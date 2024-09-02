山形大学医学系东日本重离子中心：狙击癌细胞，着眼于通过非手术方式根治肿瘤

医疗旅游

重离子治疗的效果几乎是X射线的3倍，今后有望通过非手术方式根治癌症。癌症的治疗目前备受关注，在这个领域日本的技术享誉国际，发展水平全球领先。重离子治疗到底是怎样一种治疗方法呢？围绕这一问题，编辑部采访了山形大学医学系东日本重离子中心，该中心致力于吸引外国病患以游客身份入境接受相关医疗服务。

为癌症治疗提供非手术方案

如今，“重离子治疗”这种放射线治疗的市场需求正在日益增长。这种治疗方法的原理是将碳离子加速到光速的70%，对肿瘤病灶进行照射，从而杀伤癌细胞，其效果优于传统的X射线治疗，且副作用的风险较低。

东日本重离子中心是日本北部地区唯一一处重离子设施，该中心放射线治疗科诊疗科长佐藤启对这种疗法做了如下说明。



佐藤医师

“重粒子放射线产生的生物学效果大约是普通X射线的3倍，有望在不手术的情况下根治癌症或控制病情的发展。比如前列腺癌，经过重离子治疗后5年不复发，得以成功控制的患者比例基本达到了90%。肺癌和肝癌方面，照射了重粒子射线的部位也有80%到90%得到了控制。”

虽然用放射线照射破坏癌细胞的DNA这种工作原理和X射线、质子射线等相同，但重粒子射线在很大概率上可以将癌细胞DNA中的两根螺旋链条双双切断。如此一来，癌细胞就无法轻易修复DNA，最终走向死亡。因此，对那些具有放射线抵抗性的癌症，如普通放射线难以有效发挥作用的骨肉瘤等，也有望产生疗效。

精准狙击癌细胞

这种疗法还有其他优势。重粒子射线可以仅针对癌变组织的特定部分进行集中照射，不会伤害周围的正常细胞，所以副作用较小。

同时，由于疗效强大，所以可以在短期内结束治疗。比如，肝癌只需要在大约一周内照射2到4次即可。即使是需要多次照射的宫颈癌，总共也只需要治疗四五周的时间，合计照射16到20次。另外，每次照射只需十几到几十分钟，照射期间也不会感到疼痛。



患者定位控制装置

日本拥有全球80%的治疗案例

如上所述，这种新型治疗方法对患者来说优势明显，而日本是全球首个将重粒子射线成功用于临床治疗的国家，因此在这个领域领先全球。

上世纪70年代，美国最先开始研究重粒子射线，大约20年后终止了相关研究。而日本从1984年开始研究，1994年在全球率先投入了临床应用。之后不断推进研发工作，重离子治疗技术在国际上赢得了高度评价。

全球仅有的15处重离子治疗设施中，有7处在日本。这些设施稳步开展治疗活动，甚至有数据表明，全球所有重离子治疗案例中，80%都是在日本实施的。

与大学医院合作制定治疗策略

其中一处设施设立于山形县，这就是前面提到的东日本重离子中心，它也是日本国内最新的治疗设施。



东日本重离子中心入口

该中心最大的特点是，它是全世界唯一一座“综合医院接续型设施”。中心与山形大学医学系附属医院直接连通，可以随时利用医院的服务和设备等医疗资源。因此，即使是患有其他慢性病的患者，也可以放心接受重离子治疗。拥有工学博士和医学物理师头衔的中心主任岩井岳夫做了如下介绍。



中心主任岩井岳夫

“根据癌症的不同类型和发展程度，重离子治疗有时需要联合使用手术或药物等其他疗法。我们的设施与综合医院连通，即便是需要联合治疗的情况，医师之间的配合也非常顺畅，便于制定治疗策略，这是我们独特的优势。”

以平躺姿势轻松接受无痛治疗

设备方面值得关注的是，中心拥有全球第三台旋转机架。传统的治疗装置只能从水平或者垂直等固定方向进行照射，必须让患者调整姿势，以便射线束能对准病灶。而旋转机架则可以控制照射口在患者周围旋转，进行360度任意方向的照射，所以患者可以采用平躺姿势轻松接受治疗。

该中心的旋转机架成功实现了小型化和轻量化，但设备本体依然长达10米，重达200吨。如此庞大的设备，引进费用也相当可观，项目经费总共投入了大约150亿日元。



旋转机架设备本体

实际治疗工作始于2021年，第一例病患是前列腺癌，之后一边确认治疗的安全性，一边逐渐扩大治疗对象的范围。目前，中心可以为除恶性眼黑色素瘤外的保险诊疗和尖端医疗范围内的疾病提供重离子治疗。

照射费用方面，适用保险的疾病花费在数万到数十万日元之间。如果按尖端医疗对待，则需要自费314万日元。外国人士按照自由诊疗对待，费用将超过400万日元，虽然价格不菲，但佐藤科长表示，咨询量在持续增加。

“包括医生和护士在内，配备了近40名工作人员，截至目前已为大约1500名患者提供了治疗服务。虽然其中只有3人是医疗游客，但通过海外医疗协调员进行沟通的咨询量已经超过60件。对患者自身的整体状态和并存疾病等因素进行综合诊断后，我们不得已对许多患者给出了无法收治的答复，但只要进一步完善收治体系，一定可以为更多患者提供治疗服务。”



接待大厅

癌症治疗与温泉加美食的“组合拳”

作为适合接收医疗游客的医院，该中心已被日本政府认定为面向国际社会推荐的“Japan International Hospitals”（日本国际化医院）。岩井主任意气风发地表示，为了加大接收力度，正在推动中心与多家医疗协调企业签订合约，同时还在研究成立专职部门的事宜。

“中心在筹建过程中，得到了中央和地方政府、本地企业的资金支持。旅游业和住宿业相关人士也捐赠了大笔善款，想必是看好本中心可以拉动医疗入境游需求的增长，今后我们将努力回应这份期待。”

从东京站乘坐山形新干线，不到3小时即可抵达。山形县拥有丰富的旅游资源，有130多处温泉、藏王树冰原、最上川流域优美的自然风光，以及米泽牛、樱桃、日本酒等美食美酒，有关方面正在努力开发医疗旅游产品，将旅游胜地的这些魅力元素与东日本重离子中心的医疗服务结合起来。

2023年3月，县内大型旅行社山新观光公司首开先河，推出了针对希望在该中心接受治疗的外国人士的定制型旅游产品。据说会为外国人士安排住宿和机票，乃至帮助他们申请签证。

这款可以兼顾游玩和治疗的旅游产品是县市两级政府、相关团体和企业为激发地方活力而联合开发的。心系家乡的各方人士齐心协力开展的这项活动，想必一定能促进本县医疗入境游事业的发展，未来更是有望推动建成具有本地特色的可持续发展型社会。



连接重离子中心和大学医院的过道

采访/撰稿：杉原由花、POWER NEWS编辑部

撮影:伊藤美香子

标题图片：旋转机架照射室

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