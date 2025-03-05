大角幸枝：痴迷金银光泽的金工艺术家

传统表演艺术和手工艺历经数百年而不衰，一直扣动着日本人的心弦。为了让这些重要技艺代代相传，日本政府将领会和掌握了这些技术的人评为“重要无形文化财保持者”（相当于中国的非物质文化遗产传承人——译注），俗称“人间国宝”。我们将走近这些人间国宝，感受他们求索不断、认真钻研的决心及其对作品的思考。大角幸枝是金工领域首位被评为“人间国宝”的女性。她师从三位大师，将所学技艺融会贯通，并始终保持着与材料本身的“交流”。

1945年生于静冈县。1969年毕业于东京艺术大学美术学院艺术系，师从雕金大师桂盛行、鹿岛一谷和锻金大师关谷四郎。1987年获日本工艺会总裁奖，2010年获紫绶褒章，2015年被评为“重要无形文化财（锻金）保持者”，2017年获旭日小绶章。现为日本工艺会主管、东京家政大学名誉教授。

将易变之物转为永恒的存在

“金属这种东西其实不是硬的，而是软的。把银加工成器皿时，银会在手中受热，与我融为一体，变成我想要的样子。”

原以为金属都是坚硬的东西，但大角幸枝的作品就像她本人所说的那样，庄严大气又杂糅着柔和的气息。

比如，下面这件作品正是如此。这件用银、铜和红铜打造的花瓶名为“红海”，完美地展现了夕阳下的海景。



这件用银、铜和红铜共同打造的花瓶《红海》曾在2022年第69届日本传统工艺展上展出（图片：日本工艺会）

“或许因为童年是在静冈的乡下度过的，我很关注自然界的东西。我发现，将波浪、风和云等没有固定形状的东西作为主题，将其呈现在器皿上特别有意思。金属不易破损且具有持久性，与变幻莫测的自然刚好相反。金属是一种很稳定的材料，它能将易变之物转变为永恒的存在。”

大角的作品融合了两种工艺：一种是锻金，即用木槌或铁锤将金属敲打成器皿的形状；另一种是雕金，即用錾刀在金属表面雕刻出图案。整个制作过程十分复杂。



银质花瓶《瑞云》曾在2018年第65届日本传统工艺展上展出（图片：日本工艺会）

加工效果立竿见影的材料

打造银质花瓶“瑞云”时，首先用喷火枪将银板加热软化，然后将其放在凹成盘状的木台或沙袋等上面，用木锤或铁锤持续捶打。当银器成型后，再用木锤敲打出蓬松的云状。

接着在银器表面画好草图，用铁锤细细捶打出草图线条，形成立体的波浪线“棱线”。然后，用小铁锤捶打錾刀，在器皿表面錾出水平、垂直、斜向的细槽，即“目切”。再将铅箔镶入细槽，用柳木錾刀将铅箔捶入纹理之中。去除多余的铅箔后，用铁锤将铅箔完全镶嵌入槽。这道名为“布目象嵌”的装饰工序就算完成了。

“完成一件作品需要三个月到半年的时间。虽然很辛苦，但金属对力道反应灵敏，加工效果立竿见影。相比之下，陶瓷通过烧制完成，最后的工序由火候决定，火候对成品效果影响很大。而金属工艺品不受这类不确定因素影响，成品基本符合预期，而且造型上也追求严谨和完美。我觉得金属的这种特性很适合自己，这也是我能够在金工领域深耕的原因之一。”

大角幸枝决心涉足金工领域是在大学的时候。因为憧憬美和艺术的世界，她考入东京艺术大学。原本计划学习美术史，但入学后发现周围的人都在学习绘画或雕刻等手工技艺。于是，从小喜欢动手的大角也萌生了创作的想法。

“小时候我最喜欢上的就是手工课。在家时我也会用彩色印花纸折人偶，然后送给幼儿园。这么一想，我在学生时代被手工艺世界吸引或许也是自然而然的事。”



大角幸枝女士

融合三位老师的技法

比起艺术，大角更喜欢兼具实用和美观的工艺。不过，为了确定自己适合哪个工艺领域，她需要学习一些实用技能并了解相关材料。大角尝试了各种工艺创作，包括陶瓷、印染和漆器等。当时，她在大学无法选修其他系的实用技能课程，就在校外学习了这些技能。

“金工是力气活。当时，干这行的基本是男性，对女性没什么吸引力。但是，粘土质地柔软，难以捉摸，而漆料会引起皮肤炎症……那么，剩下的也就是金工了。更正向的原因是，金工材料吸引了我。金属的高雅质感，尤其是金银深邃优雅的色彩和光彩让我深深着迷。”

最初，大角在一名大学前辈的雕刻教室里学习制作饰品。大学毕业后，经人推荐她拜入制作带扣等金属配饰的大师桂盛行的门下。随着雕金技艺不断提高，除了运用雕金技术雕刻表面图案外，大角还想制作作为主体的器皿。

在桂盛行的推荐下，大角师从关谷四郎[1977年被评为“重要无形文化财（锻金）保持者”]，学习制作“锤目纹”器皿的技术，锤目纹是用铁锤在金属表面打出的一种纹理。后来，大角又被在金属表面雕刻细纹然后嵌入金银箔形成图案的“布目象嵌”技法吸引，她拜鹿岛一谷[1979年被评为“重要无形文化财（雕金）保持者”]为师。

“在桂老师传授的雕金技法的基础上，我运用关谷老师传授的锻金技法制作锤目纹器皿，再运用鹿岛老师教授的布目象嵌工艺制作作品。简而言之，我的作品风格融合了老师们的技艺，他们的教导让我受益良多。”



银质花瓶《夕照》曾在2021年第68届日本传统工艺展上展出（图片：日本工艺会）

边打工边磨练技艺

大角通过这种方式磨练了技能，但金工产品需求小，尤其这又是男性占主导地位的领域。当时，大角难以靠金工相关的工作谋生。

不过，在那个女性理应结婚生子的时代，大角在磨练技艺的同时还体验了许多不同的工作。她说：“我就想靠‘某种东西’来谋生，虽然当时还不确定这种东西是什么。”

大学毕业后大角成为一名外聘美术讲师。约一年后，她转职去日本专利局担任审查员，负责设计类专利申请的审核工作。大约过了一年，大角因不适应工作环境而离职，做了一段时间的设计类兼职。接着，她回到东京艺术大学，做了八年助教，后来成为东京家政大学副教授。41岁的大角终于得到一份稳定的工作。

“我在东京家政大学一直工作到还有五年退休，因为当时母亲年过九旬，需要人照顾。在大学我新开了造型表现专业，担任负责人，还开设金工课程，让金工正式走进课堂。尽管要工作，我也从未中断过艺术创作，一直有作品在展览会上展出，忙得不可开交。那时候年轻，所以能做到这些。”

就这样，大角不断磨练自己的技艺。2015年，69岁的大角被评为“重要无形文化财（锻金）保持者”，成为金工领域第一位获此殊荣的女性。她的作品获的这样的评价：“行云流水般的棱线和金属独有的色彩凸显出分量十足的器皿美，形成洋溢着现代感的个人风格。”（摘自2015年文化厅发布的新闻稿）。

“我没想过自己能评上，很吃惊。这件事也只是碰巧，我没有身为女性的那种压力感。制作作品时我仍然在反思自己。不过，这十年我感觉金属在对我说‘不想再继续弯曲变形了’，制作过程于是变得更有意思了。现在我最感兴趣的是，一边和材料‘对话’，一边追求‘顺其自然的形状’。”



银质花瓶《大潮》曾在2023年第70届日本传统工艺展上展出（图片：日本工艺会）

人类是具有创造性的

当有如此细腻的感受时，制作似乎变成了一件特别的事情。然而，大角却说并非如此。

“就像鸟儿筑巢一样，人类是具有创造性的生物体。尤其是我相信人类天生具备有意识地创造美好事物的天性。如今的时代什么都能买到，乍一看很富足，但像现在这种习惯喝瓶装茶而不用茶壶泡茶的生活是贫瘠且空虚的。”

“创造是人类的一个天性，但问题是我们已经忘记了这一点。我一直从事手工艺制作是因为自己喜欢，如果这能影响到其他人，让他们看到我们这些手工艺人的作品，拿去使用并意识到这一点，那就再好不过了。我相信，这才是传统手工艺的力量所在。”

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

采访图片：横关一浩

标题图片：川上辉明

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