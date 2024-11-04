看美食漫画《拉面王》，了解日式拉面的本质及演变过程

看美食漫画《拉面王》，了解日式拉面的本质及演变过程饮食 漫画 社会 文化
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
拉面文化在日本获得新生
日本是一个与大陆隔海相望的岛国。它位于欧亚大陆的东端，再往东就是浩瀚无际的太平洋。可以说，这里是“文化的终点站”，曾经的丝绸之路也止步于此。
因为日本不与其他国家直接接壤，所以历史上不像欧洲国家那样，与邻国往来频繁，相互影响。也许正因此，日本并未产生什么原创的思想或发明。不过存在一个倾向，那就是“对其他文化传来的事物，日本人很喜欢精益求精，让其获得新生。日本人对此执着的程度连原先那个国家的人都叹为观止”。
日式拉面正是这样一个典型的例子。拉面最初从中国传入日本，进入20世纪以后在日本扎根，成为“平民的食物”。后来，拉面继续得到普及，成为日本的“国民食物”，如今在世界各地都收获了许多拥趸。
日式拉面有着广泛的群众基础，作为一种经济实惠的平民美食，至今还给人这样的印象——一个人不经意地走进店里，边翻看杂志边嗍面。
与此同时，大量使用稀有食材走“高端化”路线的拉面店也在崛起。2014年，“东京米其林指南”创设了拉面类别；2016年诞生了全球第一家获得米其林星级称号的日式拉面店。
如今，日式拉面的人气已经超越国界，甚至出现了像美国博主Brian Macduckston那样，通过YouTube面向全世界传播日式拉面魅力的粉丝。在东京，一些旅行社专门为游客设计了“3小时打卡6碗人气拉面”的“特种兵”项目，据说非常受欢迎。此外，日本各个地区也都发展出了独特的拉面文化。
拉面漫画也畅销！
拉面的粉丝数量庞大，于是以“拉面”为主题的漫画也应运而生。其历史可追溯到上个世纪70年代，漫画家望月三起也的《突击拉面》在漫画杂志《少年Jump！》上开始连载。从那时起，拉面就成为深受小朋友们喜爱的食物了。
随后，在上个世纪80年代开始连载的人气美食漫画《美食大挑战》（原作：雁屋哲，作画：花咲昭）和《妙厨老爹》（原作：上山栃）中也都出现了与拉面相关的情节。特别是在上个世纪90年代初期推出的《美食大挑战》“拉面战争”系列中，出现了拉面文化研究所所长、拉面三剑客等深谙拉面的人物角色。可见，从这个时期开始，人们已经狂热地喜爱拉面文化了。
到了20世纪末，一部作品的出现让“拉面”成为一个独立的创作类别，它就是《拉面王》。该作品自1999年起在小学馆漫画杂志《Big Comic Superior》上连载。久部绿郎原作，河合单作画。在日本被誉为“神舌头”的拉面评论家石神秀幸也以“协助”的身份在封面上署名，为该作品加持。这部作品向广大读者传递了这样的信号——“拉面漫画一定会畅销！”“拉面漫画和拉面一样‘美味’！”，在漫画史上留下了浓墨重彩的一笔。
《拉面王》的主人公叫藤本浩平。他是一名二十多岁的上班族，供职于一家名为“大有商事”的贸易公司。然而，他对工作不太投入，总是按点下班。尽管公司不认为他是一个有能力的人才，但他有一个梦想——开一家自己的拉面店。
为了实现这个梦想，他自学相关知识，并在晚上摆摊卖拉面。他想得很清楚，白天的工作不过是他积累启动资金的手段。
当时已不再是“只要你忠心耿耿地为公司工作，公司就会照顾你一辈子”的时代了，人们也是可以利用公司来实现个人人生规划的。
藤本出于对拉面的热爱而投身拉面制作。虽然还不能称为专业，但他拥有敏锐的味觉，同时积累了大量的知识并掌握了基本的技能。后来，恰逢他所属的部门开始涉足餐饮业务，于是他的工作内容也开始与拉面相关。
主人公于公于私都要与拉面打交道，这样的设定让《拉面王》这部漫画得以从多个角度深度呈现拉面的相关知识。除了拉面在日本发展的历史，还包括各地拉面口味浓淡等新动向或新形式，商用汤料的运用等拉面行业的内幕，乃至与荞麦面等其他成熟度更高的面类的对比情况，等等。
我相信，当你读完这部作品后再走进一家日式拉面店，无论它是连锁店还是远离闹市的老店，都能以全新的心情享用那一碗拉面。
解读潮流的关键人物
在漫画中，芹泽达也这个角色是横亘在藤本面前的“一堵墙”，也是他最后需要战胜的那个人。芹泽不仅是“拉面清流房”的老板，也是一名食物调配专家，协助其他拉面店策划菜谱等。他擅长利用媒体造势，可谓是“拉面热潮背后的推动者”。
他是一个头脑冷静的商人，同时也是一个专业意识很强的拉面师。他甚至为了防止自己的头发不慎掉入拉面而剃成光头。
芹泽这一人物形象富有深意，为《拉面王》这部作品增添了多样的色彩。
用尽心思制作一碗极致的拉面“无论在什么情况下”都是正确的选择吗？
拉面店一定要无条件地笑迎那些拉面狂热爱好者吗？
如果是业余爱好者，这样就够了。但作为专业人士，制作拉面的同时还需要具备经营者的视角。
相比只有一部分人才能吃得出细腻味道的拉面，无论是谁吃了都能直接地受到震撼的拉面也是正确的商业选择。
关于比起拉面的味道更在意背后知识的拉面狂热爱好者，芹泽直言：“那些人吃的不是拉面，他们吃的是资讯！”但是，在互联网时代，如果这样的狂热爱好者群体有利用的价值，他会毫不犹豫地加以利用。这就是他的处事风格。
一个是经验丰富的资深拉面师，一个是技艺精湛的业余爱好者——芹泽与藤本经常发生冲突，多次比赛制作拉面。故事的最后，二人要在众多媒体聚焦的大舞台上一决高下。
芹泽的存在对藤本来说意义重大。尽管藤本对拉面有着超乎寻常的理解和热情，但他终究是个业余爱好者。他靠白天上班维持生活，即使被指拉面只是他的兴趣爱好，他也无法反驳。最后，他逐渐意识到，很多时候都是芹泽在指引着他。
《拉面王》的故事发生在上世纪90年代中后期，当时拉面作为“以日本独有的模式演变的创意美食”取得了长足的发展。随着时间的推移，日式拉面不断发展变化，最终走出国门走向世界。与此同时，拉面漫画也不断推陈出新，《拉面王》与在它之后面世的《拉面食游记》《拉面再游记》等形成系列，持续向读者传递日式拉面的独特魅力。
日式拉面究竟是什么？芹泽如是说：
“它是从虚假中创造真实的热情本身。”
与法餐、中餐、日料不同，日式拉面作为创意美食，历史短，传统薄，本质上还是一种“平民味道”。《美食大挑战》中知名美食家海原雄山评价拉面为“低等食物”，从他的角度来看，也许的确如此吧。
这就是芹泽所说的“虚假”。
拉面与漫画的相似之处
然而，正因为还是一个尚未成熟的新领域，日式拉面也具备无限的潜力。日式拉面持续动态发展，日新月异。
这是否让你觉得似曾相识？没错，这就像漫画一样。漫画的历史也不长，也曾被视为平民百姓的娱乐方式而非高级的表现形式。像海原雄山（虽然他本身就是一个漫画角色）这样“主流文化至上”的人，对漫画的评价一定不高。
在一批又一批对漫画充满热情的人的努力下，漫画的粉丝如今已遍布全球。而且，和日式拉面一样，日本漫画中也存在“吸收并优化的外来文化”，比如夏洛克·福尔摩斯、亚森·鲁邦等，角色形象源自欧洲作品，同时采用了美国漫画的表现形式。
我相信，《拉面王》的主创人员应该也是怀着“我们也是这样的。这和漫画一样”的心情来创作的。
现实生活中拉面行业蓬勃发展，以拉面为主题的漫画作品也是百家齐放。
例如，描写酷爱拉面的女高中生的漫画作品，采用漫画形式的拉面店指南，拉面师传记，以那些因为拉面而改变了人生轨迹的人为题材的作品，等等，层出不穷。
今后，拉面仍将是漫画世界中“不可或缺的一道美食”，并继续大放异彩。
标题图片：《拉面王》于1999年至2009年在《Big Comic Superior》杂志（小学馆）上连载，单行本共26卷。随后推出的《拉面食游记》也已完结。目前，《拉面再游记》作为续作正在连载（nippon.com日本网 编辑部）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。