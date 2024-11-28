大阪世博会的象征性建筑——木结构环状回廊，使用了福岛县木材

“福岛创新海岸构想”打造滨通地区新魅力

作为大阪世博会的象征，世界最大规模的木结构建筑“环状回廊”，使用了福岛县浪江町的Wood Core公司生产的建筑材料。在东日本大地震引发的海啸及福岛第一核电站事故中遭受巨大损失的滨通地区，该公司肩负着恢复林业的重任，同时为防止全球气候变暖尽责尽力。

在世博会场宣传福岛的复兴

2025年大阪世博会的象征——巨大的木结构环状回廊于今年9月完成，即将迎接来自世界各地的访客。环状回廊高20米，周长2公里，堪称世界最大规模的木结构建筑，使用了2.7万立方米的木材。



环状回廊迎接来到展馆区的访客（图片：2025年日本国际博览会协会）

其中，福岛县浪江町的Wood Core公司提供了约4500立方米的集成材（胶合木）。2011年，浪江町受东日本大地震引发的福岛第一核电站事故的影响，被迫全镇人员避难，遭受了巨大损失。2017年，虽然部分地区解除了避难指令，开展城镇复兴工作，但现在这里的居民只有约2200人。相对于地震前的2.15万人，人口数量仅恢复到十分之一。

Wood Core公司成立于2018年，是由该镇的“朝田木材产业”与在郡山市从事集成材事业的“藤寿产业”共同设立的。作为国家项目“福岛创新海岸构想”在重点领域提出的农林水产业再生的牵引角色，该镇配备了国内最先进的工厂“福岛高度集成材生产中心”（FLAM），Wood Core公司接受了运营该中心的委托。所谓集成材，是指将多个小角材（薄板）重叠、连接的同时进行粘接，制成一块板材。Wood Core公司主要生产大型木制设施等使用的大截面集成材。

工厂于2021年10月投入运营，最开始生产的就是世博会使用的建筑材料。这些用作柱子和横梁的建筑材料支撑着巨大木制环状回廊。公司董事朝田英洋说：“能在世博会上用福岛产的木材迎接来自世界各地的客人，宣传福岛的复兴，我们感到非常荣幸。”



FLAM的大型集成材楼，长240米，宽60米



Wood Core公司董事、朝田木材产业董事长朝田英洋

国内屈指可数的可量产大截面集成材的工厂

占地面积达9.44万平方米的FLAM，位于浪江町太平洋沿岸的棚盐产业园区内。这片土地原本是东北电力的核电站建设预定地点，震灾后无偿转让给了浪江町。现在“福岛创新海岸构想”的相关设施与FLAM共同屹立在这里。



从略高起的小山丘上俯瞰FLAM的广阔区域。左边看到的太阳能板，是相邻的“福岛氢能源研究场（FH2R）”的设备。FLAM的深处有“福岛机器人测试场”的浪江跑道

Wood Core公司专用国产、特别是福岛县产的木材，始终以原木为原料生产集成材。该工厂最大可生产长12米、厚1.25米、宽24厘米的大截面集成材，并且在国内首次引进高功率高频压力机。在自然干燥方面，将原本需要8小时以上的叠层胶合缩短到10分钟左右，能够应对大批量生产。

朝田解释道：“朝田木材产业拥有木材加工、小截面集成材以及木屑业务的经验技术，并且与当地企业有联系，而藤寿产业在中、大截面的结构用集成材事业方面已有实际业绩，销售渠道广泛，这两家公司联手即可处理所有木材。不过，我们倾注全力的并不是竞争激烈的住宅用木材，而是在学校、体育馆及商业设施等大规模建筑中使用的高附加价值大截面木材。”



已经完工的大截面集成材



可进行量产的高频冲压生产线

Wood Core公司当初是为2020东京奥运会前建筑材料的需求做准备而设立的。但是，由于FLAM建设预定地点的变更，加上新冠疫情的原因，产自国外的器材推迟了搬运到位及进行设置的时间，因此投入生产的时间也大幅延迟。

但是，朝田认为，“现在想起来，公司最开始的工作就是制作环状回廊的木材，反而是件好事”。工作人员必须在新工厂操作首次引进日本的器材。生产环状回廊的建筑材料属于大量生产同一种产品，所以容易记住操作方法，其间我们力求提高生产线的效率，作业人员的岗位也固定了下来。他还笑着说：“因为是用于世博会象征的产品，所以从一开始工作人员的热情就很高。托大家的福，公司现在运营得很顺利。”



操作最尖端机器的Wood Core工作人员



员工增加到50人，在创造就业机会方面也为该镇做出贡献

不能让福岛浪江的林业中断

带我参观工厂的过程中，朝田一有机会就会提到“不能让这个城镇的林业中断”。福岛县拥有的森林面积占全国第4位。江户时代，在浪江町西北部的津岛地区，野生的“津岛松”作为珍贵木材广为人知，这里的林业曾长期繁荣。

创立于1912年的朝田木材产业，在迎来100周年之际遭遇了东日本大地震。据说由于受到核电站事故的影响，人们不得不离开浪江，朝田一家在位于千叶的妻子的娘家寄居了1个月左右，后来在东京都内租房生活。



杉木来自西边的田村市，松来自南会津，木材主要从福岛县内进货



木材加工楼的柱子和横梁都使用了大截面集成材

从避难第2年开始，朝田将妻子和孩子留在东京，自己开始在福岛市的公寓里生活，他一边做其他工作，一边定下重建事业的目标。在尚处于限制入内的情况下，朝田穿着防护服每日专心地收拾事务所，从2014年开始慢慢走上重新营业之路。

受到关于放射性物质谣传的影响，朝田的工作不能像以前那样进行了。因为不能采伐未清除污染的浪江的森林，所以即使采购非本镇木材，市场上也找不到买家。也有人说，“如果经营浪江企业的商品，连周围其他地区的木材也卖不出去了”。即使在“风评被害”（因谣言使个人、团体或企业受到名誉或经济等方面的损失——译注）已经大为平息的现在，面向普通用户的产品也有很多人会在意产地，所以朝田木材产业主要经营的是土木工程材料所使用的木材。

Wood Core公司会用铯计数器测量两次放射能量，一次是在加工之前的原木状态，另一次是产品的完成阶段。朝田介绍说：“使用比国外严格数倍的标准，一根一根全数进行检验。尽管如此，不合格的产品一年中也不过检测出数根而已。”



安装在成品阶段生产线上的铯计数器

为日本不可或缺的森林循环做出贡献

朝田强调，木材必须在适当的时期砍伐并进行有效利用，必须好好地植树造林。

由于生长变得缓慢，高龄树对二氧化碳（CO2）的吸收量减少，长得过于高大则很难进行加工。另外，近年来，与钢筋混凝土和钢结构的建筑物相比，木制建筑在工程中产生的CO2排放量较少也受到关注。与其只是放任不管，不如对森林反复进行砍伐、植树、培育，这也有利于防止全球变暖。



生长得过于高大的树木，无法使用普通的木材加工机，所以加工起来十分费事

特别是日本，森林面积相当于国土的三分之二，有2500万公顷，以人工林为主的森林蓄积也在持续增加。其中50%以上从植树造林之时算起已经超过50年，进入了成熟利用期。

森林除了可以缓解全球变暖，还具有防止泥石流灾害、洪水、缺水等功能，适当的循环也有助于国土的保护。虽然也有人武断地认为“砍伐树木=破坏自然”，但朝田胸有成竹地表示，“在日本抑或福岛，适当而有效地利用树木是必不可少的。Wood Core凭借高水平的加工技术，也为防止全球变暖做出贡献”。



加工木材时产生的边角料，可以作为木屑或干燥机用燃料进行有效利用



燃烧边角料产生的热量，通过管道用于干燥机

通过木材恢复浪江町的活力

环状回廊的建筑材料在3月末已完成出货，但由于还要加紧生产用于世博会其他相关设施使用的集成材等材料，工作人员忙得不可开交。

朝田表达了自己的愿望。“世博会之后，我们希望能为城镇的复兴贡献一臂之力。我们力所能及的是振兴林业，让森林循环起来，尽量创造就业机会。虽然居民逐渐增加，但单身的劳动者很多，几乎看不到孩子的身影，感觉有些冷清。要是傍晚孩子们玩耍的情景成为日常就好了。”朝田自己的家人也一直留在东京。据说地震时即将迎来小学毕业典礼的女儿，在避难地生活的时间已经超过了浪江町，彻底变成了东京人。

浪江町从2024年秋天开始动工进行浪江站周边的整修工程。公布了大量使用木材的设计方案，除了配有超市和餐饮店的商业设施和交流空间之外，还将建造大规模的公营住宅（日本政府为低收入者提供的住房保障模式——译注）、民间集合住宅（一栋多户的共同住宅——译注）。孩子们嬉笑玩耍的景象也可望逐渐恢复。



浪江站周边设计蓝图 ©Kengo Kuma & Associates

而长凳、指示牌等街边设施，特别是人们利用机会较多的场所，则准备充分利用浪江产集成材和福岛县产木材。虽然还没有正式接到订单，但Wood Core公司有望大显身手。

“浪江町不必恢复原貌，地震前的所有居民也不必都搬回来，新事物不断涌入，这在震灾前是无法想象的。正因如此，我们希望将这个地区建设成复兴的样板，让世界各国人都由衷地感叹‘浪江町这个地方真了不起啊！’。”

车站前的再开发工作计划在2026年末完工。之后，福岛县产的木材将在浪江站迎接来自国内外的访客。



“我们要恢复浪江的活力”，朝田最后掷地有声地说

摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：从咲洲宇宙塔（Sakisima Cosmo Tower）观景台拍摄的即将完工的环状回廊

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