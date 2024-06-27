距东京三个小时车程，常年如夏的乐园“夏威夷温泉度假村”

“福岛创新海岸构想”打造滨通地区新魅力

“夏威夷温泉度假村”是一座大型温泉主题乐园，占地面积相当于6.4个东京巨蛋。这座乐园的出现是为了振兴因煤矿封山而低迷的当地经济，后来又接连顶住了东日本大地震、新冠肺炎疫情等的冲击。无论在哪个时期，扶桑花女孩的笑容都是这座乐园的动力。如今这座乐园也在为福岛县滨通地区的复兴倾注力量。

利用温泉热能保持常年如夏的乐园

夏威夷温泉度假村位于福岛县磐城市，是广受欢迎的休闲设施。正如它的宣传标语“常年如夏”一般，一整年都像夏威夷一样舒适。这里有巨大的游泳池，水温保持在30摄氏度左右。这得益于此处“磐城汤本温泉”充足的温泉水及由此形成的地热，每分钟涌出的温泉水量多达五吨。

“Water Park”是这里的核心设施之一。这栋全天候型圆顶建筑里种植着大量枝叶繁茂的椰树，尽显南国风情；流动游泳池中央的大水槽里，鲨鱼等多达1300只热带鱼徜徉其中。



Water Park的入口



Water Park里的主游泳池，长50米，宽20米



日本第一座“流动的水族箱泳池”，可让人体验与鱼群共游的感觉

Water Park中设有三条长超百米的滑水道，惊险万分。游客如果想追求更大的刺激，可以去“BIG ALOHA”。那里有一条全长283米、落差40.5米的人体滑道，堪称日本第一。

这里的温泉也别具休闲特色。在室外水疗花园“Pareo”，游客可以穿着泳装尽享日光浴；室内温泉公园“Spring Park”充满南欧风情；露天浴池“江户情话与市”是全世界面积最大的浴池，达1000平方米，已被载入《吉尼斯世界纪录大全》。



隔着最大长度达120米的“Ka’apuni Falls”，俯视Water Park（ka’apuni是夏威夷语，意为旋转——译注）



仰望落差超40米的BIG ALOHA



室内水疗区“Spring Town”，游客可穿着泳装进入

从东京都开车前往，单程只需三个小时，可以当天来回。不过从首都圈到这里也有免费巴士，供在此留宿的游客搭乘。建议游客可以住在度假村里的酒店内，悠闲地享受温泉、美食以及晚上的演出。

尤其必看的是因电影《扶桑花女孩》而备受关注的舞蹈表演。除了草裙舞，还有塔希提舞蹈、萨摩亚火刀舞，波利尼西亚多姿多采的舞蹈烘托着这里常年如夏的气氛。



令人联想到电影《扶桑花女孩》最后一幕的舞台画面



主住宿楼“Hotel Hawaiians”。此外还有三处住宿设施



每天运行于首都圈与度假村之间的免费巴士

温泉曾阻碍挖煤，人们却用它在日本东北部打造了一个“夏威夷”

经营夏威夷温泉度假村的是常磐兴产，其前身“常磐煤矿”创立于1944（昭和十九）年。从朝鲜战争时期到日本经济高速发展期，首都圈对煤炭的需求高涨，靠近首都圈的常磐煤田因而繁盛一时。

业务鼎盛时期，公司实施24小时三班倒。这里的人们举家出动，矿工挖出煤炭，交由自己的妻子或女儿们拣选。在“一山一家”的口号下，整个地区同心协力，成为煤矿业繁荣发展的支柱。



呈现夏威夷温泉度假村历史的“Hula Museum”。博物馆内展示着电影《扶桑花女孩》的服装和布景



展板上有多张常磐煤矿时期的珍贵照片

矿山挖掘作业的大敌就是涌泉。常磐煤矿常有60摄氏度的温泉喷涌而出，挖一吨的煤就得淘出四吨的热水。坑道内高温、潮湿，据说工人们在作业过程中会把身体泡在冷水里降一降体温再继续。

然而，进入20世纪60年代，主流能源从煤炭变成石油，常磐煤矿的业务急转直下。秉持“一山一家”的精神，为了维持约600人的生活，他们开始缩小规模，摸索继续采煤的可能性，但一年高达两亿日元的温泉排水处理费压得他们喘不过气。

在那样的情况下，时任副总经理中村丰（后来成为总经理）逆向思考，想到利用这棘手的温泉，在日本东北部打造一个常年如夏的空间。

第二次世界大战结束后没多久，1948年，歌曲《憧憬的夏威夷航路》走红，自此夏威夷成为日本人心中的梦幻乐园。然而，当时实行的是固定汇率，1美元折合360日元，对于日本人来说，出国旅行遥不可及。中村丰由此断定，如果能打造一个让普通人也能体验夏威夷风情的地方，势必大受欢迎。



连接Hotel Hawaiians和江户情话与市之间的通道“温泉街”如今是照片走廊。上图照片呈现的正是圆顶建筑动工时的情景



Hula Museum的展品让人了解在当时的日本，夏威夷有多受欢迎

归功于热情的扶桑花女孩，度假村一开幕就盛况空前

光凭四季温暖、温水泳池并不足以被称作“夏威夷”，于是，草裙舞表演成为游乐活动中的一台重头戏。在度假村开业的前一年，也就是1965年，“常磐音乐舞蹈学院”成立，度假村开始培养专属舞者。

曾经，他们发动整个地区家家户户投身艰苦的挖煤作业，而今却要让人“露肚脐跳舞”，这样的转变引起众人的抵触。最初，连招募舞者都不是一件易事。那些自愿跳草裙舞的女孩们甚至被揶揄是“跳裸舞的小姐”，尽管如此，她们还是决心“开创未来”，努力练舞。在开业之前，她们前往东京等地公演，宣传福岛将建成一座“常年如夏的乐园”。



从照片中回顾扶桑花女孩们的足迹



常磐夏威夷中心的规划模型出现在电影《扶桑花女孩》中

1966年1月，“常磐夏威夷中心”开业。当初的门票是400日元，人气纪念品夏威夷衬衫的售价是300日元。“带上1000日元畅游夏威夷！”这句广告语牢牢地抓住了普通民众的心，开业第一年就吸引了120万人造访，远多于80万人的预定目标。到了开业第5年，即1970年，接待人数突破了150万。

后来，流动游泳池、滑水道、水疗区等设施陆续投入运营。1990年，常磐自动车道开通，“常磐夏威夷中心”改名为“夏威夷温泉度假村”。自此，这里不再是“因为去不了夏威夷”的替代方案，而是一个拥有独特魅力的温泉主题乐园，吸引游客纷至沓来。

2006年，电影《扶桑花女孩》上映，度假村的人气席卷日本全国。次年，接待游客数达167万人，创下历史最高纪录。从带着小孩的家庭到老年人，每一个年龄层的游客都能乐在其中，这里成为“三代人共游的度假村”，游客回头率高。



如今，舞者们怀着对扶桑花女孩的憧憬，从日本各地聚集而来



由男性舞者表演的火刀舞也很受欢迎

与扶桑花女孩一同渡过东日本大地震难关

2011年3月11日的东日本大地震没有给度假村造成重大损失，但在当年4月11日发生的震度6弱的余震中其部分设施毁坏。福岛核电站事故让福岛全境都受到了沉重的打击。常磐兴产关根一志董事回顾称：“地震发生后，我们自行展开了调查，结果超过4成的人都说不会再去福岛了。那对我们的打击非常大。”

而支撑着停业中的夏威夷温泉度假村的还是扶桑花女孩。当年5月3日，她们前往磐城市的避难所慰问演出，由此开启了“草裙舞心连心全国巡演”之旅。“当时，恢复营业遥遥无期，挤出费用巡演实在是一个艰难的决定。”关根董事道出了当时的心境，“即便如此，我们还是想告诉大家，福岛很有活力。扶桑花女孩们本身也都是灾民，她们的笑容给人们带来了力量。”



展板上列出了扶桑花女孩们当时马不停蹄的巡演行程

在半年左右的时间内，扶桑花女孩们跑遍日本26个都、府、县及韩国首尔等地，总共在125个地方举行了247场公演，大力宣传了夏威夷温泉度假村和福岛的魅力。

与此同时，度假村的修复工程也在抓紧推进。当年10月，度假村部分设施恢复营业。到了2012年2月全部恢复营业时，新酒店“Monolith Tower”也投入运营了。据介绍，有以往的常客，还有草裙舞巡演期间招揽的新客，度假村的来客数很快就回到了地震发生前的水平。活跃的扶桑花女孩和强势复苏的夏威夷温泉度假村成了震后重建的象征，让众多媒体争相报道。



扶桑花女孩的笑容成了重振福岛的象征



上图右侧是震后开业的新酒店Monolith Tower。酒店左后方是Water Park的入口

传承至今的“一山一家”精神

新冠肺炎疫情期间，夏威夷温泉度假村也不例外，受到重创，直到2022年12月终于扭亏为盈了。即便如此，度假村仍宣布要协助由国家主导的福岛县滨通地区复兴计划——“福岛创新海岸构想”。对此，关根董事表态：“尽管我们受新冠肺炎疫情的影响，还处于自顾不暇的状态，但仍将尽可能地贡献一己之力。”

核电站事故导致核泄漏，滨通地区有12个乡、镇、村被强制避难。如今12年过去了，重建工程和废炉作业仍在推进。在南侧紧邻滨通地区的磐城市成为首都圈通往滨通地区的大门，揽客能力强的夏威夷温泉度假村因而备受期待，有望在信息发布和扩大人员交流等方面发挥作用。

夏威夷度假村早前就努力带动整个福岛的旅游业，比如策划周游会津地区的旅游团等。目前，度假村和滨通地区的风险企业合作，引入其试制品供众多来客试用，同时还在研究组织游客参观滨通地区传承馆和传统工艺工坊等的旅游线路。



度假村内的纪念品店也很受欢迎。这里有夏威夷制造的产品，还有福岛的特色商品。上图是江户情话与市的纪念品店

当初中村丰总经理勾画了常磐夏威夷中心构想，这个庞大的计划带动了既有的温泉旅馆，把整片地区打造成了一个观光地。关根董事的态度一样坚决：“不只是夏威夷度假村，我们要让整个福岛都热闹起来。”

如今，夏威夷温泉度假村已经成为代表福岛的旅游设施，其核心哲学似乎也从“一山一家”进化成“福岛一家”了。度过能源转换期，将曾经的“负遗产”变成地区之宝，让度假村复兴成功的创意、经验和行动力应当能够为正努力从前所未有的核灾难中重新站起来的滨通地区注入强心剂。



关根董事在椰树下摆出沙卡（shaka）手势

夏威夷温泉度假村

摄影：nippon.com编辑部

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