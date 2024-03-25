德川家康的女性观：钟情寡妇还是喜欢聪慧的贤内助？

包括正室、继室（续弦）及侧室在内，德川家康一生有21位妻子（人数众说纷纭）。妻妾成群，自然也儿女满堂。有说法认为，家康将有生育经验怀孕概率大的女性纳为侧室。那么家康的女性观究竟是怎样的呢？

婴幼儿生存率低下的时代

当权者都希望后代能继承自己的权势与财产。

过去婴幼儿的生存率很低。举个例子，江户时代中后期，1岁以内婴儿的死亡率逾15%（《从人口看日本史》，讲谈社学术文库）。虽然是浓尾地区（横跨爱知县、歧阜县和三重县的平原地区）的统计数字，但其他地区估计也相差无几。

在医疗、治安和饮食条件恶劣的战国时代，死亡率想必只会高于这个比例。即便长大成人，也可能死于战乱。因此，当权者希望尽量多生育子女。只要子女众多，存活下来的人数肯定也会相应地增加。

统一天下并开创江户幕府的德川家康，也深谙确保后嗣的重要性，见于家谱和史料记载的子嗣多达16人。正室筑山殿育有一子一女，与继室朝日姬（丰臣秀吉的妹妹）之间没有子嗣。其余14名子女（10子4女）由19位侧室中的10人所生（侧室和子嗣人数众说纷纭）。其中有几人夭折，正室筑山殿及嫡子信康则是家康亲自处决的。据传抛妻弃子一举与多年的劲敌武田家有关。当时，家康派想与武田家一战到底，而信康和筑山殿一派希望改善与武田的关系，双方在路线上产生了冲突。

因此，家康与侧室所生的子嗣便被委以继承德川家的重任。以之后的第二代将军德川秀忠为首，福井（福井县）、尾张（爱知县）、纪伊（和歌山县）、水户（茨城县）各藩藩祖都是侧室所出，女儿们也都嫁入有权有势的大名家。

德川家的繁荣，这群侧室功不可没。



山梨县早川町的阿万铜像。她和家康生育的两个儿子赖宣和赖房，分别是纪州藩和水户藩的藩祖。之后的御三家里有两家都继承了阿万的血脉（图片：PIXTA）

聪慧的侧室阿茶局和阿梶

家康的侧室来自不同的家庭，有从敌对大名家归附德川的家臣之女，也有神官之女、关东名门大名家的女儿。也有观点认为，从侧室的成员来看，家康喜欢寡妇。

家康的侧室及其子嗣

标黄的女性在成为家康侧室前就有过生育经验

侧室名字 / 出身 子出生顺序及姓名（成年后） 西郡局/原本敌对的鹈殿长持之女 二女，督姬（池田辉政妻） 小督局/三河国神官之女 二子，结成秀康（福井藩藩祖） 西乡局/今川氏家臣户塚氏之女 三子，德川秀忠（第二代将军）

四子，松平忠吉（清州藩主） 阿竹/武田氏家臣之女 三女，振姬（蒲生家妻→浅野家妻） 阿都摩/穴山信君养女 五子，武田信吉（21岁去世） 茶阿局/出身不明 六子，松平忠辉（家康死后被流放）七子，松千代（夭折） 阿龟/石清水八幡宫神职分家之女 八子，仙千代（成为别家养子，夭折）

九子，义直（尾张藩藩祖） 阿久/北条氏家臣之女 四女，松姬（夭折） 阿万/正木赖忠之女 十子，赖宣（纪伊藩藩祖）

十一子，赖房（水户藩藩祖） 阿梶/关东名门远山氏之女（？） 五女，市姬（与伊达政宗之子有婚约，夭折） 阿富/出身不明 无 阿夏/伊势北畠氏家臣之女 无 阿六/今川氏家臣黑田氏之女 无 阿仙/武田氏家臣之女 无 阿梅/丰臣氏家臣之女 无 阿茶局/武田氏家臣之女 无 阿牟须/武田氏家臣之女 无 阿松/出身不明 无（也有说法认为与家康有私生子） 三条氏/出身不明 无（也有说法认为与家康有私生子）

诚然，在乱世中生存，为确保后继有人而娶寡妇也不无可能，但仅凭上表中西乡局、茶阿局、阿龟、阿茶局几人以寡妇之身成为家康侧室就断定家康“钟情寡妇”，似乎也不太合理。

不如说，家康喜欢能在公私两方面提供助力、性格刚强且头脑清晰的女性。家康女性观的特点正在于此。

代表人物是阿茶局。这位女性在成为家康侧室前就嫁过人，也生育过子女，丧夫后家康对其一见倾心，收为侧室。

有传说称阿茶局深得家康信任，就连上战场也会带她同行。此外，她还负责第二代将军德川秀忠和家康的四子松平忠吉的教育。在1614年发生的“大坂冬之阵”战役中，她作为德川方面的使者与对方谈判，多次展现出卓越的外交手腕。虽然她一直没能怀孕，却依然深得家康的宠爱。因为家康对女人的期望，绝不只是生育子女。

而另一位侧室阿梶并非寡妇，讲述她聪明才智的故事收录在《故老诸谈》中。

家康问阿梶：“什么东西最好吃？”阿梶回答：“盐巴。”“没盐巴，什么菜都没味道，不好吃。”接着她又说，“但不管东西多好吃，盐放多了，就没法吃了。”家康听了暗叹：“若为男子，定是不凡之将才。”



记载着阿梶“盐巴”故事的《故老诸谈》（图片：国立公文书馆藏）

家康将阿梶所生之女市姬（五女）许给了伊达政宗的嫡子，可惜市姬年仅4岁就夭折了。此外，阿梶没有生育其他子女。不过十一子赖房的生母阿万去世后，家康就将赖房过继到阿梶膝下，由她养育成人。后来赖房开创了御三家之一的水户藩。据传阿梶生活节俭，窄袖便服都洗褪色了也没更换新装（《战国女性史谈》，潮出版社）。

虽未如愿诞下麟儿，阿茶局和阿梶这两位极其聪慧的侧室依然受到家康重用。

晚年开始钟爱年轻女子？

另一方面，到了晚年后，家康似乎更喜欢让年轻的侧室随侍左右。阿夏17岁时被56岁的家康收为侧室，大坂夏之阵时也伴其左右，很受宠爱。阿梅15岁时被59岁的家康纳为侧室。前文的阿梶生下市姬是1607年，当时家康已年过六旬。

战国乱世一路拼杀过来的这位男子步入暮年后，女性观发生变化，开始向年轻女性寻求心灵的治愈，这也不稀奇。

最后再简单介绍一下《披沙拣金》中记录的家康的女性观。这本书据传成书于1836-1837年，是幕府黎明期的三代将军家康、秀忠和家光的言行录。

“武士之妻妾不同于公家女子，姿色偏平庸者佳。”“战国女子比今时男子更勤劳。”

普遍认为，这些言论是家康在回顾战国时代的经历时留下的，所以应该是在他步入晚年之后了。

家康的这些言行为或许也可以说为后世所杜撰，不过，跟一见美女就不顾一切想要占为己有的太阁丰臣秀吉相比，确实是天壤之别。可以认为，至少在天保时期，家康在世人眼中是持有这种女性观的。

虽然与现代相比，那个时代的家庭观和女性观都截然不同，但这位平定天下的男子注重女子的内在或许更胜于容姿，他更希望勤劳勇敢的女性做自己的贤内助。

标题图片：阿茶局创建的云光院（东京都江东区）收藏的肖像画。家康死后她并未出家，而是继续辅佐第二代秀忠、第三代家光，推动幕府与朝廷的融合政策，展现出政治手腕。1637年去世，享年83岁（作者拍摄）

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