孩子需要“看起来很闲”的大人，在自己的活动空间建立斜向人际关系

在日本的中小学，拒绝上学的人数增加，自杀案件不减，孩子们面临的这些生存难题与他们缺乏活动空间密切相关。首相咨询机构在首次讨论为儿童提供活动空间的方针的过程中，点明了这一问题。为此，笔者采访了一些对儿童缺少活动空间的现状抱有危机感的成年人，他们正在努力打造孩子们“想去”“想待”的空间。

社区缺少“看起来很闲的”大人

每周二下午，横滨市鹤见区寺尾地区中心会议室都聚集着附近的许多小学生。他们陆续前来，参加非营利组织Third Place举办的“地区中心咖啡馆”活动。

会议室入口旁的长桌上摆放着十多种桌游及工作人员自制的智力玩具，还有任天堂Switch游戏机。“我今天玩这个！”孩子们拿起自己喜欢的玩具，找到一个空位便玩了起来。

笔者加入了一组由六名小学四年级女生参加的推理游戏。一入座，她们就递来零食请笔者吃，有橡皮糖、巧克力和脆饼。这些都是大家各自从家里带来的。玩游戏的过程中，她们都很认真，察言观色、相互“使诈”。笔者很快就出局了，完全不是这些资深玩家的对手。这么玩着，一个小时转瞬即逝。



桌游、任天堂Switch游戏机、化妆游戏。孩子们在“地区中心咖啡馆”尽情玩耍

笔者问道：“你们不玩线上游戏吗？”一个名叫Mizuki（10岁）的女孩回答：“平时玩啊（但现在不玩）。因为这些游戏只有在这里才玩得到。”在不举办“地区中心咖啡馆”活动的工作日，如果没有补习班或兴趣班，孩子们就会去附近的公园玩，或在家里和朋友玩线上游戏。另一个名叫Kanna（10岁）的女孩边吃糖边说：“我们很闲的！”

Third Place代表理事须田洋平（41岁）表示：“现在是一个必须为孩子们提供活动空间的时代。”这与笔者小时候那个时代大不一样，那时我们一放学回家就扔掉书包，一溜烟儿地跑出去玩了。不过，须田也说：“我们的任务就是打开会议室的门。我认为孩子们的空间是由他们自己打造的。”

须田以前在横滨市社会福祉协议会工作，致力于建设“无人落单”的社区，后被调派到地区中心，负责面向儿童实施相关举措。当他看到忙碌的父母们一味寻找那些便于自己接送的周末兴趣班和辅导班，他很感慨：“父母累，孩子也很辛苦。”他觉得“要是集社区之力协助育儿，大家就能相互帮忙了”。

于是，他想到了一些通过孩子带动父母参与社区活动的办法。其一是地区中心的啦啦操兴趣班。他说服那些前来接送孩子的父母参加志愿者活动，并制作了一份超过百人的志愿者名单。其二是夏令营。到了举办夏令营的第三年，那些上了初中的孩子们自己承担起了组织、策划的工作。须田称：“与其说是给孩子们提供支持，我更想为他们提供契机，让身为社区一份子的他们能够参与到社区建设中来。”因为社区建设和为儿童提供活动空间是相互关联的。

须田说，坐在“地区中心咖啡馆”里，在与孩子们的闲聊中可以捕捉到一些细微的信号。“我和某某吵架了，真不爽。”“最近上学真无聊。”这些话，孩子们是不会和父母或老师讲的。须田问“那为什么跟我讲呢？”，得到的回答是“因为你看起来很闲”。“哦！我顿时意识到，每一个孩子都有一些或大或小的烦恼。社区里需要更多让孩子们容易搭话的‘看起来很闲的’大人。”

对孩子来说，他们和父母、学校老师之间是层级分明的纵向关系，和朋友之间是横向关系，“他们还需要斜向的人际关系”。比如，给他们零食吃的邻居奶奶，相熟的小店大叔，邻居家的哥哥，等等。但实际上，孩子结识这些能够建立斜向关系的大人的机会大大减少了。如今，连孩子到朋友家做客也大多是父母之间提前联系好的。反过来说，“大人结识小孩的机会”也在减少。

三年前，Third Place选择在该地区里儿童缺少活动空间的社区，与其他团体、社区合作，开设了汇集不同文化、面向各个年龄层的咖啡馆活动。他们为高中生提供自习室，组织老年人沙龙等活动。其目的是为儿童提供“第三空间”，创造机会让大人与儿童相识。



Third Place代表理事须田洋平。“230咖啡馆”是不同文化、年龄层的人们进行交流的重要基地

须田说：“每年都有500名中小学生自杀的社会是不正常的。为孩子们提供活动空间正是为了不让他们走上绝路。我们做这些是为了告诉孩子们，当你们遇到问题时，身边有大人可以依靠，会没事的。”

孩子有了活动空间，亲子关系也能得以改善

当前，人们正视霸凌、逃学等儿童面临的困境与难题，重新评估孩子活动空间的重要性。从2016年起，日本财团开始向“儿童第三空间”的运营提供支持。2022年，日本财团对日本全国32处儿童活动空间的用户中，使用时间超过半年的约300户家庭进行了问卷调查。结果显示，来到儿童活动空间不仅改变了孩子，让他们“找得到人诉说烦恼”“改善了学习习惯”，还给亲子关系和父母自身带来了正向的变化，让父母“开始和孩子聊上学和交友的话题了”“改善了自己和社区之间的关系”等。

日本财团儿童支援组高田祐莉表示：“一开始，我们主要支持的是那些致力于解决贫困、虐待等紧迫问题，专业性强的活动基地。近几年，我们把重点放在支持交流型基地上，助力他们增进社区内部的联系和不同年龄层之间的交流。”

让人暂时放下“既定角色”的地方

“柠檬之家”位于一条住宅街的一角，整条街的建筑都是老房子或公寓。这里距东京西新宿繁华街道步行约15分钟，是一栋建于65年前的二层小楼。推开大门，映入眼帘的是玄关处摆放着的多双鞋子及客厅里谈笑风生的孩子和大人们。“柠檬之家”代表理事藤田琴子（31岁）说：“在这里，大家既保持了自我，又和其他人同在。力盛时照顾别人，力衰时接受别人的照顾。我希望这里能成为一个自在与同在、付出与获得不断转换的空间。”



藤田说：“希望社区里能有越来越多像‘柠檬之家’这样的地方，以便大家可以根据自己的心情和状态选择待在哪里。”

藤田大学毕业后成为一名社会福祉士（在社会福利机构为身心障碍人士提供专业服务的人员——译注），在一家母子生活支援机构工作。在那里，她目睹了无依无靠的母子因经济困难、身心染疾而陷入困境。由于政府提供的临时托儿服务有使用次数的限制，因此妈妈们无法想用就用。身为“母亲”“家人”，妈妈们被赋予了相应的社会期望，却无法满足这一期望，这样的落差让她们感到痛苦。在接触到这些人后，藤田开始希望为其提供更多短暂托管的可能性。她说：“我想告诉大家，即使不擅长做饭，有时还会对小孩大喊大叫，也请记住成为一个妈妈之前，作为一个人‘你’自己更重要。这么想是因为大多数人都没有这种安全感。”

于是，藤田想打造一处可以让人暂时摆脱自己的“既定角色”喘口气的地方。2021年年末，她与志同道合的朋友一起开始运营“柠檬之家”。目前，运营团队共有六名成员，另有十名以此为场地策划活动或聚集在此的“同行者”。此外，还有20名二三十岁的成员在各自的工作间隙来值夜班，为新宿区的儿童提供短暂留宿服务。这些人均已进入新宿区“协力家庭”（为那些无法得到监护人照顾的孩子提供短暂留宿的家庭——译注）名单。其中有儿童福祉领域的专业人员，也有在IT企业工作的上班族。因为这里总有不止一名成年人在，所以即使工作人员没有育儿经验，也可以相互依靠。



在客厅里，每个人都能找到自己想待的地方。可以选择独处，也可以和其他人聊天

无论谁来，“柠檬之家”都欢迎。用户中有亲子临时留宿，也有离开福利院独立生活的年轻人来玩。无法上学的孩子、不愿上学的孩子、退休教师、休假期间的上班族……大家的背景和社会角色各不相同，因此，在这里人们几乎不会聊“你是做什么工作的？”“你不去上学吗？”。这些刚好在同一天待在这里的人只是围坐在餐桌前，热烈地讨论着“这个好好吃啊！”“你知道这本漫画吗？”等。

“无所拘束的朋友”

九月末的周六，短暂留宿轮值人员之一、“同行者”渡庆次高明（39岁）在“柠檬之家”举办了一场桌游活动。活动吸引来十多名福祉专业的学生和附近的初中生，大家一起玩寻找“犯人”的推理型桌游Deception。笔者也参与其中，和这些年龄上相差一辈的队友们一起在大笑中畅玩了三个小时。

当天，客厅里摆放着的约20种桌游都是渡庆次的私人物品。渡庆次在东京都内一家儿童福利机构工作，拥有100多种桌游。他原本对漫画和游戏都没有兴趣，但“和孩子们打交道，就必须了解他们的世界”，因而进行了深入的研究。儿童福利机构的孩子们放学回来后，就会跑到渡庆次那里说“一起玩吧”。时至今日，他还和几名已经离开福利机构的孩子保持着十多年的联系。

渡庆次一直陪伴在那些身处困境的孩子身边。如今，他正筹备为孩子们打造活动空间。不过，他并不是要建立某个场地固定的空间，而是想成为大家“无所拘束的朋友”。



渡庆次（左二）在柠檬之家举办桌游活动。参加人员正在认真地阅读规则

渡庆次说：“孩子能够放心玩的时间、空间，值得信赖的大人，具备这三个条件的地方就是孩子的活动空间。这样的话，都由我来做就好。”于是，他找到初中的闲置教室、开放自家房子的育儿家庭、志同道合的非营利组织的基地等，自备玩具前往，邀请那些需要活动空间的孩子们参加。如果需要制度上的支持，他就会利用工作中积累的经验和人脉与当地行政部门联系。渡庆次表示：“孩子们需要的是无事可做的时间和可以与之共度这段时间的人。我会积极地带他们去体验这种感觉。”

作为首相咨询机构，儿童家庭审议会基于部会汇总了《创建儿童活动空间的方针》报告草案，其中明确指出，活动空间是“生活中不可或缺的要素”，活动空间丧失是与“孤独、孤立问题密切相关的严峻问题”。在听取儿童和年轻人意见的基础上，日本政府将于年内作出内阁决议，将这一方针反映在创建活动空间的相关政策中。

编辑协助：POWER NEWS编辑部

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