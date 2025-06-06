“农政”“No政”，以及国政

近来米价的上涨，不仅给民众的生活造成不安，也催生了一个契机，让我们必须再次严肃面对农业政策、食品流通方式，以及确保主食安全和稳定供应等问题。

关于米价上涨，人们提到了收成预期、囤积、流通渠道问题、消费者心理等各种因素，但对真正的背景原因依然存在疑问。

从中长期来看的最大问题，是这种情况的出现及其背景原因的不透明感，加剧了民众对大米对策以及农业政策整体的不信任。

对农政的这种不信任感，在日本农业面临危机之际加剧，也可以说它成为了一种良性刺激，促使人们重新认真思考农业政策。

原本一直以水稻耕作为核心的日本农业，现在可谓正处于即将崩溃的边缘。有预测称，到2030年，日本的农业经营主体的数量将比2020年减少一半，耕作面积将减少30%左右。为了优化农地的使用，去年以来，在全国范围实施的“区域规划”工作初步完成，规划已经基本成形，但规划中的大约30%的农地，未来面临无人耕作的状况。

或许正是如此，去年日本政府修订了《粮食 农业 农村基本法》，开始倡导转变农业结构和调整政策。

而这一切的基础依然在于生产者扶持政策，就是要采取措施，以确保农业从业者可获得再生产的收入。

扶持生产者原本就非常重要。但这不能是狭义上的“生产”扶持。比如，针对生产条件严酷的山区地带实施狭义的农业生产扶持政策，在一个人口减少、老龄化问题加剧的社会，到底有多大必要？这应该站在全民的角度重新进行讨论。

另外，在弃耕地、继承归属不明农地激增的今天，恐怕应该将“农业”经营主体从家庭形态转变为法人形态；同时，还要大胆地明确法人的主要业务不必是农业这一方向。

如果不实现这种农业政策的转变，农政就可能变成实质上的“No政（“无”政，行不通的政策——译注）”。

为了逐步实现这种转变，我们有必要加深民众对农业多重功能的认识，开展教育和启蒙，让人们具体了解“农业”在防洪等灾害预防上的作用，在国土绿化等环境保护、生物多样性保护、传统文化传承和诚信道德观的培养乃至重视与自然共生的自然观、家国情怀的传承等方面发挥的至关重要的作用。

在此基础上，农业生产自不待言，同时还应该对农业生产过程中孕育出的上述多重功能成果的创造予以支持，将其作为与狭义的农业政策不同层次的政策加以推进。或许可以说，只有这样，农业政策才能变成真正意义上的国策。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。