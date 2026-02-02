无法完全以“左或右”来预测的多样化选择

高市早苗首相突然解散众议院，让日本出现了一种可谓出乎意料、无法预测的政治局面。尤其是多年来和自民党联合执政的公明党，与立宪民主党共同创立了新政党“中道(*1)改革联合”，为永田町(*2)带来巨大冲击。自《读卖新闻》曝出首相“考虑解散众议院”之后不到一周的时间里，发生了足以载入日本政治史册的剧变。

在社交媒体上，人们对冠以“中道”之名的新政党的成立褒贬不一。此前一直支持立宪和公明两党的人对此表示欢迎，认为新政党将摆脱左派形象，成为广泛民意的载体；但与此同时，反对意见也比较强烈，一些人质疑“中道”本身的定义，还有人认为新党的名称无法吸引年轻群体。

那么到底有多少“中道”选民呢？“选举.com”网站和JX通信社去年10月实施了一次舆论调查，将意识形态划分为10个等级，让选民选择自身“偏保守”还是“偏自由”。结果显示，大约28%偏保守，20%偏自由，52%属于中间派（非保守非自由）。

从调查结果可以看出，如果以“是保守还是自由”或者“是右还是左”这种传统标准来衡量，那么自认为不属于任何一方、处于“中道”位置的受访选民占比约五成，形成了最大的一个群体。新政党高层干部瞄准的或许正是这个选民群体。

另一方面，我们应该关注的是近年来选民投票行为的变化。具有象征意义的，是在去年参议院选举中异军突起的参政党的支持群体结构。观察选前调查和出口民调可以发现，在某些选举区，令和新选组的支持群体中，大约五成选民把选票投给了参政党候选人。另外，自认为保守派的选民把选票投给自民党以外的在野党候选人的情况也已常态化。

过去，“保守分裂”这个选举用语指的是具有自民党系背景的多个候选人在同一选举区参选的情况。但是，鉴于近年来在野党也已变成保守群体的载体这一局面，该词语本身也逐渐变得略显过时了。

换言之，选民或已不再以“是右还是左”“是保守还是自由”这种单一维度，而是基于完全不同的维度来判断投票对象了。对“中道”这样的党名感到不适的人们，很可能是其意识的底层发生了现有的“左右”选择维度与新维度之间的错配，从而引发了认知失调问题。

比如“经济状况”这个维度。去年夏季参议院选举的投计票日一周前，TBS电视台和JX通信社实施了一次舆论调查，划分7个等级，询问了选民与他人相比的“生活水平”。结果显示，表示把选票投给了参政党的受访者中，选择“下偏上”或“下偏下”的比例合计达到48%，在各党中尤为突出。相较于传统政党，收入和生活水平较低的人群倾向于支持参政党和令和新选组等新兴势力。这似乎表明，除了意识形态的“左或右”之外，还存在着基于经济地位“高与低”的维度。

“信息来源”维度也不容忽视。参政党、国民民主党和令和新选组等“网络地盘”系(*3)政党的支持群体，从油管、X和TikTok上获取信息的比例较高。对于主要通过网络接触信息的人群来说，那些依赖于在传统媒体上曝光的传统政党，在他们生活圈里的存在感本身就微乎其微。在这方面，信息渠道的“新旧”就成为了选择的分水岭。

“世代”差异也很鲜明。在前面提到的TBS电视台和JX通信社实施的舆论调查中，通过列出的几种政治意见，来观测了受访者的认同度。其中，针对“相较于现役世代，日本的政治给予了老年人过度的优待”这种意见，认同率高达56%，对他们而言，传统政党多数都站在了“对立面（优待老年人）”一侧。于是，国民民主党等标榜“现役世代代言者”的政党就获得了越来越多的支持。

由此可以看出，选民的选择维度已不局限于“是右还是左”，正变得十分多样化。或许也可以说，选择正向着收入水平、信息来源、世代差异等复杂交错的“多元化”结构变化。

无论是政治家还是媒体，如果不在准确把握这种多元化的选择维度的基础上，与选民展开沟通，就会被视为“认识错位”，并遭到排斥。我们现在大概已经踏入了这样的时代。

标题图片：高市首相在记者会上宣布，将在1月23日例行国会开幕当天解散众议院，2026年1月19日下午，首相官邸（共同社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。