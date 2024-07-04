通电后饭菜会变咸！？全新“调味法”获搞笑诺贝尔奖

日本搞笑诺贝尔奖的获奖“大牛”们

将口味清淡的食物变得浓郁美味以增加进食乐趣，这项“电味觉”研究获得授予独特研究成果的搞笑诺贝尔奖（Ig Nobel Prize）。截至2023年，日本人已连续17年获得这一奖项。目前正在与大型啤酒厂商共同研发，将这一研究成果转化为产品并向社会推广。这项发明是如何诞生的呢？电味觉又有何重大意义？为此，我们采访了荣获该奖项的明治大学教授宫下芳明和东京大学特聘副教授中村裕美。

对“电味觉”的研究由来已久

一种能让不添加调味料、清淡无味的食物变得非常鲜美的产品即将上市，该产品名为“Erekisoruto”（源于electric和salt两个英文单词的日语读音——译注）。通过向餐具通入对人体没有影响的微弱电流，让人明显感觉到食物的咸味。该产品有望帮助人们轻松减盐，预防因摄入过多盐分而引起的生活习惯病。

2023年9月，这项Erekisoruto技术的基础研究因获得搞笑诺贝尔奖营养学奖而受到关注。

明治大学教授宫下芳明坦率地表示：“这项研究开始于2010年。13年前的研究终于获得了认可。说实话，当我接到获奖通知时，真的很惊讶。”



宫下芳明出席2023年11月在美国麻省理工学院博物馆举办的搞笑诺贝尔奖颁奖仪式。他说：“我一开始还担心获奖者们是不是脾气古怪，难以相处。后来发现他们都是非常严谨的研究人员，沟通能力也很强，给我留下了深刻印象。”

回顾研究动机，东京大学特聘副教授中村裕美表示：“当时我还是宫下老师研究室里的一名学生，对‘舌头交互’很有兴趣，就是用舌头来操控电脑等电子设备的输入和输出。那时，正在开发供手部残疾人士使用的舌控电子设备系统，于是我就想研究用味道来反馈输入的信息是否得到了正确处理。在和宫下老师讨论的过程中，我们产生了利用‘电味觉’的想法。”



中村裕美（图片：本人提供）

人类之所以能感觉到味道，是因为舌头上的味蕾细胞能检测到甜、酸、咸等味觉物质，并将刺激以电信号的形式传递给大脑。但事实上，除食物外，舌头通电后也能感知到味道。

这种电味觉主要应用于医疗领域，比如通过“电味觉测试”来确定味觉失调的程度，该项研究由来已久。而宫下和中村推进的研究方向，是通过电味觉创造新的味觉体验。

中村说：“在反复实验的过程中，我们发现电刺激可以迅速改变食物的味道。于是，我们改变了研究方向，与其局限于‘对舌头的反馈’，不如研究食物本身味道的变化，这是不是会更受人们的欢迎呢？”

2010年，宫下和中村在启动研究的第一年发表的论文中提出，“通微弱电流的筷子和吸管可以改变我们感知味觉的方式”。这项研究获得了搞笑诺贝尔奖。

他们最早提出给食物通电系统的研究项目，即不用电极直接接触舌头，而是通过食物向舌头发送电刺激。

宫下说：“后来我们发现，利用食物介导法，电刺激的效果不仅仅是刺激味蕾，食物中带正负电荷的离子的运动还会引发更复杂的现象。了解到这一点时，我们认为，这将带来一项可以调控味道的重大发明，会改变食品的未来。”

“Erekisoruto”投入实际应用

此后，宫下继续精心培育这颗“发明的种子”，并从2019年起与麒麟控股公司联手研究电味觉。

众所周知，日本人的食盐摄入量非常高。虽然越来越多的人开始关注健康问题，并因此努力减少食盐摄入，但仍有很多人觉得仅此并不能令人满意。因此，麒麟公司与宫下合作，希望利用电味觉创造一种可口的减盐方法。

研究取得了稳步进展。2022年，一项可利用电味觉将低盐食品的咸度提高一半的新技术问世。Erekisoruto就是融合了该技术的产品。



Erekisoruto的碗和勺子（图片：麒麟控股公司）

Erekisoruto有碗和勺子两种产品。比如，将一碗低盐拉面倒入Erekisoruto的碗里。按下按钮后，开始品尝拉面。味道清淡的拉面竟然奇迹般地变得美味可口起来。

出现这种情况的基本原理是，当我们给餐具通电时，食物中的钠离子会在舌头上聚集，让我嫩品尝到浓郁的咸味。食物中产生咸味的钠离子带正电荷，会随着电流移动。

宫下说：“无需加盐，只需‘加电’。这和撒完盐后的味道几乎一模一样。我自己也在用这种餐具，因为它能增加食物的鲜味，让食物变得更加美味。”

发明的起点

人们一直以来都认为，味道是要摄入的。但是有了Erekisoruto后，即使不摄入大量盐分，也能实实在在地品尝到咸味。也就是说，可以将味道和摄入分开考虑。而让宫下萌生这一想法的，是他小学时的一段经历。

“上课时，我按压眼皮，发现会在眼皮的另一侧看见黑点。我就想，如果显示出来的是字母而不只是一个点，那该有多好玩。于是，我就做了很多按压眼皮的‘实验’。”

出现这种现象的原因是，按压眼皮时眼球会受到压力，刺激视网膜上的视觉感受器，进而影响视野。宫下以前是一个遇事喜欢不断思考的小孩，这才有了后来的奇思妙想。

“这个实验让我意识到，即使世界上不再有光，光仍然可以被创造出来。即使我们不能创造出光这种‘现象’，也可以通过刺激视觉感受器来‘体验’光。”

总之，宫下明白了经过感受器和大脑处理后产生的视觉、味觉及嗅觉等主观“感知世界”与物质、能量等客观“物理世界”之间存在着界限。童年时期的这一认识促使宫下后来开始研究电味觉和味觉媒介。

信息技术拓展味觉世界

就像播放视频的电视等视听媒介那样，味觉媒介是一种利用信息技术将味觉转化为数据并传递给人的技术。电味觉和Erekisoruto就是其中之一。此前，宫下一直在广泛开展这种味觉媒介的研究工作。

另一项研究成果是，成功研发了能将食物味道变为某种特定口味的设备“TTTV”。2023年推出的最新款TTTV能将白葡萄酒变成红葡萄酒的味道，将廉价巧克力变为高级巧克力的味道，甚至可以将牛奶变为蟹肉奶油可乐饼的味道，让甲壳类过敏的人也能安全品尝到螃蟹的味道。

中村还在2016年研发了能够感知咸味的“电味觉叉子”。同年，使用这种叉子品尝的“无盐套餐”获得表彰优秀媒介作品的“文化厅媒介艺术节”优秀奖。之后，中村还致力于研究附着在皮肤上的经皮神经电刺激，又与宫下合作开拓新思路，从而拓展了电味觉的可能性。

关于今后的研究，中村介绍道：“电味觉可以帮助那些有减盐等饮食限制需要的人。此外它还具有娱乐性，能创造出一种未知的饮食体验。搞笑诺贝尔奖获奖后，电味觉被更多人所了解。希望以后能加强宣传，进一步推广电味觉。”

宫下也对前景充满了憧憬：“如果能通过计算机重现所有味道，那我们就可以不必担心健康问题，敞开肚子吃自己喜欢吃的东西。此外，如果能让熟透了的西红柿恢复新鲜口感，那我们就不必在意最佳品尝期限，而只在乎保质期即可，由此可以减少食物浪费。目标越来越大，获奖让我备受鼓舞，今后也将继续致力于研究味觉媒介。”



宫下研究室里的调味家电TTTV3（左），瓶装型调味家电TTTVin（右），正在研制的叉勺型调味餐具（前）

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

标题图片：获得搞笑诺贝尔奖（营养学）的宫下芳明。2023年11月摄于麻省理工学院博物馆举办的线下颁奖仪式

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