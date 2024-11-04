看美食漫画《拉面王》，了解日式拉面的本质及演变过程

如今，拉面已经成为日本的“国民食物”，口味多样，深受人们喜爱，并且不断演变升级。拉面本非日本文化的一部分，但日本人对拉面有着执着的追求，逐渐将其发展为受全世界食客喜爱的美食。《拉面王》这部漫画作品以通俗易懂的方式描述了拉面的本质和发展现状。相信各位读罢，一定会想立刻来一碗热气腾腾的拉面！

拉面文化在日本获得新生

日本是一个与大陆隔海相望的岛国。它位于欧亚大陆的东端，再往东就是浩瀚无际的太平洋。可以说，这里是“文化的终点站”，曾经的丝绸之路也止步于此。

因为日本不与其他国家直接接壤，所以历史上不像欧洲国家那样，与邻国往来频繁，相互影响。也许正因此，日本并未产生什么原创的思想或发明。不过存在一个倾向，那就是“对其他文化传来的事物，日本人很喜欢精益求精，让其获得新生。日本人对此执着的程度连原先那个国家的人都叹为观止”。

日式拉面正是这样一个典型的例子。拉面最初从中国传入日本，进入20世纪以后在日本扎根，成为“平民的食物”。后来，拉面继续得到普及，成为日本的“国民食物”，如今在世界各地都收获了许多拥趸。

日式拉面有着广泛的群众基础，作为一种经济实惠的平民美食，至今还给人这样的印象——一个人不经意地走进店里，边翻看杂志边嗍面。

与此同时，大量使用稀有食材走“高端化”路线的拉面店也在崛起。2014年，“东京米其林指南”创设了拉面类别；2016年诞生了全球第一家获得米其林星级称号的日式拉面店。

如今，日式拉面的人气已经超越国界，甚至出现了像美国博主Brian Macduckston那样，通过YouTube面向全世界传播日式拉面魅力的粉丝。在东京，一些旅行社专门为游客设计了“3小时打卡6碗人气拉面”的“特种兵”项目，据说非常受欢迎。此外，日本各个地区也都发展出了独特的拉面文化。



长久以来，日式拉面的标配都是被称为“中华荞麦面”的酱油味拉面，而如今口味已经多到很难尽数分类了（图片：PIXTA）

拉面漫画也畅销！

拉面的粉丝数量庞大，于是以“拉面”为主题的漫画也应运而生。其历史可追溯到上个世纪70年代，漫画家望月三起也的《突击拉面》在漫画杂志《少年Jump！》上开始连载。从那时起，拉面就成为深受小朋友们喜爱的食物了。

随后，在上个世纪80年代开始连载的人气美食漫画《美食大挑战》（原作：雁屋哲，作画：花咲昭）和《妙厨老爹》（原作：上山栃）中也都出现了与拉面相关的情节。特别是在上个世纪90年代初期推出的《美食大挑战》“拉面战争”系列中，出现了拉面文化研究所所长、拉面三剑客等深谙拉面的人物角色。可见，从这个时期开始，人们已经狂热地喜爱拉面文化了。

到了20世纪末，一部作品的出现让“拉面”成为一个独立的创作类别，它就是《拉面王》。该作品自1999年起在小学馆漫画杂志《Big Comic Superior》上连载。久部绿郎原作，河合单作画。在日本被誉为“神舌头”的拉面评论家石神秀幸也以“协助”的身份在封面上署名，为该作品加持。这部作品向广大读者传递了这样的信号——“拉面漫画一定会畅销！”“拉面漫画和拉面一样‘美味’！”，在漫画史上留下了浓墨重彩的一笔。

《拉面王》的主人公叫藤本浩平。他是一名二十多岁的上班族，供职于一家名为“大有商事”的贸易公司。然而，他对工作不太投入，总是按点下班。尽管公司不认为他是一个有能力的人才，但他有一个梦想——开一家自己的拉面店。

为了实现这个梦想，他自学相关知识，并在晚上摆摊卖拉面。他想得很清楚，白天的工作不过是他积累启动资金的手段。

当时已不再是“只要你忠心耿耿地为公司工作，公司就会照顾你一辈子”的时代了，人们也是可以利用公司来实现个人人生规划的。

藤本出于对拉面的热爱而投身拉面制作。虽然还不能称为专业，但他拥有敏锐的味觉，同时积累了大量的知识并掌握了基本的技能。后来，恰逢他所属的部门开始涉足餐饮业务，于是他的工作内容也开始与拉面相关。

主人公于公于私都要与拉面打交道，这样的设定让《拉面王》这部漫画得以从多个角度深度呈现拉面的相关知识。除了拉面在日本发展的历史，还包括各地拉面口味浓淡等新动向或新形式，商用汤料的运用等拉面行业的内幕，乃至与荞麦面等其他成熟度更高的面类的对比情况，等等。

我相信，当你读完这部作品后再走进一家日式拉面店，无论它是连锁店还是远离闹市的老店，都能以全新的心情享用那一碗拉面。



深受访日游客喜爱的“一兰”拉面，现已将业务扩展到了纽约等海外城市。这种用小隔板隔出独立空间就餐的方式最初在日本也让食客备感惊讶（图片：共同社）

解读潮流的关键人物

在漫画中，芹泽达也这个角色是横亘在藤本面前的“一堵墙”，也是他最后需要战胜的那个人。芹泽不仅是“拉面清流房”的老板，也是一名食物调配专家，协助其他拉面店策划菜谱等。他擅长利用媒体造势，可谓是“拉面热潮背后的推动者”。

他是一个头脑冷静的商人，同时也是一个专业意识很强的拉面师。他甚至为了防止自己的头发不慎掉入拉面而剃成光头。

芹泽这一人物形象富有深意，为《拉面王》这部作品增添了多样的色彩。

用尽心思制作一碗极致的拉面“无论在什么情况下”都是正确的选择吗？

拉面店一定要无条件地笑迎那些拉面狂热爱好者吗？

如果是业余爱好者，这样就够了。但作为专业人士，制作拉面的同时还需要具备经营者的视角。

相比只有一部分人才能吃得出细腻味道的拉面，无论是谁吃了都能直接地受到震撼的拉面也是正确的商业选择。

关于比起拉面的味道更在意背后知识的拉面狂热爱好者，芹泽直言：“那些人吃的不是拉面，他们吃的是资讯！”但是，在互联网时代，如果这样的狂热爱好者群体有利用的价值，他会毫不犹豫地加以利用。这就是他的处事风格。



芹泽达也是作品中的人气角色，官方推出了印有他经典语录的T恤衫等漫画周边商品（©COSPA ©久部绿郎·河合单/小学馆）

一个是经验丰富的资深拉面师，一个是技艺精湛的业余爱好者——芹泽与藤本经常发生冲突，多次比赛制作拉面。故事的最后，二人要在众多媒体聚焦的大舞台上一决高下。

芹泽的存在对藤本来说意义重大。尽管藤本对拉面有着超乎寻常的理解和热情，但他终究是个业余爱好者。他靠白天上班维持生活，即使被指拉面只是他的兴趣爱好，他也无法反驳。最后，他逐渐意识到，很多时候都是芹泽在指引着他。

《拉面王》的故事发生在上世纪90年代中后期，当时拉面作为“以日本独有的模式演变的创意美食”取得了长足的发展。随着时间的推移，日式拉面不断发展变化，最终走出国门走向世界。与此同时，拉面漫画也不断推陈出新，《拉面王》与在它之后面世的《拉面食游记》《拉面再游记》等形成系列，持续向读者传递日式拉面的独特魅力。

日式拉面究竟是什么？芹泽如是说：

“它是从虚假中创造真实的热情本身。”

与法餐、中餐、日料不同，日式拉面作为创意美食，历史短，传统薄，本质上还是一种“平民味道”。《美食大挑战》中知名美食家海原雄山评价拉面为“低等食物”，从他的角度来看，也许的确如此吧。

这就是芹泽所说的“虚假”。



2023年4月，日本国会议员成立了“拉面文化振兴议员联盟”，旨在通过“地方特色拉面”实现地方振兴（图片：时事社）

拉面与漫画的相似之处

然而，正因为还是一个尚未成熟的新领域，日式拉面也具备无限的潜力。日式拉面持续动态发展，日新月异。

这是否让你觉得似曾相识？没错，这就像漫画一样。漫画的历史也不长，也曾被视为平民百姓的娱乐方式而非高级的表现形式。像海原雄山（虽然他本身就是一个漫画角色）这样“主流文化至上”的人，对漫画的评价一定不高。

在一批又一批对漫画充满热情的人的努力下，漫画的粉丝如今已遍布全球。而且，和日式拉面一样，日本漫画中也存在“吸收并优化的外来文化”，比如夏洛克·福尔摩斯、亚森·鲁邦等，角色形象源自欧洲作品，同时采用了美国漫画的表现形式。

我相信，《拉面王》的主创人员应该也是怀着“我们也是这样的。这和漫画一样”的心情来创作的。

现实生活中拉面行业蓬勃发展，以拉面为主题的漫画作品也是百家齐放。

例如，描写酷爱拉面的女高中生的漫画作品，采用漫画形式的拉面店指南，拉面师传记，以那些因为拉面而改变了人生轨迹的人为题材的作品，等等，层出不穷。

今后，拉面仍将是漫画世界中“不可或缺的一道美食”，并继续大放异彩。

标题图片：《拉面王》于1999年至2009年在《Big Comic Superior》杂志（小学馆）上连载，单行本共26卷。随后推出的《拉面食游记》也已完结。目前，《拉面再游记》作为续作正在连载（nippon.com日本网 编辑部）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。