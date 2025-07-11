我从哪里来？——被收养者在YouTube上分享对身世知晓权的思考

少子化国家日本，年轻人现状面面观

“特别收养制度”指的是一对夫妻收养无法与亲生父母共同生活的无血缘关系的儿童，并在法律上确立亲子关系及承担养育责任的制度。这一制度自 1987 年在日本实施以来，今年已是第 38 个年头，部分已成年的被收养者开始通过社交媒体表达他们对收养制度及自身身世的思考，他们也得到了将收养视作寻常之事的海外被收养者群体的声援。

被收养的好处，是可以抽两次“父母盲盒”

“你们觉得作为养子，有什么好处呢？”

“我想是能抽两次‘父母盲盒’吧。毕竟照顾我们的养父母是通过第三方评估、被认定具备养育资格的人。”

“我觉得好处是能更全面地看待问题。虽然称呼他们父母，但毕竟没有血缘关系，‘不同’是理所当然的。如果吵架了，像平常一样好好谈谈不就可以了吗？”

YouTube 频道的“Origin44”是一档谈话节目，由居住在静冈县滨松市的“特别养子”志村步（26岁）主持，与同为养子的 ryuki （24岁）、Yusuke （24岁）等人畅谈心声。该频道于2024年2月开设，目前已有700名订阅者。他们邀请养父母及援助机构的工作人员作为嘉宾，坦率交流关于收养的话题。



YouTube频道“Origin44”的画面截图

志村问：“你们从父母那里听说过自己的身世吗？”

ryuki回答道：“我4个月大时被带到现在的家庭。从小养父母就告诉我另有亲生父母，妈妈还自制绘本反复讲给我听。对我来说养子的身份再自然不过了，所以既谈不上特别感激，也不觉得反感。”

17岁得知身世，眼泪夺眶而出

由于特别收养是在法律上确立亲子关系，因此有不少孩子并不知道自己与父母无血缘关系。Yusuke也是直到17岁才知道自己是养子的。

他出生后不久就通过地方政府的介绍被养父母收养。因与父亲的相貌和身形颇为相似，他从未怀疑过与父母的血缘关系。

高中时，他因参加管弦乐队的国外演出而需要办理护照。母亲递给他一个信封并交待他“直接拿到窗口办理”。前一天晚上，他随手打开信封，发现其中的户籍誊本上写有“依据民法第817条之二确定的判决日期”。他在手机上检索后得知，这意味着“特别收养关系已经成立”。

“这一定是搞错了吧。”他忐忑不安地睡了一晚。第二天，他在上学路上又多次查询，但得到的结果都一样。“难道是真的……”他心跳加速。在学校，他试图向班主任说明情况并出示户籍誊本时，却泣不成声。

放学后，他前往护照申请处，工作人员向他详细解释了户籍信息。他得知自己是被收养的，和父母无血缘关系，但他没有把这一“事实”告诉父母。他说：“我害怕破坏与父母的关系。”

无意中对母亲说出“毕竟我们没有血缘关系”

大约一年后，有一天在母亲开车途中，他们因琐事发生了争吵，Yusuke脱口而出：“说了你也不会理解，毕竟我们没有血缘关系。”

车内陷入尴尬的沉默，他索性下车独自离开。母亲多次来电、发信息——“你在哪里？”“再不说，我就报警了。”

收到的最后一条信息是“晚饭前回来”，Yusuke照做了。

回到家，餐桌上摆着他最爱吃的炸鸡翅，等待他的是与往常无异的晚餐。他终于明白了，母亲是在用这种方式告诉他“我理解你”。

此后家里也没有提过“养子”的话题，但Yusuke20岁时，开始对自己的身世产生了兴趣。他加入了一个由被收养者组织的线上沙龙，学会了通过户籍和法院判决记录追溯自己身世的方法。他了解到自己亲生父母的姓名，并且发现自己原来还有兄弟姐妹。

父母表示愿意陪他一同前往相关机构查询，但Yusuke说：“目前我觉得没必要了解更多信息了。说实话，我有些害怕知道真实情况。”



Yusuke（左）与志村

“能生的生，能养的负责养”

Yusuke说：“是否告诉孩子他们是被领养的，每个人有不同的想法。不过，我觉得我父母选择隐瞒这件事，其实他们是很痛苦的，而我在得知真相后也忐忑不安。如果还有人像当年的我一样苦恼，我愿意分享自己的经历，希望能帮助到他们。”

与Yusuke的情况不同，志村在出生后8个月大时就被养父母收养，他从小就知道自己的身世。15岁时，在父母和收养中介机构的建议下，他给生母写了一封信，对方在回信中写道：“我现在已经结婚，一家三口过着幸福的生活”，并附上了一张全家福照片。

志村说：“那一刻心里五味杂陈。为什么我是多余的，后来出生的弟弟却可以被父母抚养长大呢？”不过，负面情绪只是一时而已。现在他已经想通了，被收养不是自己的错，责怪生母也于事无补。“救下眼前的生命是最要紧的。能生的就生，能养的负责养，这不是也很好吗？”

自从在社交媒体上发声后，他开始倾听全国各地的被收养者及养父母的困惑和挣扎。了解到还有很多人因无处咨询而饱受痛苦，志村在2024年8月与其他同为被收养者的伙伴一起成立了“特别收养当事人团体燕子会”。志村表示：“我们并不是自愿选择被收养的，却要带着这种‘伤痛’生活下去，实在是太遗憾了。我们希望创造一个让被收养者不再受周围言论束缚、可以活出自我价值的社会。”

知晓自己的身世是每个孩子应有的权利

公益社团法人“大阪家庭养护促进协会”的岩崎美枝子理事长期参与收养事务，作为个案工作者从事社会工作已逾 50 年，她介绍说，每年都有数名成年被收养者前来咨询身世的问题。有些人在成为父母后对照孩子的户籍时才发现自己是被领养的，也有些人虽然小时候有所察觉，却因顾虑而始终不曾开口。岩崎指出：“问题在于即使察觉了，也无法开口求证。”



岩崎表示，希望能充分发挥制度的宗旨，切实保障民众知晓身世的权利（笔者拍摄）

事实上，在特别收养制度下，仍保留着通过户籍追溯自己身世的途径。收养关系一旦成立，会在亲生父母原籍所在地以养父母姓氏为被收养者设立一个“单独户籍”，之后再转入养父母的户籍。子女若取得自身户籍的“除籍票”或“附票”，就可以得知出生时亲生父母的信息。这项制度“为孩子保留了寻找父母的途径，保障了他们知晓自己身世的权利”。

然而，如果亲生父母户籍迁移或因结婚等原因转入其他户籍，就难以知晓其现住址或姓氏了。2008年《户籍法》修订后，个人信息的保护更为严格，即使是生物学上的父母，作为“他人”也很难调取其户籍信息。岩崎说：“有的被收养者在行政机构甚至不由分说便被拒之门外。”受亲生父母是否迁移户籍、行政人员对制度的理解程度等因素的影响，同样是特别收养制度下的被收养者，他们能获取的信息也不尽相同。

为此岩崎呼吁道：“并非所有被收养的孩子都会寻找亲生父母，但确实有不少人迫切地想了解亲生父母的信息，以证实自己的出身。了解自己的身世是孩子应有的权利。能否重新审视户籍制度的运作方式，以保障他们的知情权呢？”

来自国际社会的声援：希望与日本的被收养者建立联系

在日本以外的其他国家，也有不少被收养者直面自己的身世并公开分享自身的经历。33岁的亚历克斯・吉尔伯特出生于俄罗斯，2岁时作为孤儿被一对新西兰夫妇收养。他运营着一个名为“I’m Adopted”的非营利在线社群，旨在为全球的被收养者提供交流平台，有时也协助他们寻根，并通过YouTube和播客分享印象深刻的故事。



亚历克斯（作者拍摄）

亚历克斯自18岁开启寻根之旅，21岁时在志愿者的协助下，终于在俄罗斯见到了亲生父母。在取得联系之前，他的生父甚至不知道自己还有个儿子。亚历克斯说：“是否寻根是被收养者个人的选择。结果可能与预期不符，甚至一无所获，需要做好充分的心理准备。通过在互联网上的分享，我结识了很多理解和支持被收养者心情的朋友，也期待着与日本的被收养者相识。”

编辑协助：株式会社POWER NEWS

标题图片：左起Yusuke、志村和ryuki（Origin44频道）

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