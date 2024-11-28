大阪世博会的象征性建筑——木结构环状回廊，使用了福岛县木材

大阪世博会的象征性建筑——木结构环状回廊，使用了福岛县木材自然与环境
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在世博会场宣传福岛的复兴
2025年大阪世博会的象征——巨大的木结构环状回廊于今年9月完成，即将迎接来自世界各地的访客。环状回廊高20米，周长2公里，堪称世界最大规模的木结构建筑，使用了2.7万立方米的木材。
其中，福岛县浪江町的Wood Core公司提供了约4500立方米的集成材（胶合木）。2011年，浪江町受东日本大地震引发的福岛第一核电站事故的影响，被迫全镇人员避难，遭受了巨大损失。2017年，虽然部分地区解除了避难指令，开展城镇复兴工作，但现在这里的居民只有约2200人。相对于地震前的2.15万人，人口数量仅恢复到十分之一。
Wood Core公司成立于2018年，是由该镇的“朝田木材产业”与在郡山市从事集成材事业的“藤寿产业”共同设立的。作为国家项目“福岛创新海岸构想”在重点领域提出的农林水产业再生的牵引角色，该镇配备了国内最先进的工厂“福岛高度集成材生产中心”（FLAM），Wood Core公司接受了运营该中心的委托。所谓集成材，是指将多个小角材（薄板）重叠、连接的同时进行粘接，制成一块板材。Wood Core公司主要生产大型木制设施等使用的大截面集成材。
工厂于2021年10月投入运营，最开始生产的就是世博会使用的建筑材料。这些用作柱子和横梁的建筑材料支撑着巨大木制环状回廊。公司董事朝田英洋说：“能在世博会上用福岛产的木材迎接来自世界各地的客人，宣传福岛的复兴，我们感到非常荣幸。”
国内屈指可数的可量产大截面集成材的工厂
占地面积达9.44万平方米的FLAM，位于浪江町太平洋沿岸的棚盐产业园区内。这片土地原本是东北电力的核电站建设预定地点，震灾后无偿转让给了浪江町。现在“福岛创新海岸构想”的相关设施与FLAM共同屹立在这里。
Wood Core公司专用国产、特别是福岛县产的木材，始终以原木为原料生产集成材。该工厂最大可生产长12米、厚1.25米、宽24厘米的大截面集成材，并且在国内首次引进高功率高频压力机。在自然干燥方面，将原本需要8小时以上的叠层胶合缩短到10分钟左右，能够应对大批量生产。
朝田解释道：“朝田木材产业拥有木材加工、小截面集成材以及木屑业务的经验技术，并且与当地企业有联系，而藤寿产业在中、大截面的结构用集成材事业方面已有实际业绩，销售渠道广泛，这两家公司联手即可处理所有木材。不过，我们倾注全力的并不是竞争激烈的住宅用木材，而是在学校、体育馆及商业设施等大规模建筑中使用的高附加价值大截面木材。”
Wood Core公司当初是为2020东京奥运会前建筑材料的需求做准备而设立的。但是，由于FLAM建设预定地点的变更，加上新冠疫情的原因，产自国外的器材推迟了搬运到位及进行设置的时间，因此投入生产的时间也大幅延迟。
但是，朝田认为，“现在想起来，公司最开始的工作就是制作环状回廊的木材，反而是件好事”。工作人员必须在新工厂操作首次引进日本的器材。生产环状回廊的建筑材料属于大量生产同一种产品，所以容易记住操作方法，其间我们力求提高生产线的效率，作业人员的岗位也固定了下来。他还笑着说：“因为是用于世博会象征的产品，所以从一开始工作人员的热情就很高。托大家的福，公司现在运营得很顺利。”
不能让福岛浪江的林业中断
带我参观工厂的过程中，朝田一有机会就会提到“不能让这个城镇的林业中断”。福岛县拥有的森林面积占全国第4位。江户时代，在浪江町西北部的津岛地区，野生的“津岛松”作为珍贵木材广为人知，这里的林业曾长期繁荣。
创立于1912年的朝田木材产业，在迎来100周年之际遭遇了东日本大地震。据说由于受到核电站事故的影响，人们不得不离开浪江，朝田一家在位于千叶的妻子的娘家寄居了1个月左右，后来在东京都内租房生活。
从避难第2年开始，朝田将妻子和孩子留在东京，自己开始在福岛市的公寓里生活，他一边做其他工作，一边定下重建事业的目标。在尚处于限制入内的情况下，朝田穿着防护服每日专心地收拾事务所，从2014年开始慢慢走上重新营业之路。
受到关于放射性物质谣传的影响，朝田的工作不能像以前那样进行了。因为不能采伐未清除污染的浪江的森林，所以即使采购非本镇木材，市场上也找不到买家。也有人说，“如果经营浪江企业的商品，连周围其他地区的木材也卖不出去了”。即使在“风评被害”（因谣言使个人、团体或企业受到名誉或经济等方面的损失——译注）已经大为平息的现在，面向普通用户的产品也有很多人会在意产地，所以朝田木材产业主要经营的是土木工程材料所使用的木材。
Wood Core公司会用铯计数器测量两次放射能量，一次是在加工之前的原木状态，另一次是产品的完成阶段。朝田介绍说：“使用比国外严格数倍的标准，一根一根全数进行检验。尽管如此，不合格的产品一年中也不过检测出数根而已。”
为日本不可或缺的森林循环做出贡献
朝田强调，木材必须在适当的时期砍伐并进行有效利用，必须好好地植树造林。
由于生长变得缓慢，高龄树对二氧化碳（CO2）的吸收量减少，长得过于高大则很难进行加工。另外，近年来，与钢筋混凝土和钢结构的建筑物相比，木制建筑在工程中产生的CO2排放量较少也受到关注。与其只是放任不管，不如对森林反复进行砍伐、植树、培育，这也有利于防止全球变暖。
特别是日本，森林面积相当于国土的三分之二，有2500万公顷，以人工林为主的森林蓄积也在持续增加。其中50%以上从植树造林之时算起已经超过50年，进入了成熟利用期。
森林除了可以缓解全球变暖，还具有防止泥石流灾害、洪水、缺水等功能，适当的循环也有助于国土的保护。虽然也有人武断地认为“砍伐树木=破坏自然”，但朝田胸有成竹地表示，“在日本抑或福岛，适当而有效地利用树木是必不可少的。Wood Core凭借高水平的加工技术，也为防止全球变暖做出贡献”。
通过木材恢复浪江町的活力
环状回廊的建筑材料在3月末已完成出货，但由于还要加紧生产用于世博会其他相关设施使用的集成材等材料，工作人员忙得不可开交。
朝田表达了自己的愿望。“世博会之后，我们希望能为城镇的复兴贡献一臂之力。我们力所能及的是振兴林业，让森林循环起来，尽量创造就业机会。虽然居民逐渐增加，但单身的劳动者很多，几乎看不到孩子的身影，感觉有些冷清。要是傍晚孩子们玩耍的情景成为日常就好了。”朝田自己的家人也一直留在东京。据说地震时即将迎来小学毕业典礼的女儿，在避难地生活的时间已经超过了浪江町，彻底变成了东京人。
浪江町从2024年秋天开始动工进行浪江站周边的整修工程。公布了大量使用木材的设计方案，除了配有超市和餐饮店的商业设施和交流空间之外，还将建造大规模的公营住宅（日本政府为低收入者提供的住房保障模式——译注）、民间集合住宅（一栋多户的共同住宅——译注）。孩子们嬉笑玩耍的景象也可望逐渐恢复。
而长凳、指示牌等街边设施，特别是人们利用机会较多的场所，则准备充分利用浪江产集成材和福岛县产木材。虽然还没有正式接到订单，但Wood Core公司有望大显身手。
“浪江町不必恢复原貌，地震前的所有居民也不必都搬回来，新事物不断涌入，这在震灾前是无法想象的。正因如此，我们希望将这个地区建设成复兴的样板，让世界各国人都由衷地感叹‘浪江町这个地方真了不起啊！’。”
车站前的再开发工作计划在2026年末完工。之后，福岛县产的木材将在浪江站迎接来自国内外的访客。
摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）
标题图片：从咲洲宇宙塔（Sakisima Cosmo Tower）观景台拍摄的即将完工的环状回廊
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