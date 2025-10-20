什么样的领导人能够引领日本走向新生？

展现“领导力”的人物无疑是令人钦佩的，然而能否真正发挥领导力则是另一回事。

“率先向众人展示蓝图或目标，且具备解决问题和达成目标的能力”——这是领导力的一般定义。但在工作方式和生活方式日趋多样化的今天，给领导者及领导力以单一化的定义，或许并非易事。在不同的时代及环境下，所需的领导者类型会有所不同。

围绕少子化带来的人口减少、经济活动的衰退、安保环境的重大变化等当今日本所面临的各种问题，不知何故，日本的领导人常常会遭受责难。而且总是毫无例外地说“日本缺乏能展现强大领导力的领导者”。但事实果真如此吗？即便完全算不上离谱，但说“八九不离十”似乎较为妥当。

或许听起来有些刺耳，但日本的组织确实不太喜欢个体发挥领导力，也无意培养领导者。相反，人们对由组织来发挥领导力的抵触感较弱。这被认为与日本的组织文化及其内在逻辑有关。

这是因为日本有一种把组织责任和个体责任混为一谈的风气。其结果就是形成了相较于“个体的领导力”更加认同“集体（组织）的领导力”的观念，并且深深地植根于日本社会。

那么在日本，谁被视为“具有魅力的领导者”呢？从历史中解读这个问题颇具趣味。

司马辽太郎的作品《龙马风云录》的主人公坂本龙马、《坂上之云》中刻画的秋山好古、秋山真之兄弟等，这种在国难当头之际力挽狂澜的人物中，确实存在领导者。而现在依然受到赞誉的日本领导者的共通点，除了“负责”和“可靠”外，还有“协调力”。

在日本文化中，根深蒂固地存在着试图和对方或身边人保持一致的“追求协调”的特质。日本人总是希望在保持温和的人际关系的同时，充分地发挥集体的功能。在这种思维模式下，日本人会把协调放在第一位，尽可能避免冲突，努力适应对方。

或许是这个原因，日本人擅长模棱两可的措辞，经常说一些场面话，隐藏内心真实想法，这是他们基本的处世之道。在这种国民性的背景下，日本史上拥有“善捕人心”性格的领导人就显得很特别。就深得麾下武将信赖的丰臣秀吉，被司马辽太郎称为“善捕人心的天才”。这种蕴含着无边无界之力量的“善捕人心”的资质，本应是日本领导人的优势，而在当下这个时代，却甚为稀缺。

在迎来战后80年节点的当今日本，传统类型的领导人已经难以描绘引领国家走向未来“再生”的蓝图。其结果是国民的不满与不安日益高涨，导致在前段时间的选举中提出极端主张的政党得到了更多选票。或许其中存在着民众试图泄愤的因素，但即便如此，也不得不说现状实在令人感到不堪。

为了发挥领导力，领导者需要具备怎样的条件呢？司马辽太郎在其著作《这个国家的形态》（文艺春秋）中写道：“日本史上没有英雄，但有完善了统治机构的人。”当今日本所需要的，即使不是英雄豪杰，但也要是能够制定面向未来“总体规划”、完善治理机制的真正的领导者。

标题图片：丰臣秀吉画像（佐贺县立名护屋城博物馆收藏）

