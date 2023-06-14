冷冻食品因包装缺陷而全部扔弃，食品银行为回收食品四处奔走

持续三年的疫情导致经济衰退，加上物价暴涨，越来越多的人只为吃饱肚子而终日奔忙。是否能通过减少食品企业和家庭的食物浪费而多多少少地帮助到穷困者呢？我们就此追踪采访了为此而四处奔走的“食品银行”的活动。

完全满足不了“需求”

位于横滨市金泽区的“神奈川食品银行”，是以“日本生活协同组合”（简称生协，即日本消费者合作联盟——译注）旗下的UCOOP、pal-system、生活俱乐部及（日本工会联合会）神奈川工会、横滨基督教青年会等12个团体为基础而成立的。他们向食品企业和市民募集捐款，或接受捐赠能吃却可能要被废弃的未使用食品，并向各种市民援助团体提供食品。

神奈川食品银行成立于2018年，当时收到的捐赠食品只有46吨，但到了第五年即2022年，已经达到350吨。特别是2020年疫情以来，除了因学校停课而过剩的校园午餐用牛奶之外，还收到了大量其他未使用的食品，比如受旅行限制影响而多余的航空公司机内食品，原本供应百货店但因停业而剩下的高级日式点心等。因此，神奈川食品银行的库存看似很充裕。



神奈川食品银行事务局局长藤田诚（笔者拍摄）

但神奈川食品银行事务局局长藤田诚先生告诉笔者说，即便这样其实还是根本满足不了增加的需求。供求紧张的根源是日益严重的贫困问题。三年的疫情导致经济不景气，非正式雇佣的劳动者要么失业，要么收入减少，而2022年以后暴涨的物价犹如火上浇油，让生活变得更加困难。希望得到食物援助的呼声越来越高。

据说，特别是人们对基本食物——大米的需求正在增加。2022年虽然从企业和家庭渠道获得了120吨的大米捐赠，但仍不能完全满足市民援助团体的需求，不得不从2000万日元的捐款中拿出1000多万日元来购买大米和其他食品。

不可思议的食品废弃问题

神奈川食品银行受理的食品，除了大米外，仅限于罐头、（软装）甑煮食品、调味品、点心等加工食品，避开容易腐烂变质的肉类和鱼类，蔬菜中只有卷心菜是例外。但这样的话就有可能无法为贫困家庭的孩子们充分提供必要的营养。因此，最近开始大力拓展冷冻菜品。这里也多多少少地包含了去满足需求增长的意味。

“啊，居然还有这种事儿？”2017年藤田还在UCOOP工作时，某大型食品厂家的老板向他透露了大量冷冻食品被丢弃的情况，令他目瞪口呆。日本食品企业的冷冻食品，大多为反向进口而来，是在中国、泰国、越南等地生产的“亚洲制造”商品。成问题的是，进口检疫中存在太多不可思议的食品废弃现象。

藤田举例说，如果从一打装商品中抽出一袋进行检查，那么“同一包装里的其他商品就都不能销售了，其理由就是“外包装已被打开了”。

在日本国内运输流通过程中，也会产生食品的浪费现象。神奈川食品银行的冷库里，堆满了从食品企业拉来的装满冷冻炸鸡腿的纸箱，都是无法上市销售的。藤田先生指着纸箱说，可以看到部分地方有略微凹陷或裂缝，这种所谓的外包装破损，就是食品被废弃的理由。



外包装纸箱上有略微破损，就无法作为商品销售了（笔者拍摄）

另外，冷冻车里还放着好几件4箱一捆的冷冻花椰菜。只因其中一箱外包装有凹陷，其余三箱也被一起搭上差点儿都成为废弃品。这也是从食品企业那里回收来的“外包装破损”食品。



一箱有破损，其他三箱也被一起搭进去处理（笔者拍摄）

据相关人士透露，物流企业有时会拒绝为食品企业运送外包装破损的物品。因为即便外包装破损不是在运输过程中发生的，最终也有可能不得不“咎由自取”。如果超市拒收，物流企业就得赔偿。这些因素也导致了食品浪费的产生。

过度反应

装载食品的集装箱在漂洋过海运往日本的途中，使用叉车卸货时包装箱受到一定程度的损伤，也是很正常的事情。既然如此，为什么这种废弃的商业习惯会大行其道呢？

藤田先生说，其实并不是食品企业喜欢废弃食品，而是因为“超市等零售商要求非常严格”。特别是2008年日本爆出的中国产速冻饺子事件中，怀疑是外部混入了杀虫剂，据说从那以后，零售商对待外包装破损商品的态度变得更加严格了。

对此，藤田先生一方面表示理解，“这是做坏事的人的错，零售商有担心很正常”；但另一方面，他也表示“发生那样的事情很不幸。不过负有食品安全责任的生产商会对商品进行检验，而当我们从生产商手中接过商品那时起，责任就是我们食品银行的了。如果只是外包装轻微破损，应该是完全没有问题的。”

处理冷冻食品，需要具备能在零下18度的条件下保存食品的设施，因此神奈川食品银行使用国家补贴购买了冷冻车。而作为食品接收方的市民援助团体，也需要有能保存冷冻食品的冷冻库，所以也使用补贴购买了29个并借给他们使用。

从冷冻车上装卸货物（笔者拍摄）

与企业实现双赢

神奈川食品银行最大的食品供应来源是企业。要想尽可能满足需求，企业的合作必不可少。冷冻食品方面，玛鲁哈日鲁（Maruha Nichiro）公司从2022年4月开始免费提供外包装纸箱受损的食品，山崎面包公司也从同年6月开始每天提供100个左右面包。其他大型食品厂商也有望效仿跟进。

玛鲁哈日鲁公司提出了中期经营目标，到2030年要将食品浪费减到2020年的一半。该公司经营策划部可持续性推进小组的志村遥夏表示，之所以要转向削减食品浪费，其背后有一个重要因素就是“有无通过公司业务，对可持续发展目标等社会和环境问题的解决做出了贡献，深受投资者关注。当然，这既有对社会作贡献的一面，也有助于削减食品废弃的成本”。

神奈川食品银行的藤田先生认为，这样就可以“与食品生产商之间建立起双赢的关系”。

不过，玛鲁哈日鲁公司的志村遥夏说：“我们在安全管理上力求万无一失，因此如何保障外包装破损的商品也能正常销售，这一点非常重要。”她强调，公司不仅局限于向食品银行捐赠，还要考虑如何才能销售出去。为此有必要通过政府行政部门介入协调，从食品生产商到物流和零售，共同围绕如何处理外包装破损商品这个问题进行探讨并达成共识。

家庭食品捐赠

“家庭食品捐赠”，是指广大普通家庭把日常未使用的食品捐赠出来，是足以和企业相提并论的重要食品来源。笔者2月下旬参加了一次体验学习活动，尝试对仓库里的捐赠食品进行分类。我看到了堆积如山的家庭未使用的捐赠食品，经过回收点运到仓库，心中不由得想，自己家里一定也有各种各样可以捐赠的东西。比如，作为中元节礼品或年终礼品而收到的挂面、罐头等，沉睡在家中物架深处的食材应该不少。以前大扫除的时候，还发现过大量管装芥末，可能是以为“不够用”而买来后积攒下来的。



在家庭食品捐赠体验学习活动上，将汇集到仓库里的食品，按保质期和种类进行分类（笔者拍摄）



小鸡软骨汤罐头（左）和小圆松饼（右）。差点看漏了“宠物狗专用”的小标识。这样的商品要慎重地排除在外（笔者拍摄）

据《食品银行的挑战》（大原悦子著）一书介绍，世界最早的食品银行诞生于1967年的美国亚利桑那州。在教会慈善活动的文化背景作用下，之后迅速在全美普及开来。而食品银行“登陆”日本，是在2002年，历史还不长。

在体验学习活动上，我听到了参加者的心声——“原来不知道还有这样的事情”“很想参与进来，但不知道该怎么去做”。比如，家里未使用食品并不是由食品银行直接接收，而是通过神奈川县内的伊藤洋华堂超市或生协等机构来回收。这些信息和情况有多少人知道呢？在人们希望有所作为的潜在关注之中，如果将相关信息切实地传达给他们，那么食品银行就有可能成为离我们更近的存在。

标题图片：无法当做商品销售的冷冻炸鸡腿。原因是纸箱上有略微破损（笔者拍摄）

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