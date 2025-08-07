巢鸭“面创庵 砂田”：手揉面与鲜美鸡汤白河拉面

说到福岛，最有名的莫过于酱油味的清澈猪骨汤面“喜多方拉面”，但白河拉面也完全可以与之“分庭抗礼”。白河拉面的特色，在于宽扁的手揉面条与充分激发出鸡肉鲜味的酱油汤。软糯的卷曲状面条上裹满汤汁，每一口都能感受到鸡汤醇而不腻的鲜香。若想在东京品尝地道的白河拉面，那就一定要去位于丰岛区巢鸭的“面创庵 砂田”。

“面创庵 砂田”深入研究了福岛县白河市的名店味道，并在其基础上加以创新。细火慢炖的清汤看似澄澈，实则口感浓郁，味道鲜香。店主特制的手揉面条呈不规则的卷曲状，能够充分吸附汤汁；面条的麦香与软糯的口感，能给味蕾带来极大满足。另外，一般白河拉面搭配的叉烧肉是焖煮而成的，但该店特别选用了烧烤方式，让肉香更加浓郁，令人回味无穷。这是一碗看似简简单单，却让人难以忘怀的拉面。

标题图片：“面创庵 砂田”的“特制中华面”，1400日元（山川大介）

