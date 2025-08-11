参议院选举有感：警觉“绮语和身绮”

有关此次参议院选战中各政党的纲领、政策争论，以及候选人发表的政见，在进行重新比较和分析后可以发现，在许多情况下，减免和废除消费税、发放补贴、下调社会保险费等主张直接或间接给大家送钱的论调比较抢眼。

无论哪个时代，“甜言蜜语”总是讨喜，选民也存在这样的倾向，一面认为选举承诺无法兑现，嗤之以鼻，一面又会被那些诱人的辞藻所吸引，可以说，此次的选举结果也反映了这种情况。

这就让人不由得想起佛教中“不绮语戒”的戒律。“绮”字本意是有花纹的丝织物，引申为光彩亮丽、装饰华美。因此，“绮语”便是指那种华而不实的表达，过度修饰的虚浮言辞。

近年来，广告宣传热度高涨，重视品牌或名字的倾向愈发明显。在工艺、烹饪和文学等领域，过去存在有作者不详的无名佳作，相较于出名，手艺人甘居幕后，更愿意通过出色的作品本身来表现自己的价值。而如今，在商品推介、旅游宣传等方面往往会动用“名人”，相较于物品的内容，“名字”本身更具价值，名字被广泛地用作了“装饰”。这也可谓是一种绮语现象。

不仅是绮语，还有“身绮”的问题。所谓身绮，指的是通过乔装、粉饰，向人展示更具吸引力的自我。这是梵语佛教文献学领域世界权威、真言宗高僧慈云（1718-1804年）用过的一个词（参见讲谈社学术文库的金冈秀友著《佛教名言辞典》）。

身绮是近似于现在的变装、角色扮演的一个词，但如今在网络上更是进一步发展为塑造虚拟的另一个自我的程度。

另外，虽然看似是不同的次元，但却有着本质相通的现象，是在求职考试和资格考核的面试环节，已经出现了机器人或人工智能（AI）代替应试者出面的情况。“身绮”在此可谓达到了极致之地。

对于这种绮语和身绮的蔓延，不应该一味地加以批评。在特定的时间、场合和目的下，这样或许有助于人们从背后反向探求真实的面貌。在封闭的社会或权威主义社会，绮语和身绮甚或还可用做为接近真相的有效途径。

不过，在日本这样宣传广告泛滥，名字和品牌至上的社会，我们或许需要反思自身以及我们的社会，仔细咀嚼不绮语、不身绮的教诲。甘美的辞藻、动听的主张、乍看迷人的外表——我们是否不自觉地沉醉其中了呢？为此，我们必须领悟不绮之戒的真谛。

标题图片：第27届参议院选举候选人海报公告板，2025年7月，东京都丰岛区（时事社）

