脉的军事贵族联姻而产生的，其经济基础是农业。而恶党却是随着货币经济的发展而出现的新兴社会阶层，其背景是经济活动。

恶党——BAD GUYS让人听着像反社会势力。然而正如现代英语里“bad”也包含“帅气”的微妙语义一样，恶党的“恶”也不单指向暴徒，还有“聪明”“强悍”这类积极的含义。

14世纪前半叶，中国还处于蒙古族建立的元朝，欧洲即将拉开百年战争的序幕，日本则进入了后醍醐天皇的时代。后醍醐天皇一心想从武士手里夺回政治权柄，其最早的追随者就是恶党。恶党擅打游击战，常把正规武士军团耍得团团转。

结局还是将军重掌政权，而恶党逐渐成为各地在野的独立势力。不久，日本进入各地小王国割据的“战国时代”，从恶党势力里诞生了一类受雇于小王国王“大名”的组织，用现在的话说他们擅长谍报工作和非正规军事行动。那就是“忍者”。



以名古屋城（名古屋市中区）为中心展开活动的“德川家康和服部半藏忍者队”成员。忍者文化依然存在于现代日本的各个角落 （图片：时事社）

忍者具有超乎常人的能力

关于忍者的能力，世间充斥着各种传说：超乎常人的体力、耐力，将不可能化为可能的武术和生存术，操控火器的技术（据传也用地雷），乃至超自然的咒术。

他们的主要任务是潜入假想敌或交战对手的国土展开谍报活动，甚至制造流言蜚语操控信息。这大概就相当于现代社会里通过假新闻等操控舆论之类的行为吧。

据传，他们还执行破坏或暗杀行动。虽然真实如何，我们无从得知，但日本历史上的确有一些大名，例如武田信玄和上杉谦信，都非常巧合地死在对敌方极其有利的时间点上。因而，认定他们的死跟忍者有关的传说深入人心。

反观《火影忍者》的世界，忍者存在于阳光之下，就连帮人寻找走丢的宠物也是他们的任务。不过另一方面，漫画里也刻画了一群悄然继承忍者暗地里行事的传统的忍者，即所谓的“暗部”。这也与史实一脉相承。

不过，现实世界里的忍者好像并不是“只要给钱给到位，就什么都干”的。日本有一部讲授忍术秘法的古籍——《万川集海》，一般认为成书于17世纪后半叶。书中收录了可称为“忍者圣地”的甲贺、伊贺（现在滋贺县和三重县的一部分）忍者家族代代传承的忍术。开篇就强调“正心”——使心端正。

“忍之本质，正心也。”

正心即仁、义、忠、信。“仁”是仁慈，“义”是正义。鸣人的老师旗木卡卡西说过“见义而不为，非勇也”，说的就是“义”。“忠”是对主君忠诚，“信”是信任。《火影忍者》里也非常重视伙伴之间的相互信任。

关于“忠”，并不是指像机器人一样对主君言听计从。书里明确提出，对无道主君言听计从的不是忠。宇智波鼬接到木叶村干部要求他亲手灭族的命令之后，也是经过了一番煎熬才狠下决心的。



2022年10月3日播出的动画片《火影忍者》。时值开播20周年，原作者岸本齐史绘制了贺图并送上寄语 ©岸本齐史 Scott/集英社

《火影忍者》刻画的“仇恨”和“正义”

现实世界是复杂的，什么是善什么是恶，什么是真实什么是虚假，让人没法简单地下判断。

《火影忍者》的世界也是如此。大战过后，大国之间看似维持着稳定的关系。但这一过程中有小国惨遭蹂躏，村里血亲之间的对立也并未完全消除。

乍看是一个安稳的世界，其实由那些脱离村子的忍者形成的组织在暗地里实施阴谋。为了应对迫在眉睫的危机，各村领导者决定结成跨村同盟。然而交战的背后隐藏着与忍者历史相关的更大一盘的棋。

误解、犯错、猜忌、谋略。走错一小步，最终酿成大悲剧，仇恨的连锁反应越传越烈。一众忍者当中，既有强硬派，也有稳健派；既有为自己坚信的所谓“正义”，明知无道却展开恐怖活动的人，也有出于个人复仇的目的而费尽心思筹谋的人。

招致争端的是仇恨和猜忌。《火影忍者》中细致地刻画了这代代相传的悲剧之因。与此同时，也传递出一种信息，即既然猜忌的暗影能被下一代继承，那么信任的光芒也能跨越代际传承下去。

主角漩涡鸣人是火之国木叶隐村的忍者。不过，他在忍者学校里是一个“吊车尾”，而且体内封印着力量强大的魔兽“九尾妖狐”。这个秘密只有村里的大人们知道，但孩子们也自然而然地学会了大人们冷眼看他时的态度，鸣人因此度过了孤独的少年时期。

正因为没有人正眼看自己，所以他未来的目标就是成为村子的领导者——火影，而且是史上最强的一代火影，以得到村里人的认可。

鸣人体内的妖狐曾经袭击了木叶村，夺走了很多人的性命。而这封印也不知何时会破除。鸣人从小到大一直遭受质疑的目光，就算被黑暗吞噬内心也不足为奇。



为纪念动画片上映20周年，有各种角色登场的对战动作游戏《NARUTO X BORUTO 火影忍者 终极风暴羁绊》（PlayStation、Nintendo Switch、Xbox）预计于2023年年内发售 ©岸本齐史 Scott/集英社 东京电视台 Pierrot ©剧场版火影忍者制作委员会2012 ©剧场版火影忍者制作委员会2014 ©剧场版博人传制作委员会 ©Bandai Namco Entertainment Inc.

他是幸运的，他遇到了多名好老师——伊鲁卡、旗木卡卡西、自来也。一路走来，他还得到了别村忍者和蛤蟆等的指点。不说民族了，甚至超越了物种。许多成年人和朋友对他的信任一直指引着他，让他成长为甚至能跟杀师仇人展开对话并最终宽恕了对方的人物。最终，世界的命运被托付给了鸣人。

无论什么人都有各自的立场。尽管从己方立场看对方，认定那是无道之人，但从对方的立场看，他也有自己的理由。只有靠对话和包容才能斩断仇恨蔓延的锁链。把希望寄托给下一代，更美好的未来就一定会到来。

耗时15个春秋，《火影忍者》给出了属于鸣人自己的答案。或许反过来说，鸣人一路艰辛，为了找到属于自己的这个答案，花费了整整700集、15年的时间。他的答案传遍全球，在世人心中激荡。

标题图片：《火影忍者》自1999年到2014年连载于周刊《少年跳跃》。连载共计700集，单行本达72卷。2016到2019年，以鸣人之子博人为主角的续篇《火影忍者 博人传火影忍者新时代》得到连载并被制作成动画片（nippon.com日本网 编辑部）

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