为了提高日本政府推进的“福岛创新海岸构想”认知度并促进灾区重建，信息传播至关重要。东日本大地震与核灾传承馆（双叶町）对此承担着主要作用。除展品展示之外，讲述人的现身说法也同样重要。此次我们采访了3名讲述人，听他们谈了自己的心声。

各不相同的受灾经历和对重建的期许

东日本大地震与核灾传承馆（运营方：福岛创新海岸构想推进机构）主任讲述人泉田淳，在谈到现身说法和展品解说的重要性时表示：“仅仅展示展品，无法完整地表达出我们当时的悲痛和懊悔，因此需要我们讲述人‘亲声’和来访者交流交谈。”泉田建议说：“每位讲述人的受灾经历和对重建的期许各不相同。比如我，是从灾民、受害者、避难者和教师的角度来讲的。希望大家能听听不同讲述人的心声。”



泉田淳现居浪江町，在讲述时，语气和蔼可亲

在2011年3月11日发生东日本大地震之前，泉田淳一直居住在离传承馆不远的双叶町两竹地区。当时，他在南相马市的大瓮小学教书。因受福岛第一核电站（双叶町、大熊町）事故影响，泉田一边过着避难生活，一边继续执教。2020年3月，泉田从双叶南小学校长岗位退休。同年4月，他来到正在筹备开馆的传承馆工作。因为常年的教书经验，泉田成为一个优秀的讲述人，还有参观者说“读书时能跟泉田这样的老师学习就好了”。不过，泉田总是谦虚地回应称：“我也不是什么了不起的老师。”

自2020年9月开馆以来，传承馆一直注重对讲述人的培养。现在，讲述活动在常设展厅的一角举行，一日四次，无需预约即可参加。不过，有些参观者不知道有这样的活动，有些则不喜欢在那里一呆就是40分钟，所以驻足聆听者还不多。

谈及同事们工作能力的进步时，泉田称赞道：“他们还是新人时，无法准确表达自己的意思，当然这也与每个人个性有关，有的口才好，有的却不善言辞。不过，经过两年多的锻炼，大家的讲述水平都得到了提升，内容也大有改进。”他建议说，来参观之前可以先在官网上确认讲演的时间安排和主题。



建于海啸灾区的东日本大地震与核灾传承馆

不希望重演发生在我们身上的灾难

熊胜好出身于双叶町，曾是町政府职员。他略显局促地表示：“比起听我笨嘴拙舌的讲述，不如租辆巴士什么的，去那些无人居住的地方走走，这样能够领悟更多的东西。”尽管如此，为了不让震灾和核电站事故的记忆消逝，他仍在继续着讲述人的工作。

熊胜好说：“震灾已过去了十多年，一些东西我自己都已经开始遗忘了。”其他讲述人大多讲述自己的受灾经历和对重建的期许，熊胜好则表示：“我注重的，是尽量按照时间顺序来仔细地讲述受灾的情况和避难生活的情形。这样不仅可以准确地传达事实真相，也可以防止自己遗忘。”



熊胜好一边向参观者展示发生海啸时的图片，一边真情实感地讲述受灾时的情形

采访当天，熊胜好讲述的故事，是从1967年福岛第一核电站动土兴建开始的。他在开头说道：“这座原本一穷二白的小镇，无可否认是受惠于核电站而发展起来的。它为这里带来了新的工作机会，居民也增加了。农闲时大家也不必再去东京打工了。虽然对核电站事故也心怀怨恨，但坦率地讲，我对核电站的感情是很复杂的。”接着，他详细地讲述了自己当时作为政府职员应对灾害的情况，以及辗转各个避难所的经历。熊胜好了解核电站落成之前的浜通地区的历史，讲述的内容十分珍贵。

熊胜好现在住在磐城市，驱车单程约一个小时来双叶町上班。他之所以愿意不辞辛劳地继续从事这份讲述人工作，是因为“希望大家不要重蹈我们的覆辙”。他说：“日本是一个自然灾害频发的国家。如果发生南海海槽地震，规模将比东日本大地震还大。因为我们经历过严重的震灾，所以对此十分担心，绝对不希望重演当时的遭遇。因此，我会继续向大家讲述自然灾害、核电站事故的可怕以及做好防灾准备的重要性。”



熊胜好表示，只要身体允许，就会一直讲下去

自己有资格做讲述人吗？

传承馆里还活跃着一些年轻的讲述人。出身于磐城市的远藤美来，在东日本大地震发生时还是小学三年级学生。星期五放学后，远藤刚和好友道别说“下周一再见”，就发生了让她无法站立的强震。当时内心的恐惧如今仍深深地印刻在她的脑海中。因为住在市区，她没有遭遇海啸。但由于核电站事故，远藤曾一度去东京避难，不过在新学期开始的4月又重新回到了磐城市。

在上高中之前，忙碌的校园生活令远藤无暇思考那场震灾。直到她考入广野町的“双叶未来学园”，远藤才真切地感受到“震灾还没有结束”。针对广野町发布的避难令约一年后解除，现在九成居民都已重归故里。即便如此，当地的少子老龄化正在不断加剧，远藤在一次课外交流活动中，听到当地老年人抱怨道：“去大城市避难的孙子还没有回来。”远藤想要回报家乡，为灾后重建尽一份力的想法变得越发强烈，于是，在毕业后选择去传承馆工作。

入职第二年，上司对远藤说：“年轻人也去试着做一下讲述人。”面对那么多在震灾中失去亲人、无家可归的灾民，自己能够胜任讲述人一职吗？当时，远藤感到十分困惑。她在负责接待工作时，就有参观者说“你不是双叶郡的人啊”，这让她因为没有亲历严重灾难而心生愧疚。



远藤美来性格开朗，但刚从事讲述人工作时，也有很多苦恼

只有自己才能讲述的受灾体验

即便如此，远藤美来尽心尽力地工作，相信“为了不让震灾记忆消逝，一定有自己可以做的事情”。同长崎原子弹爆炸的讲述人进行的一次交流，成了她工作上的重大转折点。长崎原子弹爆炸亲历者年事渐高，越来越多的年轻讲述人正在为他们转述历史。长崎的讲述人对远藤说：“因为你有自己的亲身经历，所以只要自信地讲出来就行了。”听到这样的鼓励，远藤的心理压力减轻了很多。其实，在面对中学生时，远藤觉得“正因为是自己这样的年轻人，才更容易向这些孩子传递信息”。

“比如，和好友在地震发生前互相挥手告别后，接下来的12年都未再相见。她结束避难生活后，搬去了其他县居住，后来好不容易通过SNS取得了联系，约定高中毕业后见面，却又遇到了新冠疫情。当我讲述这些经历时，能让孩子们切实意识到，或许某天灾害也会突然降临到自己身上。”

关于重建，虽然很难让以前的居民全部回到家乡，但远藤表示，如果新来的年轻人增加了，那么老居民回乡也会变得更加容易。她笑着说：“因此，除了受灾经历之外，我还想向大家传递福岛的魅力，想告诉他们，浜通地区是个自然资源丰富、食物美味、人情温暖的地方。”尽管今后会有越来越多的人不知道东日本大地震，但年轻一代讲述人的成长令人鼓舞。



从传承馆顶楼可以望见海边在建的复兴祈祷公园。公园落成后，预计前来传承馆的访客也会增加。讲述人的工作更加令人期待

共叙未来的场所

在传承馆常设展的出口处附近，设置了介绍福岛创新海岸构想的展区。不过，在参观者还沉浸在对地震、海啸和核灾的惊恐之中时，对眼前忽然出现的“飞行汽车”，孩子们或许很难理解它们之间的关联。

泉田淳表示，工作人员会尽力提供讲解服务，向参观者详细说明，浜通地区需要建立新产业。南相马市有福岛机器人试验场，可以放飞无人机，浪江町则正在推进氢气的应用。



在常设展出口附近，设置了福岛创新海岸构想展区。信息更新频繁，切勿错过

以前，双叶町竖立着一块“核电，创造美好未来”的巨幅标语牌。这是上世纪80年代后半期由当地居民想出的口号，表明了许多人对未来能源寄予期望，对在本地建造核电站表示欢迎。泉田淳在讲解福岛创新海岸构想时，会谈到这块标语牌，并会向参观者发问“你对此怎么看？”

“福岛创新海岸构想应该会极大地推动浜通地区的复兴。不过，福岛第一核电站事故让我们意识到，人类的思考和行动能力都具有局限性。因此，不能不加批判地全盘接受那些看似美好的新技术，必须认真审视和监督。我希望，这座传承馆不仅可以传递历史，同时也能成为一个让大家共同思考自身、日本和地球未来的地方。”

他还以教师的口吻满怀信心地补充道：“那些经历了震灾和核灾事故的孩子们，都出色地成长起来了。”

“因此，我总是告诉大人们‘要相信年轻一代’。虽然原来的家乡难以复原，让人感到沮丧，但我希望这里能变成一个富有魅力、可以吸引新居民的地方。正因为经历了这一切，我们才能创建一个美好家园。”



1991年当地设置的“核电，创造美好未来”的标语牌（2014年摄），已于2015年撤除，现存于传承馆内（图片：时事社）

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署名外图片摄影：土师野幸德（nippon.com日本网）

标题图片：远藤美来站在东日本大地震与核灾传承馆楼顶

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