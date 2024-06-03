立足羽田，以尖端治疗技术和传统待客之道，吸引富裕阶层游客

医疗旅游

以来自中国的入境游客为主要服务对象，日本掀起了“医疗旅游（医疗入境游）”的热潮。日本医院做好了怎样的准备来迎接外国游客呢？就此，我们采访了藤田医科大学医院的相关负责人，了解其治疗流程等向外国患者提供医疗服务的真实情况。藤田医科大学医院在该领域经验丰富，最近又在羽田机场邻近区域开设了国际诊疗基地。

计划每年在机场附近接待6000名医疗游客

2023年10月2日，着眼于面向全球提供日本尖端医疗服务的“藤田医科大学东京尖端医疗研究中心”隆重开业。

该中心位于东京的“空中门户”——羽田机场附近，占地面积约7500平方米。作为大学附属医院，这个规模并不大，但考究的装修和陈设，宽敞、舒适的单间候诊室等，随处尽显日本特有的服务精神。



设计雅致的体检休息室。从部分房间人们可以望见远处停机坪上的飞机

该中心配备了医生、护士、医疗技师、事务人员等共计80名工作人员，开设有6个诊疗科室，还可以为患者提供在日本尚未被纳入公共医保的高端医疗服务。

比如抑癌基因治疗，通过研究癌变组织的基因，可以实现早期诊断、复发诊断，有助于选择有效的治疗药物；又如再生医疗，通过将提取、培养后的干细胞送回体内，促进组织再生和功能恢复，可以修复膝盖、韧带、眼角膜、视网膜和子宫内膜等。此外，该中心还致力于应用培养受精卵的胚胎培养技术，开展最前沿的不孕不育治疗。

在康复医疗、精密体检、疾病诊断方面，该中心也拥有最新的技术手段。该中心用于实施康复治疗的设备包括由藤田医科大学医院与相关企业联合研发的康复医疗机器人，借助磁场刺激神经和肌肉以促治疗的最新型磁刺激器等。在体检和疾病诊断方面，该中心引进了一些即便在日本全国也仅有数台的日本产医疗设备，包括可在短时间内拍摄更高精度影像的PET-CT设备，可在人保持自然站立状态下拍摄显像的CT设备等。



在尖端康复治疗中心，尖端的康复治疗设备一应俱全，比如Welwalk（康复治疗辅助机器人，为那些因脑中风等致下肢麻痹的患者提供康复支持）等



日本国内第三台投入使用的以站姿拍摄断层影像的站立位CT。在接近于日常姿势的状态下拍摄，有望得出更加精准的诊断结果

该中心投入运营之际，中心副主任、诊疗部门负责人榛村重人充满干劲地表示“要为患者提供更多的医疗选择”，并预测“开业三年内每年可接待18000名患者，其中大约6000名来自国外”。总而言之，在接待医疗游客方面，这个规模在日本也无疑是十分可观的。



藤田医科大学东京尖端医疗研究中心副主任榛村重人兼任该中心诊疗部门“羽田诊所”负责人

总部开展的癌症标准治疗深受欢迎

在接收外国患者方面，藤田医科大学总部原本就有着突出的表现。

藤田医科大学医院位于爱知县丰明市，开设有26个诊疗科室，拥有1376张病床，是全日本单体医疗机构中规模最大的医院。作为一家基础核心医院，多年来也为地区社会的医疗事业作出了贡献。



藤田医科大学医院全景（图片：藤田医科大学）

藤田医科大学医院国际医疗中心部长村上智纪介绍称：“爱知县内多家与丰田汽车相关的企业有许多外国员工，我们一直在为这些外国员工及其家属提供医疗服务。2015年前后，访日游客数量增加，医疗旅游也开始受到关注。由于我们拥有长期为旅居日本的外籍人士提供医疗服务的经验，因此也开始积极地向外国游客敞开大门。”

据介绍，起初，前来就诊的外国游客只有寥寥数人，后来逐渐增加，到新冠疫情暴发前的2019年，已达到全年700人左右的规模。

“在我们接待的外国游客中，中国游客超过了九成。我想这是地理位置比较近，而且出境手续代办服务行业日益发展的缘故。此外就是来自越南的较多一些，来自其他国家和地区的患者都比较零散。”

外国游客选择来藤田医科大学医院就诊，需求最大的是癌症治疗。不过，让人感到意外的是，不仅是前沿医疗，选择接受手术和抗癌药物等药物疗法这些标准治疗的患者也很多。为什么患者们要专程从中国前来接受这些在日本习以为常的治疗呢？

村上部长认为：“在中国的医院，医生几乎没有向患者详细说明病情和治疗方案的习惯，护理人员也没有这么细心，这导致许多患者似乎不太信任本国的医疗服务。或许是因为日本的医院具有优良的服务精神，所以大家为了放心地接受治疗而选择来日本吧。”

另外，前来接受康复治疗的患者也很多。在中国，康复医疗还不太发达，患者对采用藤田医科大学引以为傲的康复治疗机器人和最新装备实施的前沿康复治疗也有强烈的需求。



国际医疗中心内景（图片：藤田医科大学）

特设接待机制确保医疗服务顺畅提供

之所以每年可以接待700名语言和习惯不同的外国患者，是因为藤田医科大学医院针对医疗旅游特别设置了完备的接待机制。

由村上担任部长的总部专用诊疗基地“国际医疗中心”便是该院负责接待外国游客的部门。除了专职医生外，还有5名护士和若干名精通中英文的医疗翻译人员，确保顺畅无碍地提供医疗服务。

收到患者希望就诊的咨询后，院方首先会让患者提供信用信息和在当地就诊的相关材料，然后在翻译人员的帮助下召开线上会议，让医生与患者进行沟通，并告知其诊疗内容、医疗费用和其他费用的粗略金额。若患者认可，即可支付费用，协调治疗日程，来日本开始治疗。

村上部长称：“向我院咨询的人中，大约七成完成了诊疗。治疗结束后的后期随访工作，比如癌症治疗，需要进行体检等以观察恢复情况，有的患者希望继续在日本做，有的患者则打算在自己的国家做。我们都会与患者商量后确定。”

该院自2015年启动医疗旅游项目以来，持续改进整套机制，比如完善诊疗资料的格式等。但据说偶尔也会发生纠纷。

村上部长说：“最常见是关于费用的纠纷。如果治疗未能按照事前预期的那样顺利进行，我们就要注意和患者沟通确认，避免因为追加费用而引发投诉。另外，也有人对住院费用中必含的基础住院费表示不认可。不过，因为我们都采用预付费的方式，所以近年来基本没有发生过欠缴医疗费的问题。”

文化差异也是引发纠纷的原因之一。

村上部长说：“医院餐食不合口味的情况很常见。以前有患者说‘想吃辣的’，就自行带食物到病房里，导致整个房间气味很大，这让我们感到为难。此外，按中国的习惯，患者家属会倾巢出动，轮流在病房陪护，但人多了就不免嘈杂，影响到周围的患者，这偶尔也会引发纠纷。”

还有因翻译不到位而出现沟通上的摩擦等，跨国医疗服务并没有那么简单。尽管如此，藤田医科大学医院依然致力于推进医疗旅游事业。对此，村上女士道出了理由：

“作为医者，我们的想法很纯粹，只想治愈患者。无论患者是日本人还是外国人，在这一点上都是相同的。面向国际社会的发展，作为国际合作的一环，我认为我们必须建立向世界开放的医疗服务机制。”

基于这样的理想，藤田医科大学医院积累的接收医疗游客的经验将被用于刚刚投入运营的尖端医疗研究中心。村上部长说道：“尖端医疗研究中心也将采用总部接收医疗游客的模式，包括请患者在来日本之前提供诊疗信息，向患者提供咨询服务等一系列流程。让翻译人员同时负责院内引导的做法也是借鉴了总部的经验。今后，我们将在总部与尖端医疗研究中心的双轮驱动下，尽最大努力回应外国患者对治疗的期待。”

标题图片：研究通过日本国产手术辅助机器人“hinotori”开展远程手术的设备

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

摄影：横关一浩

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