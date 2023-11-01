战国时代屈指可数的谋略家——曾经重挫德川家康的真田昌幸

在战场上，德川家康曾遭遇两位无论如何也无法战胜的对手，其一是武田信玄，另一位则是真田昌幸。真田昌幸是战国时代屈指可数的谋略家，被称为“表里比兴（表里不一，擅长权谋之人——译注）”。德川家康对上这位对手，可谓吃尽了苦头。

战术巧妙的策士 真田昌幸

1585年（天正13年）8月，德川家康派兵攻进攻真田昌幸盘踞的信浓国上田城（目前为长野县上田市）。根据《三河物语》记载，家康兵力约有7000多人。而对阵的真田军则仅有200骑兵与1500多名杂兵。从数量上来看，毫无胜算。



第一次上田合战的战况记录图：①德川军成功避开真田军的埋伏袭击，朝上田城前进；②驻扎于砥石城的真田信幸（真田昌幸长子）率领军队从侧面发动突击；③上田城守军亦出城合击；④德川军撤退；⑤真田信幸部与上田守军从其后追击；⑥据记载德川军阵亡者众

在这场战役里，据说真田昌幸策划了一个刻意诱使德川军接近的战术。根据《三河物语》以及上田市设置的合战解说示意图，一般认为，当时的战况发展如下。

首先由真田昌幸发动奇袭，然后佯装不敌而刻意撤退。德川军尾随追击，越过防卫线，逼近上田城。正当情势危急之际，真田昌幸的长子信幸从砥石城率领援军现身，从侧面突击德川军。据记载，德川军也有战术失误，例如并未实行城下火攻的惯用战术。

趁德川军陷入极度混乱，上田城也不断派兵出击，最终德川军只好开始撤退。信幸部也加入追击。撤退的德川军士兵遭到无情攻击，据说有些人在败逃途中，试图渡河却惨遭溺毙。

《三河物语》记载德川方面的战死者为300人，但该书旨在歌颂德川的显赫功绩，不会留下令其难堪的纪录，因此实际数字可能更多。另一方面，在真田方的记录里，信幸对家臣书面通报是“（歼敌）千三百余”，这也有夸大战果的可能性。

总而言之，虽然无法得知确切数字，不过一般认为真田军的战死者极少，明显是战胜方。因此可以说，这场战役是真田昌幸充分发挥其战术谋略，出奇制胜的一战。

接下来，德川与真田又在附近的丸子城（同样位于长野县上田市）交锋，而真田又成功守住了此城。上田城与丸子城的两场战役，合称为第一次上田合战。

德川与真田之间的小规模冲突一直持续到11月，但最终德川家康决定从信浓地区彻底撤退。其中一个原因在于，德川的重臣石川数正突然叛变。因为知晓德川重大机密的人物叛离，所带来的风险难以预测。

围绕战略要地上野国沼田之争端

真田昌幸到底是什么样的人物？

真田昌幸曾为武田信玄麾下武将。其父真田幸隆约于1544年至1546年（天文13-15年）归顺信玄，昌幸随后成为信玄之人质与近侍（战国时期，日本武将常将自己的年幼子嗣送至归附的大名身旁服侍，以表示忠诚之心，并建立深厚关系——译注）。昌幸的卓越才智受到赏识，大约在1561年（永禄4年），成为了信玄亲信。这一年，武田信玄与上杉谦信之间，爆发了川中岛的激战。



真田昌幸像（上田市立博物馆藏）

即便在信玄1573年（元龟4年）辞世后，昌幸仍仕于武田家，并在后继的武田胜赖麾下效力。然而在1575年（天正3年），武田家在长篠之战中里惨败于织田和德川的联军，由此进入转换期。昌幸的兄长信纲，也是真田家的领主，战死于长篠，昌幸继承领主之位，并迁移至武田统治下的、邻近本家领地上田的上野国西部。

不过，上野国的东部由越后的上杉家统治，南方则有关东的北条家，地域情势极为复杂。在上杉统治的上野国东部，其中一个战略要地为沼田。此处地形为台地，四面环山，加上位于海拔400公尺的沼田城，以其城池坚固而闻名于世，让该地成为重要的军事据点。

沼田便成为了“火药库”。

虽然当时武田与北条缔结同盟（甲相同盟），但对于沼田这个战略要地，仍是野心勃勃。北条亦同。不过正因为是战略要地，双方谁也难以抢占先机出手攻略。处于如此情况之下，抢先下手的正是真田昌幸。昌幸瞒过北条的目光，对沼田的在地领主施展策略。北条向胜赖提出抗议，无奈之下，胜赖发书昌幸，指示其谨慎行事。

然而，最终沼田还是在1578年（天正6年）9月被北条接收。

因此，甲相同盟于1579年7月崩解。自此时起，昌幸和北条之间展开了沼田争夺战，不久后家康亦参与其中。

应变神速，令人惊叹

昌幸图谋逆袭，再度着手诱降沼田的在地领主。他擅长策反敌营内应，拉拢至己方。在1581年（天正9年）6月，成功夺回该地的统治权。

在9个月后的1582年（天正10年）3月11日，胜赖在织田信长的进攻下自尽，武田家灭亡。昌幸在失去了主君后的行动令人瞠目结舌。

（天正10年）

在胜赖去世后不久，向信长献上一匹黑灰毛色的马，表示臣下之礼。

6月2日，当信长因本能寺之变去世后，立即改投于上杉家。

7月9日，派遣使者向北条家效忠。

9月28日，因应家康之请，归附于德川家。

昌幸的行动可谓不拘一格，并非仅为攀附强者。历史学者平山优认为：“他的目标可能在于保有岩柜城与沼田城。”昌幸为图生存，全力以赴。

在仅仅数个月内，昌幸看透北条的实力，反过头来与家康联手出兵北条。形势不佳的北条向家康提出和解，希望化干戈为玉帛。10月29日，德川与北条缔结同盟。但条件成为争议焦点。

德川同意北条对于上野的统治支配，并要求昌幸交出沼田城。昌幸无法接受这个条件，但家康却承诺北条。家康不愧也是条老狐狸。

或许是德川家康忙于对抗当时敌对的丰臣秀吉，因此直到1585年（天正13年）之前，仍未将这个条件传达给昌幸。直到当年的4至6月，家康才对昌幸施加压力，命令他交出沼田城。

昌幸坚决不从。毕竟，在获得家康的承诺之前，他便以一己之力拿下沼田，因此并无理由服从。双方未能达成共识，不欢而散。

昌幸立即接近上杉，以备即将来临的决战。另一方面，家康在8月召集军队，派兵前往信浓。如此一来，故事便回到开头所提到的第一次上田合战。



此为德川家后嗣德川家达所捐赠的《信州上田城攻》的开头部分。文中记述了武田家灭亡后，昌幸归附于家康的过程等内容（国立公文书馆藏）

然而，德川家康在这场合战中遭受惨败。此次败战也影响到后来的关原之战（1600年/庆长5年），德川家康面对真田之际，再次尝到败战的苦果。

标题图片：《锦绘真田父子上田笼城图》描绘的是1600年（庆长5年）的第二次上田合战，这场战役为关原之战的前哨战。图中央是昌幸，左边是幸村（信繁）。此外，根据真田家的家传记事《上田军记》，幸村也曾参加第一次上田合战，但事实未得确认（上田市立博物馆藏）

参考文献

《真田三代》平山优/PHP新书

《巨大谜团 真田一族》/PHP文库

《真田昌幸》黑田基树/小学馆

《在地领主 战国时代的另一位主角》黑田基树/平凡社新书

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