冷冻食品因包装缺陷而全部扔弃，食品银行为回收食品四处奔走

冷冻食品因包装缺陷而全部扔弃，食品银行为回收食品四处奔走饮食 社会 财经 生活 自然与环境
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完全满足不了“需求”
位于横滨市金泽区的“神奈川食品银行”，是以“日本生活协同组合”（简称生协，即日本消费者合作联盟——译注）旗下的UCOOP、pal-system、生活俱乐部及（日本工会联合会）神奈川工会、横滨基督教青年会等12个团体为基础而成立的。他们向食品企业和市民募集捐款，或接受捐赠能吃却可能要被废弃的未使用食品，并向各种市民援助团体提供食品。
神奈川食品银行成立于2018年，当时收到的捐赠食品只有46吨，但到了第五年即2022年，已经达到350吨。特别是2020年疫情以来，除了因学校停课而过剩的校园午餐用牛奶之外，还收到了大量其他未使用的食品，比如受旅行限制影响而多余的航空公司机内食品，原本供应百货店但因停业而剩下的高级日式点心等。因此，神奈川食品银行的库存看似很充裕。
但神奈川食品银行事务局局长藤田诚先生告诉笔者说，即便这样其实还是根本满足不了增加的需求。供求紧张的根源是日益严重的贫困问题。三年的疫情导致经济不景气，非正式雇佣的劳动者要么失业，要么收入减少，而2022年以后暴涨的物价犹如火上浇油，让生活变得更加困难。希望得到食物援助的呼声越来越高。
据说，特别是人们对基本食物——大米的需求正在增加。2022年虽然从企业和家庭渠道获得了120吨的大米捐赠，但仍不能完全满足市民援助团体的需求，不得不从2000万日元的捐款中拿出1000多万日元来购买大米和其他食品。
不可思议的食品废弃问题
神奈川食品银行受理的食品，除了大米外，仅限于罐头、（软装）甑煮食品、调味品、点心等加工食品，避开容易腐烂变质的肉类和鱼类，蔬菜中只有卷心菜是例外。但这样的话就有可能无法为贫困家庭的孩子们充分提供必要的营养。因此，最近开始大力拓展冷冻菜品。这里也多多少少地包含了去满足需求增长的意味。
“啊，居然还有这种事儿？”2017年藤田还在UCOOP工作时，某大型食品厂家的老板向他透露了大量冷冻食品被丢弃的情况，令他目瞪口呆。日本食品企业的冷冻食品，大多为反向进口而来，是在中国、泰国、越南等地生产的“亚洲制造”商品。成问题的是，进口检疫中存在太多不可思议的食品废弃现象。
藤田举例说，如果从一打装商品中抽出一袋进行检查，那么“同一包装里的其他商品就都不能销售了，其理由就是“外包装已被打开了”。
在日本国内运输流通过程中，也会产生食品的浪费现象。神奈川食品银行的冷库里，堆满了从食品企业拉来的装满冷冻炸鸡腿的纸箱，都是无法上市销售的。藤田先生指着纸箱说，可以看到部分地方有略微凹陷或裂缝，这种所谓的外包装破损，就是食品被废弃的理由。
另外，冷冻车里还放着好几件4箱一捆的冷冻花椰菜。只因其中一箱外包装有凹陷，其余三箱也被一起搭上差点儿都成为废弃品。这也是从食品企业那里回收来的“外包装破损”食品。
据相关人士透露，物流企业有时会拒绝为食品企业运送外包装破损的物品。因为即便外包装破损不是在运输过程中发生的，最终也有可能不得不“咎由自取”。如果超市拒收，物流企业就得赔偿。这些因素也导致了食品浪费的产生。
过度反应
装载食品的集装箱在漂洋过海运往日本的途中，使用叉车卸货时包装箱受到一定程度的损伤，也是很正常的事情。既然如此，为什么这种废弃的商业习惯会大行其道呢？
藤田先生说，其实并不是食品企业喜欢废弃食品，而是因为“超市等零售商要求非常严格”。特别是2008年日本爆出的中国产速冻饺子事件中，怀疑是外部混入了杀虫剂，据说从那以后，零售商对待外包装破损商品的态度变得更加严格了。
对此，藤田先生一方面表示理解，“这是做坏事的人的错，零售商有担心很正常”；但另一方面，他也表示“发生那样的事情很不幸。不过负有食品安全责任的生产商会对商品进行检验，而当我们从生产商手中接过商品那时起，责任就是我们食品银行的了。如果只是外包装轻微破损，应该是完全没有问题的。”
处理冷冻食品，需要具备能在零下18度的条件下保存食品的设施，因此神奈川食品银行使用国家补贴购买了冷冻车。而作为食品接收方的市民援助团体，也需要有能保存冷冻食品的冷冻库，所以也使用补贴购买了29个并借给他们使用。
与企业实现双赢
神奈川食品银行最大的食品供应来源是企业。要想尽可能满足需求，企业的合作必不可少。冷冻食品方面，玛鲁哈日鲁（Maruha Nichiro）公司从2022年4月开始免费提供外包装纸箱受损的食品，山崎面包公司也从同年6月开始每天提供100个左右面包。其他大型食品厂商也有望效仿跟进。
玛鲁哈日鲁公司提出了中期经营目标，到2030年要将食品浪费减到2020年的一半。该公司经营策划部可持续性推进小组的志村遥夏表示，之所以要转向削减食品浪费，其背后有一个重要因素就是“有无通过公司业务，对可持续发展目标等社会和环境问题的解决做出了贡献，深受投资者关注。当然，这既有对社会作贡献的一面，也有助于削减食品废弃的成本”。
神奈川食品银行的藤田先生认为，这样就可以“与食品生产商之间建立起双赢的关系”。
不过，玛鲁哈日鲁公司的志村遥夏说：“我们在安全管理上力求万无一失，因此如何保障外包装破损的商品也能正常销售，这一点非常重要。”她强调，公司不仅局限于向食品银行捐赠，还要考虑如何才能销售出去。为此有必要通过政府行政部门介入协调，从食品生产商到物流和零售，共同围绕如何处理外包装破损商品这个问题进行探讨并达成共识。
家庭食品捐赠
“家庭食品捐赠”，是指广大普通家庭把日常未使用的食品捐赠出来，是足以和企业相提并论的重要食品来源。笔者2月下旬参加了一次体验学习活动，尝试对仓库里的捐赠食品进行分类。我看到了堆积如山的家庭未使用的捐赠食品，经过回收点运到仓库，心中不由得想，自己家里一定也有各种各样可以捐赠的东西。比如，作为中元节礼品或年终礼品而收到的挂面、罐头等，沉睡在家中物架深处的食材应该不少。以前大扫除的时候，还发现过大量管装芥末，可能是以为“不够用”而买来后积攒下来的。
据《食品银行的挑战》（大原悦子著）一书介绍，世界最早的食品银行诞生于1967年的美国亚利桑那州。在教会慈善活动的文化背景作用下，之后迅速在全美普及开来。而食品银行“登陆”日本，是在2002年，历史还不长。
在体验学习活动上，我听到了参加者的心声——“原来不知道还有这样的事情”“很想参与进来，但不知道该怎么去做”。比如，家里未使用食品并不是由食品银行直接接收，而是通过神奈川县内的伊藤洋华堂超市或生协等机构来回收。这些信息和情况有多少人知道呢？在人们希望有所作为的潜在关注之中，如果将相关信息切实地传达给他们，那么食品银行就有可能成为离我们更近的存在。
标题图片：无法当做商品销售的冷冻炸鸡腿。原因是纸箱上有略微破损（笔者拍摄）
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