健康检查、专项检查和高水平医疗服务——先驱JTB讲述日本医疗旅游的发展历程

当前，日本政府陆续放宽了先前为防控新型冠状病毒蔓延而制定的入境管控措施，跨境人员流动迅速扩大。人们预计，需求随之急剧增加的将是“医疗旅游（入境医疗）”。日本能否顺畅地为外国患者提供被誉为其强项的医疗服务？笔者就此采访了日本规模最大的旅游公司JTB专门为医疗旅游业务而设立的部门——“日本医疗健康旅游中心”松岛孝典主任，以了解医疗旅游的最新动向。

全球医疗旅游市场迅速扩大

对于日本人来说，医疗旅游即出国接受健康体检或治疗，可能是一个陌生的领域。这是因为日本的全民健康保险制度让每个人都能以较低的费用获得优质的医疗服务，所以日本人出国就医的需求很小。

然而，在日本之外，世界各地的情况却迥然不同。在互联网普及和交通网络完备的背景下，医疗的国际化正得到迅速推进。尽管受新冠疫情的影响有所减缓，但医疗旅游市场呈持续增长之势。根据总部位于印度的市场研究公司国际市场分析研究与咨询集团（International Market Analysis Research & Consulting Group）的调查，截至2022年，全球医疗旅游市场规模已达到了973亿美元（约合人民币7000亿元）。

对此，松岛主任解释说：“世界各国的医疗体系各不相同，医疗水平也参差不齐。有些国家医疗费用高，如美国；有些国家医疗体系不健全，如部分发展中国家。因此，相当多的人对出国接受医疗服务并没有什么抵触情绪，愿意去国外寻求更好的医疗条件。在东南亚的部分国家，医疗旅游已成为一种习以为常的现象。听说有些人专程前往泰国和马来西亚等服务质量高的国家，仅仅是为了接受牙科治疗。”

在日本，JTB是医疗旅游领域的先驱。2010年，乘着医疗国际化的浪潮，JTB成立了“日本医疗健康旅游中心”，专门为外国人赴日就医提供支持。这是日本率先进军医疗旅游业务的私营企业。业务内容包括策划包含健康体检、专项检查在内的赴日团体旅游项目，以及在有意赴日求医的游客和日本医院及医务人员之间进行协调。

松岛主任是该中心业务的发起人，也是负责人。他同时还是推广日本医疗旅游的知名领军人物之一，协助日本政府创设了以治疗为目的的医疗居留签证制度。

“2008年左右，当我们开始构思这块业务时，日本甚至没有‘医疗旅游’这个词，也几乎没有医院能够接收外国人。随着希望赴日就医的人数不断增加，医院也逐渐形成了接收外国患者的机制。如今，与JTB建立合作关系的医疗机构已达到350家左右。这块业务启动之初用户数为零，而2023年，入境医疗的预约人数同比增长了一倍多。预计今后还将继续增长。”松岛主任介绍道。

正如JTB的医疗旅游业务发展态势所示，医疗国际化的浪潮正向日本涌来。日本政策投资银行曾预计到2020年，日本国内医疗旅游市场的潜在需求将达到43万人，规模将达到5500亿日元（约合人民币267亿元）。作为医疗发达国家，世界各地对日本的医疗需求自然很大。

医疗旅游游客绝大多数来自中国

赴日医疗旅游的游客中，以来自中国的游客人数压倒性居多。在发生新冠疫情之前，成功申请日本医疗居留签证的外国人中约70%来自中国。

松岛主任介绍道：“在JTB提供的医疗旅游服务中，发生新冠疫情之前，赴日进行健康体检或专项检查的用户90%以上来自中国。这也得益于两国地理位置近。不过这几年，中国赴日团体旅游持续受限，目前越南和蒙古的用户比例较高，还出现了赴日接受健康体检或专项检查的印度尼西亚用户。”



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希望在日本接受医疗服务的人寻求的是预防医疗和高水平且安全的医疗技术。

日本经济产业省2019年发布的《日本医疗优势指南》中提到，日本在预防医疗方面领先得益于医疗设备的普及，这使得人们能够以较低费用享受健康体检。该指南还介绍了日本内窥镜检查和放射诊断的水平高，多项检查组合使得早期发现癌症成为可能，等等。

在尖端医疗方面，针对癌症和心血管疾病患者的微创（对身体的影响较小）医疗技术取得了进展，如内窥镜治疗、导管手术、机器人手术等。该指南还介绍了在重离子放射治疗癌症领域，日本拥有世界上最多的病例数量，能够提供多种多样的抗癌药物治疗。



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此外，医生等医务人员的技能水平高，基于知情同意的医疗服务安全性高，医护人员对患者关怀备至，医疗设施整洁干净，这些因素也很有吸引力。

医疗协调员是患者和医务人员之间的桥梁

“就新冠疫情发生之前的情况而言，治病的用户比例和接受健康体检、专项检查的用户比例大致相同。但在治病方面，很多情况下无法如患者所愿，因此咨询的多，实现的少，最终来日治病的用户大约只有咨询人数的10%到20%。”松岛主任介绍道。

尽管日本的医疗服务在多方面具有优势，但也存在日本特有的障碍。

首先是语言障碍。患者如果不会说日语，就无法准确地解释自己的病情。如果理解不了医生夹杂着专业术语对症状和治疗方法的描述，也就无法得到适当的治疗。

其次是如何找到所需医疗机构的问题。目前，能够接收外国患者的医院仍然有限，因为很难招到会说外语的医务人员。因此对于那些既不居住在日本又不懂日语的人来说，要选择一家愿意收治且可以信赖的医院并不容易。

再次，经济负担也相当大。外国人没有加入日本公共医疗保险，在日本就医属于自费医疗，需要全额负担医疗费用。有时还可能产生翻译费用。松岛主任介绍道：“以JTB的服务为例，健康体检、专项检查的套餐价格中位数在50万到70万日元（约合人民币2.5万到3.4万元）。治病的总费用可能达到数百万甚到数千万日元（约合人民币几十万到几百万元）。”

而帮助外国患者疏导上述障碍的正是包括JTB的日本医疗健康旅游中心工作人员在内的医疗协调员们。



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简言之，该中心是患者与医疗机构之间的“桥梁”。具体而言就是向赴日接受医疗服务的用户提供其所需的一系列支持，包括提供医疗机构等治疗方面的信息，办理诊疗预约和相关手续，收领医疗费用估算单，与医务人员沟通、协调，安排翻译、机票、酒店、接送等。

日本政府也在积极地完善接收外国患者的相关机制，为此建立了一个汇集赴日求医相关信息的门户网站“日本医院搜索（Japan Hospital Search）”，介绍一些优秀的医疗协调员及积极接收外国患者的医院等。政府还设立了咨询窗口，致力于为赴日求医的外国患者提供其从出境到回国的全程支持。

松岛主任称：“对于医院来说，语言不通的外国患者突然前来问诊，会导致他们不仅无法应对，还影响正常业务的开展。此外，还必须避免出现患者未支付医疗费用就离开日本回国的情况。我们认为，协调员的作用就是充当患者和医院之间的桥梁，防止此类问题的发生，居中协调以确保医疗服务能够顺畅地提供完成。”

医疗旅游是一个“产业”，从业人员凭借日本高质量的医疗服务吸引越来越多的游客访日，同时也肩负着通过医疗为全世界人们的健康作出“国际贡献”的使命。松岛主任在采访结束前提到了这一点，并露出了笑容。

“JTB是一家以‘创造人与人之间的交流’为使命的企业。通过医疗和保健服务在世界舞台上创造人与人之间的交流，这是我们的工作。我作为JTB的一员，为那些在日本之外遭受病痛困扰的人提供帮助是理所当然的事情。”

采访/撰稿：杉原由花、POWER NEWS编辑部

摄影：伊崎忍

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