东京和横滨，“五大拉面横丁”攻略

东京及其周边是日本首屈一指的拉面“激战”区，尤其是游客，往往不知道该选哪家一饱口福。当你遇到这种情况，日本各地名店齐聚的拉面横丁可谓不二之选。本文将为你介绍东京和横滨的“五大拉面横丁”，包括从开创拉面横丁这一商业模式的新横滨拉面博物馆（简称拉博）到新近开张的东京拉面横丁，并且告诉你每处的必吃拉面。

东京及其近郊有数不清的知名拉面馆，对于游客或不常吃拉面的人来说，有时或许不知道该选择哪家。如果你遇到这种情况，建议你去拉面横丁尽享名店美味。

拉面横丁是汇集日本各地知名拉面馆的美食街，在那里，食客可以按照自己的喜好享受拉面的美味。人们有时也称之为“拉面综合体”，但对于笔者来说，“横丁(*1)”更有亲切感。

新横滨拉面博物馆，开创“拉面横丁”商业模式

首先要介绍的是世界首家拉面主题美食乐园——新横滨拉面博物馆。它开创了“拉面横丁”的商业模式，带动日本全国各地纷纷效仿。1994年开业，如今依然拥有极高的人气。

博物馆内的地下区域再现了昭和年代的街景，复古气息浓郁。这里有从北海道到冲绳，日本各地的知名拉面馆，还有充满怀旧情调的咖啡馆和点心铺。人们在享受拉面美味的同时，能够欣赏旧时日本的风貌。这里广受男女老少的喜爱，每逢节假日总是游客如织。顺便一提的是，距离“拉博”最近的车站是新横滨站，步行5分钟可到。从涩谷站到新横滨站最快只需25分钟，搭乘新干线从东京站到此仅需17分钟。

入驻“拉博”的店是定期轮换的。笔者发稿时入驻的8家店包括来自山形县南阳市赤汤温泉的味噌拉面名店“龙上海本店”以及在福冈市大摆长龙的“博多一双”等。

“拉博”最值得关注的是还原“浅草来来轩”拉面口味的“来来轩复活计划”。来来轩创立于1910（明治四十三）年，被视作“日本拉面的发源店”，是它让拉面有机会在日本食文化中扎下了根。这家传奇的拉面馆在1976年闭店。后人依据历史资料和亲尝者的描述，还原了这家店的经典口味，并于2020年开店迎客。于是今天，来到这里的游客依然可以品尝到酱油拉面最初的味道。



新横滨拉面博物馆“浅草来来轩”的拉面，980日元

来来轩的汤底由国产的猪肉、鸡肉、蔬菜和小鱼干等小火慢炖而成，浓缩了各种食材的鲜味。面条采用的小麦品种是“Satonosora”，这一品种继承了明治时代的小麦基因。在这里，你可以对比两种拉面的不同口感，一种是按照来来轩创立初期的制法手工制作的“拉面（青竹打面）”（每天限量100碗），另一种是自1935年后采用机器制作的“拉面”。

配料中的笋采用的是中国台湾产的笋干，经过长达一个星期的浸泡后调味处理而成；叉烧经腌制入味后明火吊烤。制作工艺费时费力，精心复刻出的这一碗经典美味不容错过。

拉面横丁，起源于北方闹市

拉面横丁的历史其实早于“拉博”。1951年在札幌市中央区的繁华街区薄野形成的“公乐拉面名店街”被视为拉面横丁的鼻祖。当时，那条街上共有7家拉面馆，每家都营业到凌晨，人们酒后习惯来此以一碗热腾腾的拉面收尾。1971年迁址重开并改名为“元祖札幌拉面横丁”。时至今日，这里已经有17家店入驻，成为热门地标。



元祖札幌拉面横丁的外景（图片：PIXTA）

斗转星移，进入平成（1989-2019年）时代后，“拉博”的成功带动日本各地建起拉面横丁。然而，大多数拉面横丁只是单纯地把拉面馆聚拢到一处，并未投入力量进行有效经营，为此陷入苦苦支撑的局面，最终因经营困难等纷纷关停，剩下了少量得到拉面爱好者认可的“真正的横丁”。

拉面国技馆 舞，东京市内的人气之选

位于东京都港区“AQUA CITY台场”内的“拉面国技馆 舞”便是其中之一。自2005年开业以来，一直保持着很高的人气。这里地处台场，外国游客较多，即便过了午餐时间也热闹非凡。天气好的时候，人们可以在露台座位上边品尝拉面边欣赏彩虹桥。这里也是东京观光的一个好去处。

笔者发稿时，这里有6家拉面馆入驻，包括以浓味蘸面备受欢迎的“顽者”和以现做手打面为特色的“手打中华玉”等。

其中，特别值得推荐的是“第三代博多达摩”。这家店承袭了1963年在福冈市开业的博多豚骨拉面名店“达摩”的精髓。如果你不知道点什么，不妨试一试仅限此处供应的“极拉面”，绝对不会错。



拉面国技馆舞“第三代博多达摩”的“极拉面”，1530日元

这碗拉面以续面为前提，满碗浓汤由猪骨熬煮16小时而成。浓汤裹着极细面条，醇厚而不腻。搭配国产的猪肩肉叉烧和手包馄饨，面团上还堆放着九州品牌的猪肉块和某品牌鸡蛋的蛋黄，可谓奢侈。

此外，代表东京的盐拉面名店“SETAGAYA”推出的日间限时品牌“昼颜”也不容错过。在“盐味蘸面”“辣味白汤盐拉面”等一众菜品中，尤其吸引眼球的是“特选和牛叉烧白汤面”，这也是只在此处才能品尝到。



拉面国技馆舞“昼颜”的“特选和牛叉烧白汤面”，2300日元

溢出碗边的大块霜降和牛叉烧经过低温处理，口感柔嫩，入口即化。白汤浓郁而顺滑，一口喝下去，鸡肉的鲜味充满口腔，让人获得限定款才有的极致享受。

东京拉面街，东京站老字号

除了上述两处，“五大拉面横丁”其余三处都集中在东京站周边。第一处是“东京拉面街”，位于直通东京站八重洲出口的东京站一番街内。2009年开业，是东京站首条“横丁”，至今仍然广受欢迎。

笔者发稿时入驻的8家拉面馆包括获奖无数的“斑鸠”和总店被米其林指南收录的“空之色NIPPON”等。与东京站相通的地理位置让这里客源不断。其中，排队排得最长的要数“六厘舍”，它在浓厚蘸面风潮中起到了核心作用。



东京拉面街“六厘舍”的“特制蘸面（普通分量）”，1150日元

“六厘舍”标志性的超浓汤由猪骨、鸡骨、海鲜和蔬菜等足量食材长时间熬煮而成。面条由东京最具代表性的制面厂“浅草开化楼”为其定制，口感远比别家的面筋道，麦香浓郁。将面条浸入浓稠的蘸汁中，嗦上一口，强劲的味道足以让所有人惊叹。

人气店聚集的拉面“激战”区

东京拉面街曾经独霸东京站，到了2019年，一条新的横丁强势登场。那就是位于丸之内商业设施“KITTE丸之内”里的“拉面激战区”。

2024年7月，共有5家店铺入驻拉面激战区，包括发源于东京的味噌拉面“Do Miso”和由法餐主厨亲手打造的中华荞麦面“KANEDA”等。这里最大的亮点是千叶县松户市“中华荞麦富田”在东京开设的首家直营店“松户富田面绊”。“中华荞麦富田”让世人称道的“浓厚豚骨鱼介蘸面”以超浓汤底和自制香面为特点，堪称名副其实的“日本第一蘸面”。能在东京品尝到业内领军名店的美味，正是“横丁”特有的魅力所在。



拉面激战区“松户富田面绊”的“浓厚蘸面（普通分量）”，1000日元

东京拉面横丁，东京站的新晋横丁

2022年，东京站八重洲地下街冒出了第三条拉面横丁——“东京拉面横丁”。这里入驻的拉面馆有蔬菜如山的“拉面豚山”、新潟五大拉面之一长冈生姜酱油拉面“长冈食堂”等7个拉面品牌。其中，值得特别关注的是与“六厘舍”“富田”齐名的蘸面名店“风云儿”。

蘸面以海鲜豚骨汤为主流，“风云儿”却另辟蹊径，大胆地选择了鸡白汤并大获成功。不仅蘸面名闻天下，拉面也相当美味。将国产鸡肉炖煮至白浊状态，形成浓郁的口感，再加入大量的小鱼干和鲣鱼节。如奶油般顺滑的汤底与爽滑劲道的中粗直面实属绝配。



东京拉面横丁“风云儿”的“特制拉面”，1150日元

在上述五大拉面横丁，人们总能遇到符合自己口味的一碗美味拉面，正因此，周末自不必说，工作日也总是长龙大摆。既然来了，那就多尝一碗，这样的想法也是人之常情。如果你正有此意，不妨像资深拉面爱好者一样挑战“连吃”，而拉面横丁正好提供了得天独厚的便利条件。从时间上考虑，建议你在拉面横丁一开门就去吃第一碗，这样第二碗就安排得下了。

标题图片：充满昭和怀旧气氛的“新横滨拉面博物馆”内景。距新横滨站步行只需5分钟。成人票价为450日元

摄影：山川大介

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