日本料理美味的秘诀在于酒曲

日本传统的和食因健康美味而在全世界颇受欢迎，但是，很少有人知道，其美味的秘诀在于酒曲。在本文中，东京农业大学教授、发酵食品研究专家前桥健二将为我们介绍酒曲是如何把和食味道变得丰富的。

什么是发酵食品？

世界各地都有各种各样的发酵食品和基于本地风土形成的发酵文化。发酵食品历史悠久，其美味和对健康的积极作用已经在长期饮食经验中得到证实。

发酵食品是通过微生物代谢或酶制造而成的加工食品。由于微生物比人类更早存在于地球上，所以发酵物很可能在史前就已自然产生。人类在保存食物的过程中发现了发酵现象，知道其美味后，人们开始有意识地复现发酵现象，制作发酵食品。渐渐地，各地都产生了许多使用当地主要食材制作而成的发酵食品。

和食的美味源于发酵

日本的发酵食品多种多样，大致可以分为酒精饮料、非酒精饮料、小菜和调味品四类。酒精饮料包括日本清酒、烧酒，非酒精饮料包括日本甘酒，小菜包括腌菜、盐辛（使用鱼贝类制成的发酵食品——译注）和纳豆等。

品类最为丰富的是调味品。包括酱油、味噌、味醂（一种类似于米酒的调味料——译注）、醋、盐曲（由盐、酒曲和水混合在一起发酵而成——译注）等。多样的调味品是日本发酵技术的一大特点。通过发酵给食物调味、使食物更好吃，可以说，是发酵造就了日本菜的美味。



日本代表性的调味料——酱油（左）和味噌（右）都是发酵食品

2013年，“和食——日本人的传统饮食文化”被列入联合国非物质文化遗产名录，其中概括了和食的特征，包括保持食材的新鲜和原味，注重多样性，追求营养均衡，是健康的饮食方式，等等。可以说，这些都要归功于发酵。

什么是酒曲？

酒曲是指在谷物等中繁殖出大量曲霉菌而形成的物质。由白米培养出的酒曲称为米曲，由大豆培养出的则称为豆曲。在日本，酿酒、酿造传统调味品时，酒曲都是不可或缺的。酿造工匠们常说“酒曲第一”，可见酒曲的质量多么重要。



米粒表面茂密生长的菌丝

酒曲在日语中写作“麹”，这是从中国传入的汉字。这个字由“麦”和表达将谷物颗粒包裹住之意的“匊”组成。另一个表示酒曲的文字“糀”则是明治时代（1868-1912年）日本创造的字，如字形所示，长着茂密、柔软菌丝的米粒被比喻成了花朵。

曲霉菌的作用是什么？

曲霉菌分泌出大量消化酶，溶解米、大豆等原料，并长出菌丝。因此，酒曲中储存着大量消化酶。

消化酶种类多样，包括淀粉分解酶和蛋白质分解酶等。淀粉分解酶可以将原料中的淀粉分解为可溶解的形式，然后进一步分解成葡萄糖，产生甜味。蛋白质分解酶可以分解大豆等蛋白质，形成多个氨基酸连接而成的肽链。肽进一步分解后会形成20种氨基酸。其中谷氨酸是一种鲜味物质，因此氨基酸越多，味道也会更鲜美。

在各类微生物中，曲霉菌分泌酶的能力特别强。古人利用曲霉菌的酶，从米或大豆中提取出甜味成分和鲜味成分，并大量发酵。这样就产生了味美、气香的发酵食品。

利用曲霉菌使大米转化为酒精，并产生芳香，由此便酿出了日本清酒。另一方面，使用从米、大豆中提取出的丰富的鲜味物质，人们制造出了味噌和酱油。

酶分解产生的糖和氨基酸又为乳酸菌和酵母提供了营养，进而制造出更富有层次的味道和香气，所以说，曲霉菌也是为发酵打下基础的重要物质。米醋、味醂、烧酒、盐曲等，都是基于曲霉菌的作用制成的。日本的餐桌上少不了曲霉菌。

被“驯化”的曲霉菌

2006年，日本酿造学会将曲霉菌认定为日本的“国菌”。曲霉菌是可作种曲的几种菌的总称，包括用途最为广泛、常用于味噌和甘酒的米曲霉，还有主要用于酿造酱油的菌、酿造烧酒和泡盛（一种特产于琉球群岛的蒸馏酒——译注）的菌，等等。

种曲，是用于制造酒曲的原始菌种。自古以来，日本便有专门从事纯粹培养曲霉菌、生产种曲的地方，名为“种曲屋”，酿造商需要从种曲屋购买所需的种曲。



日本的国菌之一——米曲霉（图片：笔者）

由于分类学上相近，有观点认为曲霉菌的祖先是一种名为黄曲霉的真菌。虽然黄曲霉具有强毒性，但现在用于发酵的曲霉菌不含毒。

最近的基因组分析表明，曲霉菌中没有产生毒素的基因发挥作用，其安全性也得到了科学证实。也就是说，在1000多年的饮食生活中，日本人成功地“驯化”了这种危险的真菌，在此基础上创造出了丰富的和食文化。

曲霉菌的酶非常强大！

通过这项基因组分析，研究人员还发现，与其他真菌相比，曲霉菌拥有更丰富的消化酶基因，仅关于蛋白质分解酶的基因就有100多种。

曲霉菌的酶非常强大，即使在酿造完成后，它们也会残留在加工好的调味品中，而且，这些酶不会失活，在此后烹饪过程中也会发挥作用。

以制造甘酒或盐曲为例，曲霉菌中的淀粉分解酶消化大米淀粉时，会产生葡萄糖，从而产生强烈甜味。由于这些酶不会失活，因此在使用甘酒或盐曲烹饪富含淀粉的食材时，它们会继续发挥作用，使食材更香甜。如果将食材放置一段时间，甚至可能被溶解成液体。

另一方面，若使用甘酒或盐曲烹饪肉类或鱼类等富含蛋白质的动物性食品，则可以增加鲜味，使食材更软嫩。即使是像叶菜类等几乎不含淀粉和蛋白质的植物性食品，也会因为细胞壁受到酶的破坏而变得更易入味。



使用酒曲调味品烹饪肉类、鱼类，可以提鲜并使肉质更软嫩

对食材进行切剁等处理时，会破坏食材的细胞，细胞内成分和酶因此析出，发生相互反应。这就是产生味道和香气的机制之一。

而酒曲所含酶的活性比一般食材更强，因此在烹饪过程中使用酒曲，会引发更大的成分变化。使用酒曲酿造而成的调味品中含有丰富的香味成分，这些都是酒曲酶从原料中转化出来的。尤其是味噌、盐曲和甘酒的成品中，仍残存着酶。使用这类调味品可以激发出食材的美味，这便是和食的烹饪技巧。



用味噌腌鱼肉，也是发挥酒曲调味品特长的一种烹饪方式

和食独有的“做法简单而味道复杂”

调味品的作用都是“调味”，不过，盐、糖的调味机制比较单纯，添加多少，咸味或甜味就浓多少。另一方面，酒曲调味品的味道成分更复杂，而且，在酶的作用下，食材本身也会产生甜味和鲜味物质，因此，得到的调味效果会多于添加量。

在西方常见的调味品，如各种酱汁和汤料，是从多种食材中提取出鲜味后浓缩制成的。而日本的酒曲调味料则是从一种或少数几种原料中，通过发酵激发出鲜味和复杂的味道制成的。尽管和食的烹饪方法相对简单，却能拥有复杂、多层次的味道，这便是其中的奥秘。



只需将鱼肉用味噌腌后烤制，便能产生富有层次感的美味

酒曲有益健康

酒曲的酶不仅能让食物更美味。研究还表明，酒曲的酶作用于食材后，产生的分解物有利于健康。

淀粉分解物中除葡萄糖之外，还含有多种低聚糖。低聚糖具有调节肠道的功能，有助于改善便秘、腹泻等问题，增强免疫力，预防传染病、抗过敏等。

而蛋白质分解物中存在各种各样的肽。肽的结构各不相同，功能多样，例如某种结构的肽具有降血压的作用，而另一种结构的肽具有抗氧化作用，等等。由于食物中或多或少都含有蛋白质，所以使用酒曲制作的发酵食品中一定含有肽。

检测食品中的肽含量，需要使用特殊设备进行一连串复杂的分析。不过，正如前文所讲的原理，随着发酵进行，味道变得更鲜美，蛋白质不断分解，肽的含量也逐渐增加。因此，使用酒曲发酵过的食物变得更美味，本身就暗示着它更有益于健康。



发酵食品越美味越健康

让发酵文化传承下去

日语中有一个词叫做“菌食”，指的是食用菌类、霉菌、酵母、细菌等微生物，也就是食用发酵食品。发酵食品中含有微生物的菌体，微生物产生的代谢物，或由微生物的酶产生的分解物。

除了传统和食外，日本人烹饪各种菜肴时几乎也都会用到曲霉菌制成的发酵调味品。使用这类调味品不仅可以获得酒曲酶分解物产生的健康效益，也能使所有食材都变得更香更美味，进而有助于避免过度使用调味品，从这一角度来说，也是有利于饮食健康的。

日本人健康的饮食生活离不开酒曲。尽管随着时代变迁，日本的饮食习惯也在发生变化，但我相信酒曲发酵文化将会世世代代传承下去。

（除作者提供的图片外，标题图片和正文中其他图片均来自PIXTA）

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