德川以江户为大本营，是秀吉别有用心还是家康独具慧眼？

1590年，德川家康离开自己已经住习惯了的东海之地，来到江户。自此，他以江户为大本营，推进城郭整备工程，为江户发展成现在的东京奠定了基础。而其实，人们并不知道当初他为何接受转封江户的命令。

家康“转封关东”的各种说法

1590年2-7月，身为关白的丰臣秀吉以20余万大军包围了北条氏的小田原城，臣服于秀吉的家康也领兵参战。7月5日，北条氏投降，这一场持久战结束。这就是历史上的“小田原之战”。

就在这场持久战期间，5月27日，秀吉发布了内部指示，要求家康转封（即领地移至他处）关东，6月28日又令其将大本营设在江户。可见，这一切都是秀吉的指示。据说，在北条氏投降那日，这一内部指示才正式对外公开。

关于转封的原因众说纷纭，在此列举几种主要的说法。

（1）作为秀吉推行“关东与奥两国惣无事令”的一环

1587年，秀吉发布了“关东与奥两国（东北）惣无事令”（下称“惣无事令”），旨在禁止大名之间私斗。对此，伊达政宗的态度不明朗，他既不去拜见秀吉，在小田原之战中还故意迟到；北条氏也违令挑起私斗以争夺上野的城池，并因此经小田原之战遭到覆灭。这些都意味着惣无事令并没有被彻底执行。

今后仍然可能再度发生私斗。而秀吉的大本营在大坂（即现在的大阪），很难直接控制关东及奥羽地区。因此，他下令家康入封江户，以守住这个位于前往关东各地及东北地区的道路起点的交通要冲。

（2）秀吉别有用心

根据《德川实纪》一书，秀吉向家康强烈推荐“江户是形胜之地”。形胜是风景优美，所建城池利于防守之意。他以江户拥有这么多优势为由，强行要求家康转封关东。在那之前，江户由北条氏所辖，新来的家康入主之后，原北条氏的属民或将群起反抗。如此一来，家康就不得不耗费大量兵力和资金来镇压叛乱，从而势力被削弱。秀吉此举意在弱化德川的势力。



笠悬山（石垣山）位在小田原市，可远眺太平洋。根据《德川实纪》的记载，秀吉在小田原之战期间的某日，于笠悬山阵前力推家康前往江户（图片：PIXTA）

（3）为了确保海运航线

江户以海路连接伊势湾和镰仓，是当时的海运要冲。让家康驻守江户，丰臣就能够确保关东地区的海路要地了。

（4）家康也积极转封

家康本身早就认为位居交通要冲的江户具有很大发展空间，对那里饶有兴趣，因此积极地配合秀吉的转封命令。

现在较为有力的说法综合了上述（1）（3）（4）的观点，即秀吉将家康转封至江户，从而严密监视关东一带及东北地区，同时掌控海运要冲，这一想法与家康对江户的期待是契合的。

不过无论如何，关白秀吉的命令都是不容违抗的。在小田原之战以前，家康管辖的是三河、远江、骏河、信浓、甲斐五国，在那之后他的新领地是上野、下野、武藏、上总、下总、相模、伊豆，石高也增加到了240万石，在丰臣政权下各大名中居首位。新领地的中心就是江户。

太田道灌修筑江户城，打下基础

以前，人们一度认为在家康进入江户以前，那里不过是一个湿地多且位置偏僻的渔村而已。不过，如前所述，近年来江户被证实地处海运要冲，具备完整的城市功能。有人指出，认为是家康最先着手改造荒村，推进城下（其居城周围城镇）建设的说法可能是后人为了强调“神君”家康的功绩而创造出来的。

那么，家康入主以前的江户究竟是个什么样的地方呢？我们来简要地看一看江户的历史发展。

首先是江户这个地名。江户时代中期的学者荻生徂徕（1666-1728年）在随笔集《南留别志》里提到，“江户”即“江之门户”，是海湾的出入口，也就是港口。这里的海湾是指“日比谷入江”，现在的日比谷、有乐町一带。如今那里气派的商业大楼林立，曾经却是一片沧海。

以“江之门户”为姓并控制这里的是镰仓幕府的御家人江户氏。这一家族中比较为人所知的是源赖朝麾下的江户重长。

享德之乱（1454-1483年）开启了日本战国时代的序幕。在那期间，太田道灌（1432-1486年）来到江户，担任相模守护扇谷上杉家的家宰（即管家）。他于1457年修筑的城池便是江户城的原型。



JR日暮里车站前（东京都荒川区）立着太田道灌的铜像（图片：PIXTA）

彼时，不仅道灌全身心投入城池建设，扇谷上杉也不遗余力。对此，《松阴私语》这部战记里有这么一句——“数年尽秘曲相构”。秘曲也有“秘传”之意，可以解读为修建时竭尽筑城奥义。

1476年到访江户的僧侣曾经咏叹道：“系缆划桨，日日成市。”（寄题江户城静胜轩诗序）

意思是大量船舶停靠在港口，这里形成了热闹的市集。静胜轩是江户城中地势较高的一座亭。



《永禄江户图》被认为是根据北条氏统治时期的江户绘制而成的。（1）江户城，（2）日比谷入江（图片：岛根大学附属图书馆数字档案馆）

1524年扇谷上杉被灭，北条氏统治江户。北条氏延用了道灌修筑的江户城，并设立了代官。北条氏灭亡后，江户城就落入家康手中。家康入主的这座城追根溯源就是道灌修筑的。

要说这般繁荣之地是荒村，确实不太合理。

家康赌的是江户的可能性

记载家康事迹的史料《落穗集追加》里，如此描述他当时入驻的江户城：

“（城中）二之丸、三之丸、外郭住宅均保留原貌。（中略）然而，房屋着实老旧，本多佐渡守（正信）说：‘这真是寒碜。’（家康）一笑带过，他对此不以为意，而是下令抓紧把本丸和二之丸之间的沟渠填平，修缮城池。”

家康应该是预料到战乱仍将持续，所以才急着修筑城池吧。

另一方面，日比谷入江的商船进出频繁，城下聚集着许多商人，还有庶民住宅。利根川和荒川等汇流入海，由此可以推测当时的水运已经相当发达。陆上交通方面，这里有街道连通镰仓、八王子、川越等地。正因为如此，江户城由道灌修筑，后得北条氏沿用。也就是说，在家康入主江户之前，这里已经发展到了一定的程度。近年来，这个说法越来越有力。



1602的《庆长江户图》，成图时期晚于《永禄江户图》。彼时，江户城已开始扩建（上图红框处），日比谷入江还是海湾，后来才开始填海造地（图片：东京都立中央图书馆特别文库室）

即使如此，对江户的开发仍不充分。家康赌的正是江户的可能性，想让它得到进一步的发展——我们或许可以这么解读家康选择江户的理由。

后来，江户不断发展成巨型都市。可以说家康果然独具慧眼。

参考文献

《都市计画家 德川家康》谷口荣，MdN新书

《家康的都市计画》谷口荣，宝岛社

《德川家康“转封关东”的真相》安藤优一郎，有邻堂

《家康为何选了江户？》（江户东京Library 9）冈野友彦，教育出版

《江户 从平安时代到家康的建设》斋藤慎一，中公新书

标题图片：现在的皇居（历史上的江户城）航拍图（PIXTA）

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