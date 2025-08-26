叶月（8月）：八朔、富冈八幡祭、中秋赏月和放生会

日本的传统节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

八朔——幕府建立纪念日

每月初一称为“朔日”。其中，1590年八月初一这一天，德川家康接管关东，设江户为主城。德川幕府建立后，便将8月的朔日定为节日，简称“八朔”。

那一年7月，丰臣秀吉经过长达半年的小田原之战，灭北条氏。随后，丰臣秀吉立即对其麾下武将的领地进行了重新分配，其中也包括家康。重新分封给家康的领地主要在今关东地区，包括武藏(*1)、伊豆(*2)、相模(*3)、上野(*4)、上总(*5)、下总(*6)以及下野(*7)和常陆(*8)的部分地区。家康将其中武藏的江户设为主城，并于八月初一入主江户。

不过，曾是家康家臣的松平家忠在其《家忠日记》中记载，家康是在7月18日入主江户的。因此，准确来说似乎是这样：丰臣秀吉于八月初一完成领地改封，江户也是从这一天开始正式成为家康的领地。说这一天是纪念家康进入江户的日子，则不完全准确。

无论如何，作为幕府创建纪念日，八朔这一天江户城会举办官方活动。各地大名身穿白帷子（麻、绸等材质的白色单衣——译注）和长袴（长裤裙）入城拜谒将军，并献上祝词。

由此也可见，八朔原本是武士阶层的一项节庆活动。后来，吉原游廓（江户的红灯区——译注）效仿武士社会，八朔便逐渐为平民百姓所熟知。

据成书于18世纪上叶、关于吉原的随笔集《洞房语园》记载，吉原的游女们身穿白无垢（内外全白的和服）代替白帷子，以庆祝八朔。而在1804年出版的《青楼绘本年中行事》中，作者十返舍一九写道，元禄年间（1688-1703年）有一位游女发着高烧接待客人时，身穿雍容华贵的白无垢大获好评，自此穿着白无垢成为惯例。

关于游女的服装诸说纷纭。在《青楼绘本年中行事》的插图中，花魁和秃（见习游女，服侍花魁的女童）看起来穿的只是白色小袖，也就是打底的窄袖和服。18世纪时，或许游女们的服装确为白无垢，后来可能就只穿白色小袖了。



十返舍一九著《青楼绘本年中行事》中描绘的新吉原（搬到浅草后的吉原——译注）庆祝八朔的场景，插图由喜多川歌麿绘制（日本国立国会图书馆藏）

需要说明的是，八朔未必起源于德川家康入主江户这一历史事件。日本的农村自古便会在八朔这一天举办传统活动，以庆祝季节更替。此外，在室町时代（1336-1573年）的镰仓，八朔这一天也会举行向“镰仓公方”（室町幕府为统治关东而设立的镰仓府行政长官——译注）进献刀剑或马匹等物品的仪式。

富冈祭

历史上每年8月中旬，日本各地八幡宫都会举行祭典活动。第四代歌川广重作的作品《绘本 江户府内风俗往来》一书记录了嘉永至庆应初期（1848-1865年）的风俗，其中记载道：“直至江户近郊，凡八幡宫神社所在之地，皆有神乐演奏、助兴伴奏和手舞表演等庆典活动，当日还会举行神轿巡游。”

其中，富冈八幡宫（又称深川八幡宫）举办的祭典与神田祭（神田神社）及山王祭（日枝神社）并称为“江户三大祭”。由于将军曾亲自观赏神田祭和山王祭，因此两者又称“天下祭”，而富冈祭则是平民的节庆活动。在江户时代（1603—1868年），富冈祭于每年8月14至15日举办。

由于节庆期间城中四处幡旗高挂，因此也被称为“幡旗祭”。富冈八幡宫所挂的幡旗上写着“祭礼”二字，出自江户中期书法家三井亲和之手，也曾出现在《江户名所一览》《东都岁事记》等记录江户概况的文献中。幡旗是这一节庆活动的象征。



在《东都名所一览 深川八幡祭礼》的画面左侧，能看到三井亲和所书的“祭礼”二字（国立国会图书馆藏）

热闹非凡的富冈祭曾在1807年发生过一场灾难。节庆当日，观众大量聚集，永代桥在重压下坍塌，共计约1400人死亡或失踪。狂歌师大田南畝曾作歌哀叹这场惨剧：

永代と かけたる橋は 落ちにけり きょうは祭礼 あすは葬礼 （永代之桥，一瞬成空。今日祭礼，明日葬礼。）

此后，除自然灾害外，江户再未发生过伤亡如此惨重的事故。

泛舟川上，赏中秋明月

如今，中秋节一般在9月，但在使用旧历的江户时代则为8月15日。每到中秋夜，月光洒满街巷，虫鸣阵阵回响。



《东都名所 道灌山虫闻之图》描绘了一对母女在中秋夜到山上捉虫的温馨场景，画面右侧则是沉醉于赏月小酌的男子们（国立国会图书馆藏）

关于赏月的起源诸说纷纭。《源氏物语》中已有关于赏月宴的描写，可见在平安时代（794-1192年），赏月已经成为贵族的习俗。到了江户时代，赏月逐渐成为全民风尚，老百姓吃赏月团子的传统也是从这一时期开始的。

15日早上开始，家家户户便忙着做团子。据说全家总动员做出的团子会带来好运，因此亲戚们常常齐聚一堂。对人口众多的大家庭来说，厨房定是一片热闹喧腾。

江户的百姓们喜欢乘小船欣赏夜空，赏月时亦是如此。三股（又称三派、三俣等）是当时的赏月胜地，位于隅田川下游，新大桥附近的人工沙洲一带。这片沙洲曾是非常热闹的娱乐区，区内餐饮店林立（沙洲于1789年被拆除，以减少洪水隐患）。此外，从隅田川的吾妻桥至浅草桥这片区域又称“浅草川”，这一带也是乘船赏月的热门地点。

泛舟川上举头望月，实乃风雅之举。

江户百姓，利用“放生会”做生意的

八幡宫举行祭礼的这一天同时也举办“放生会”。所谓放生会，是一种宗教仪式，通过将捕捉的生物重新放归自然来积累功德。这一习俗起源甚早，在文献中最早可见于《日本书纪》天武天皇（673-686年在位）卷，其中记载天皇曾下诏禁止杀生，并命人进行放生。不过，这种做法似乎在更早之前就已存在。

另据传说，720年，九州的隼人族发动叛乱反抗大和王权，许多隼人战死，神明启示人们举行放生活动，以慰藉其亡灵。宇佐八幡宫（大分县宇佐市）的放生仪式便起源于此。还有说法称，源赖朝于1187年主办过放生会，并由此成为鹤冈八幡宫（神奈川县镰仓市）的传统活动。放生会之所以会在八幡宫祭礼之日举行，也是基于上述历史渊源。

江户时代的百姓则在此基础上进行了“创新”。其中一个代表性的例子就是“放龟”。每逢放生会临近，城中便会出现贩卖乌龟的商人。市民买下乌龟后，将其放归自然。



左：路边的商人将乌龟用绳子吊起来售卖（出自《五节供稚童讲释》，国立国会图书馆藏） 右：歌川广重在浮世绘《名所江户百景 深川万年桥》中描绘的被售卖的乌龟特写（图片来源：colbase）

放し亀 一日宙を 泳いでる （待放生的龟，竟日遨游于空中）

这是收录于川柳集《柳多留》中的一句川柳(*9)，描写了商人将乌龟用绳挂于街头出售的情景。这种新奇的景象使放龟成为颇受儿童欢迎的节庆活动之一。

除了乌龟，也有商人贩卖麻雀、鳗鱼，甚至鲤鱼等生物以供放生。特意花钱购买这些动物再放生——这听起来颇为怪异，但许多江户百姓相信这是一种积德的行为。而实际上，可以说这不过是掉入了商人们设下的消费陷阱。

价格方面，乌龟一只卖4文钱。按一文约合75日元计算，即为300日元左右。这比在神社寺院中投的香火钱还要略贵，或许也正因如此，人们才更相信这种行为能带来庇佑吧。

标题图片：《东都名所一览 新吉原八朔》描绘了游女们在八朔这一天的姿态（国立国会图书馆藏）

