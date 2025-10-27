室濑和美：光影织就的漆黑宝石

日本的非物质文化遗产传承者们——人间国宝

那些穿越数百年时光依然璀璨的传统技艺，始终深深撼动着日本人的精神世界。为将这些珍贵的技艺传承给下一代，日本将身怀绝艺的匠人认定为“重要无形文化财保持者（重要非物质文化遗产传承人）”，俗称“人间国宝”。我们采访了那些不断钻研、磨砺技艺的人间国宝，聆听他们作为艺术家的觉悟以及对作品倾注的情感。2008年获此殊荣的“莳绘”大师室濑和美是一位深深迷恋漆艺的匠人。在与人和自然碰撞的过程中，他将这门艺术推向了极致。

1950年生于东京，父亲是漆艺家室濑春二。1970年进入东京艺术大学，师从松田权六和田口善国。1976年毕业于东京艺术大学研究生院美术研究科漆艺专业。1996年至1998年参与国宝《梅莳绘手箱》的复原工作。2008年被认定为重要非物质文化遗产“莳绘”传承人，同年获紫绶褒章。2021年获旭日小绶章。日本工艺会成员。

漆艺制作：感受时光飞逝的艺术

“漆艺，可以说是光的艺术表现。漆黑的光泽与金的光泽，将光芒完美呈现。”

漆艺，是将从漆树中采集的漆液涂在器物表面进行装饰与保护的工艺。从日常使用的汤碗到艺术品，漆艺自古以来就是日本人生活与文化中不可或缺的一部分。室濑和美擅长以“研出莳绘”的技法创作作品，即在漆面撒上金粉，绘制图案。



莳绘螺钿文箱《天惠》在第70届日本传统工艺展上展出（图片：日本工艺会）

《天惠》是室濑和美2023年完成的作品。在如镜面般光滑的漆面深处，不同色彩、形状与质感的金色颗粒层层叠叠，呈现出丰富的艺术效果。

“这幅作品描绘了在阳光滋养下葡萄果实累累、松鼠在其间嬉戏的场景。希望通过作品表达阳光给予动植物能量并给予人类恩泽的主题。”

漆艺的制作过程极为漫长。首先，作为基础，需在木胎上粘贴麻布加固，再反复涂抹漆底、晾干、打磨，然后再涂漆液。这些完成后才进入装饰阶段。

制作《天惠》时，创作者先用漆描绘叶子和阳光的图案，再使用“粉筒”，以指弹的方式撒上金粉。之后再上一层漆，待漆面干透后，用木炭研磨出纹样。葡萄与松鼠的形状则采用“螺钿”技法，将贝壳切割成纹样的形状贴于表面，再用木炭打磨完成。

“在木胎上反复涂漆底、涂漆液，转眼一年就过去了。像《天惠》这样大小的作品（约A4尺寸，高10厘米左右），仅装饰就要花一年左右的时间。加上构思，每件作品完成需三至四年。时间越长，漆会更坚硬、通透，即使经过500年，只要保存得当，漆器依然能保持美丽的色泽。做漆艺时，我会感觉时间循环更长，仿佛置身在不同于平时的时间轴”，室濑和美说道。

以行动传授技艺的父亲

室濑和美的父亲是漆艺艺术家室濑春二。他把自家住宅的一部分用作工作室，这里也是室濑和美儿时的游乐场。

“七八岁时，我说想要一艘摩托艇的模型，父亲就用木板当做骨架，贴上厚纸板，涂上漆的代用品——腰果油为我做了一艘船。虽然那是一艘和摩托艇毫不相似的日式木船，但我总把它放在浴缸里玩，也因此对手工制作产生了兴趣。现在回想起来，父亲用行动而非言语教会了我用手创造东西的魅力。”

当年，漆艺家六角大壤（后为东京艺术大学漆艺科教授）、增村益城（1978年被认定为重要非物质文化遗产“髹漆”传承人）等杰出艺术家常来拜访室濑春二。随着对漆艺的兴趣日益浓厚，14岁时室濑和美第一次主动当父亲的助手，体会到创作的喜悦。

“在父亲的耳濡目染下，我喜欢上动手做东西，一直想成为一名漆艺家。但那个时代，漆艺行业收入很低。问父亲的意见，他只说了一句‘漆艺家养不活自己’。高中老师也不赞成，说‘老旧传统迟早会消失’。但我执意要走这条路，心想，那就让自己亲眼见证它消失的过程吧。”

进入东京艺术大学后，室濑和美拜访了父亲的老师松田权六（1955年被认定为重要非物质文化遗产“莳绘”传承人），并告诉他自己的决定。

“当时我很紧张，但松田老师待人和蔼可亲，花了半天时间亲切地给我讲漆艺的事情。从那时起，我就想以后要成为他那样的人。”

松田先生并未教他制作工艺，而是传授了创作心态，即“制作的哲学”。

“老师教导我要向人学习，向物学习，向自然学习。‘人’指师傅、前辈等，‘物’指过去的作品与前人留下的技艺，‘自然’则指漆及其它动植物以及大自然蕴含的能量，要向他们学习。在精进漆艺的过程中，我始终铭记这句话。”

有关制作技艺，室濑和美跟父亲学到了基础，又在研究生导师田口善国（1989年被认定为重要非物质文化遗产“莳绘”传承人）的指导下不断实践，学到了丰富的莳绘表现形式。

室濑和美说，“技艺不是教出来的，而是在制作中不断失败，通过实践掌握的。其实，失败才是真正的财富。”

传统是创新的积累

即便如此，靠漆艺吃饭并非一件简单的事。

“直到50岁左右，才慢慢有人买我的作品。在那之前，单靠漆艺创作难以维系生活，所以我白天做文物修复或漆艺教学的工作，晚上再进行创作。即使这样，我仍觉得能做自己喜欢的事是最幸福的。”

从文物修复中，室濑和美得到很大启发。他曾带领18名研究人员与技术人员，参与复原镰仓时代的国宝“梅莳绘手箱”。

“我原以为莳绘的金色部分应是均匀呈现，但在复原过程中发现，镰仓时代的莳绘保留了金粒的质感。这使我意识到，任何表现方式皆有可能，我也因此打开了自由创作的思路。”

复原工作历时3年于1998年完成，当时室濑和美48岁。此后，他开始尝试自己研磨金粉，通过不同形状与粗细的金粒实现立体创作效果。

2000年，50岁的室濑和美以新风格创作的莳绘螺钿八稜箱《彩光》在日本传统工艺展上获得东京都知事奖。



莳绘螺钿八稜箱《彩光》在第47届日本传统工艺展展出（图片：日本工艺会）

“有1200多年的莳绘文化往往以黑色与金色的单色调为主。在作品《彩光》中，我在传统基础上加入螺钿与干漆粉的色彩表现，并通过多层次不同颗粒度的金粉叠加，呈现出深邃的立体感。传统工艺常被认为是对古老技艺与美学的守护，但即便基本技艺不变，材料与表现方式却也在不断变化。传统是创新的积累，正因如此，以前所未有的方式呈现出的这个作品对我来说有着重要意义。”

2008年，室濑和美被认定为重要非物质文化遗产“莳绘”的传承人。其评价词为，“他在传统技法基础上加入具有独创性的技法，融入多种色彩表现。其作品设计与结构端正大气，充满现代感，极具意境与风格。”（出自2008年日本文化厅相关资料）

艺术滋养心灵，让世界更加美好

室濑和美也致力于漆艺文化的传播。2007年，他在大英博物馆展出了自己的作品并进行演讲与演示。以此为契机，他开始在伦敦推广漆文化。他在维多利亚与艾尔伯特博物馆从事漆工艺品的调查与修复技术指导，长达20多年。

此外，为让更多孩子接触和了解漆艺，他每年在日本举办儿童工作坊。活动始于东日本大地震发生后的2012年，延续至今。

“我的力量很有限，但如有更多人感受到漆艺与工艺的美，那么即使我不在了，漆文化仍然会延续下去。所以，传承日本文化也是我的一个重要使命。”

每日忙于创作与文化传承，室濑和美的热情和能量从何而来？

“如果没有漆艺，或许我不会坚持到现在。漆真的太神奇了。希望大家都能亲自触摸真正的漆器，感受其温润光滑的触感，舒缓心情。艺术能滋养人的心灵，我相信，随着越来越多的人理解这一点，世界也将变得更加美好。”

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

摄影：森政俊

