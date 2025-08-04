东京拉面指南2025：在东京，也能吃到正宗的日本各地特色拉面！

明治至大正时代（1868-1926年），用小麦面粉制作的面条从中国传入日本，之后发展出了日本独自的“拉面”。现今，日本全国各地都存在着各自的地方特色拉面，其数量多达近200种（据日本拉面协会调查），而且，它们当中很多都可谓是当地的“灵魂美食”，备受人们喜爱。这些地方特色拉面如今还纷纷进军东京，为拉面爱好者们提供了更多大饱口福的机会。那么，就让我们在东京来一次拉面之旅吧。

品味地方特色拉面，感受各地文化

地方特色拉面是让人们了解当地历史文化的窗口。例如，在寒冷的北海道，人们喜欢在拉面中使用味噌和猪油，这样能让身体暖和起来；在养猪业发达的九州地区，猪骨汤拉面应际而生。地方特色拉面的魅力，就在于它们巧妙地利用多样的食材，让人品尝到根植于各地独特文化的美味。

日本的地方特色拉面，种类之多，不胜枚举，下文列举的仅仅是各地区最具代表性的拉面。在早些年代，只有亲赴当地，才能吃到那些富有地方特色的拉面。然而到了2025年，东京已经云集了众多正宗的地方特色拉面店。下面我们就从众多店铺中，精选一些当地人也认可的名店，为读者做一介绍（点击链接，了解详请）。

北海道、东北地区

札幌味噌拉面、旭川拉面——北海道

船堀“大岛”:传承名店味道的札幌味噌拉面

船堀“大岛”:传承名店味道的札幌味噌拉面 鱼干汤拉面——青森

神田“长尾中华面”:不一样的津轻鱼干汤拉面

神田“长尾中华面”:不一样的津轻鱼干汤拉面 辣味噌拉面——秋田

喜多方拉面、白河拉面——福岛

巢鸭“面创庵 砂田”:手揉面与鲜美鸡汤白河拉面



札幌味噌拉面：大岛（船堀）；青森鱼干汤拉面：长尾中华面（神田）；福岛白河拉面：面创庵 砂田（巢鸭）（图片：山川大介）

关东、中部地区

长冈生姜酱油拉面、燕三条拉面——新潟

秋叶原：“青岛食堂”独一无二的长冈生姜酱油拉面

秋叶原：“青岛食堂”独一无二的长冈生姜酱油拉面 黑拉面——富山

佐野拉面——栃木

胜浦担担面、竹冈式拉面——千叶

家系拉面——横滨

蒲田“环2家”：正宗家系拉面

蒲田“环2家”：正宗家系拉面 台湾拉面——名古屋

神田/新桥“郭政良 味仙”：爆辣台湾拉面



新潟酱油拉面：青岛食堂（秋叶原）；横滨家系拉面：环2家（蒲田）；名古屋台湾拉面：郭政良 味仙（神田/新桥）（图片：山川大介）

关西、中国地区

高井田拉面——大阪

天理拉面——奈良

京都拉面——京都

新宿/神保町“本家 第一旭”：开业78年的著名酱油拉面店

新宿/神保町“本家 第一旭”：开业78年的著名酱油拉面店 和歌山拉面——和歌山

干拌担担面、尾道拉面——广岛

神田“KING轩”：麻辣鲜香的干拌担担面



京都酱油拉面：本家 第一旭（新宿/神保町）；广岛干拌担担面：KING轩（神田）（图片：山川大介）

四国、九州地区

德岛拉面——德岛

新宿“Haruma”：东京罕有的德岛拉面

新宿“Haruma”：东京罕有的德岛拉面 博多拉面、久留米拉面——福冈

六町“田中商店”：味道与香气正宗的博多拉面

六町“田中商店”：味道与香气正宗的博多拉面 熊本拉面——熊本

宫崎辣面——宫崎

鹿儿岛拉面——鹿儿岛

冲绳面——冲绳



德岛拉面：Haruma（新宿）；博多拉面：田中商店（六町）（图片：山川大介）

标题图片：在东京也能吃到许多美味的地方特色拉面（山川大介）

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