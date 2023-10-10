安倍前首相遇袭事件与“政治的力量”？！ 媒体人有田芳生谈自民党与原统一教的关系

2022年7月在参议院选举期间袭击、杀害安倍晋三前首相的山上彻也被告（42岁）是原统一教（世界和平统一家庭联合会）一名忠实信徒的儿子。对原统一教的憎恨导致了他的犯罪行为，安倍因与该教关系密切而被当作了报复对象。前参议员有田芳生（71岁）是一名媒体人，他曾追踪采访报道原统一教问题长达40年之久，以前也采访报道过因宗教而破裂的家庭中成长起来的“宗教二代”问题。那么，为何此次事件未能防患于未然？本编辑部就原统一教与政治的关系问题采访了有田先生。

国会议事堂的西侧有3栋地上高12层的建筑，这里是众参两院国会议员的活动据点。有田先生担任参议员时出入的是位于北侧的参议院议员会馆事务所，从这里眺望，坐落在永田町的自民党总部一览无余。安倍前首相遭到枪击后那个下雨天，透过事务所窗户看到的景象，他至今仍然记忆犹新。

“自民党总部的空地上设置的献花台前排起了长长的队伍，还有一些母亲带着孩子来献花。可能安倍也没想到自己居然会因为原统一教的问题在光天化日之下被暗杀吧。我认为他离开这个世界的方式非常不幸。”



民众在自民党本部设置的献花台前双手合十，向已故前首相安倍晋三表达哀思。2022年7月15日下午，东京永田町（时事社）

原统一教改变了生在富裕家庭的山上彻也

看到这一景象，有田先生也是感到心情复杂。作为新闻记者，他曾长年采访报道宗教问题，声讨过原统一教“灵感商法”（即兜售所谓能通灵商品的欺诈手段——译注）和过度捐款的问题。2010年当选参议员以后，他也在国会质询中提到了原统一教受害者的问题。但即便如此，政府仍没有采取根本性的对策。



有田芳生先生

因杀人等罪行而遭到起诉的山上被告是家里的次子，有一个哥哥和一个妹妹。原本家境殷实，但父亲离世后，母亲成为原统一教的忠实信徒，导致生活发生了翻天覆地的变化。母亲陆续变卖家中财产，最后甚至卖掉了一家人居住的房子。据说她给该教捐款的总额超过了1亿日元。巨额捐款导致其2002年被判破产。一家人生活陷入困境，山上被告本人也放弃了读大学。

山上被告的哥哥自幼患病。山上被告为了筹措哥哥的医疗费，甚至在2005年把人寿保险的受益人改为哥哥后尝试自杀。尽管当时他自杀未遂，保住了一条命，但自己试图舍命相助的哥哥却在2015年自杀了。

有田先生说：“山上被告的家庭是不幸的。我一直在全国各地发表关于原统一教问题的演讲，每次提到山上被告，往往有人边听边流泪。或许正是因为这一点，即使他是犯下大案的犯人，仍有不少人从全国各地给他寄来食品和现金表示慰问。”

跟踪、恐吓、殴打……采访过程中遭受的骚扰

有田先生是从上世纪80年代中期开始采访报道原统一教问题的。后来衍生出了周刊杂志《朝日Journal》实施的声讨原统一教“灵感商法”运动。

“起初原统一教曾通过贩卖鲜花、手帕、袜子等商品来赚取教团的活动资金。但这样赚不到大钱。于是，70年代中后期开始，他们转型搞起了‘灵感商法’。”

他们用来搞“灵感商法”的东西包括瓶瓶罐罐、多宝塔、印章、吊坠、戒指等。毫不起眼的商品都被卖到了数十倍于进货成本的价格。报道刊出后，有田先生还遭到了骚扰。

“在家里接到无声电话，也被跟踪过。在地铁站的台阶上被人殴打，还跟我说‘记住老子这张脸’。有人在恐吓信里装了弹射美工刀的机关，只要一开封手指就会被切到。”

有田先生最初开始采访报道统一教的时候，正是战后日本泡沫经济沸腾的时代。泡沫经济在90年代初破灭后，随之而来的经济萧条引发了各种社会问题。在越来越多人感到内心不安的时期，原统一教的问题开始成为电视节目的讨论话题。1992年，当红歌手樱田淳子参加了统一教在汉城（2005年改称首尔——译注）举行的集体婚礼，杂志和电视的综艺新闻多次报道此事。1993年，曾是新体操运动员的某信徒退出统一教的纠纷也引发了热议。

有田先生说：“1992到1994年期间，我写了超过100篇关于原统一教的报道。但报纸和电视新闻最终只是当作娱乐八卦来对待。几乎从未有人把‘灵感商法’当作一个社会问题来谈论。”

奥姆真理教事件后新闻报道发生变化

一度在社会上引发轰动的原统一教也逐渐失去了人们的关注。尤其是1995年奥姆真理教制造的地铁沙林毒气事件后，这个现象变得更为明显。针对这场造成14人死亡、约6300人受伤的全球首例化学武器恐怖事件，新闻媒体清一色地将焦点对准了奥姆真理教。原统一教的问题甚至都不会成为讨论话题。各方面委托有田先生做的工作，也几乎全是关于奥姆真理教的内容。“就算我拼命向周刊杂志推销原统一教的内幕材料，还是会被拒绝，编辑总是说‘要和奥姆比的话（还是不够吸引人）……’。”

但我们可以认为，这个宗教集团后来逐渐和自民党议员加深了关系。自民党2022年9月公布的调查结果显示，379名自民党籍国会议员中的近半数（179人）都和原统一教具有某些交集。2021年的众议院选举和2022年参议院选举期间，也有媒体报道原统一教的友好团体和自民党推荐的候选人签订了“政策协定”。主要内容是要求修改宪法、加强安保、制定家庭教育支援法等法律、慎重对待LGBT问题和同性婚姻合法化，等等。当时该教曾要求自民党推荐候选人在明确表示赞同这些政策的“推荐确认书”上签名。

关于自民党与原统一教的关系，有田先生讲述了相关历史背景。

“原统一教于1954年在韩国成立，1958年偷渡到日本的信徒开始在日本传教。1958年以后，该教也开始在美国传播。1968年，该教在韩国和日本创立了右翼政治团体‘国际胜共联合’。之所以这样做，是因为如果以宗教团体的身份向政治家靠拢，会被人觉得可疑，于是通过打出‘战胜共产主义’的目标口号，逐渐接近了政治家。他们甚至通过国际胜共联合和安倍的外祖父、前首相岸信介深化了关系。”

安倍家族和原统一教的深厚渊源

安倍和原统一教的关系源自他外祖父那一代。有田先生表示曾听一位当过大臣的自民党干部透露“原统一教和自民党的关系问题由安倍说了算”。

原统一教也很看重安倍。2021年9月，原统一教的关联团体UPF（天宙和平联合）的集会在韩国召开，安倍给该集会发去了时长约5分钟的视频致辞。据说山上彻也就是看了这段视频而决定对他下手的。在那段视频中，安倍这样说道：

“谨向长期与UPF一道，始终致力于解决世界各地纷争，尤其是为了朝鲜半岛和平统一而努力至今的韩鹤子总裁等各位人士致以敬意。”

韩鹤子是文鲜明（原统一教创始人——译注）的妻子，原统一教的现任教主。对于原统一教方面来说，卸任首相后仍对自民党具有强大影响力的安倍是一位重要人物。

即便如此，有田先生仍然觉得在安倍和原统一教的关系问题上有些地方不可思议。

“安倍担任自民党干事长的2003到2004年期间，我曾问他‘原统一教会来和你拉拢关系吗’，他回答‘经常来找我哦’。我又问‘那你会跟他们打照面吗’，他说‘我一直都没见他们’。说明那个时候，自民党的政治家还与原统一教保持着距离。从原统一教的角度来看，也有一段时期他们举办活动甚至收不到贺信。后来，随着诟病‘灵感商法’的声音逐渐消失，安倍便放下心来和他们交往，甚至亲自寄去了视频致辞。”

通过采访报道奥姆真理教事件等话题，有田先生和警方高层也建立了联系。据说他至今仍然记得一位警方高层说过的一句话。

“奥姆真理教事件的侦查工作结束后，那位警方领导曾气势十足地宣称‘下一个就轮到统一教了’。但之后却没有任何动静，就这样大约过了10年，我向这位领导询问未能查办统一教的原因。结果他说了一句‘政治的力量啊’。”

政治的力量？！安倍事件是否意味着，未能用“政治的力量”压制住的东西，催生出了山上被告的犯罪行为，曾是“政治力量”象征的安倍最终成为了他施暴的对象。

解决宗教二代问题依然遥遥无期

2022年12月，为救助原统一教受害者的《受害者救济法》在国会获得通过。今后是否会剥夺原统一教的宗教法人资格？事态发展备受关注。另一方面，也有人认为对策还不到位。

“如果宗教法人资格被剥夺，就会在一定程度上失去税收优惠待遇。但原统一教会作为不具有法人资格的任意团体仍会留存下来。在这个可以通过手机跨境汇款的时代，要阻止捐款行为也比较难。原统一教内部可能会通过谴责‘这是宗教打压’来加强团结吧。”

2023年4月，有田先生参加了因安倍离世而举行的众议院山口4选区候补选举，但遗憾落选。目前，原统一教已向法院提起诉讼，声称他在电视节目上的言论涉嫌名誉毁谤。有田先生在5月召开的诉讼声援集会上这样呼喊道：

“我将抱着即使被告上法庭也毫不畏惧的觉悟坚持下去，战斗到底。只要还有一口气，就会战斗下去。”

采访/撰文：三方九、西冈千史、POWER NEWS编辑部

标题图片：2022年11月03日，有田芳生以“原统一教会与自民党之阴暗关系”为主题发表演讲（广岛市 广岛律师会馆，共同社）

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