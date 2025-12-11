藤沼升：心无旁骛，潜心创作，让日本竹工艺品享誉世界

日本的非物质文化遗产传承者们——人间国宝

传统表演艺术和手工艺历经数百年而不衰，一直扣动着日本人的心弦。为了让这些重要技艺代代相传，日本政府将领会和掌握了这些技术的人评为“重要无形文化财保持者”（相当于中国的非物质文化遗产传承人——译注），俗称“人间国宝”。我们将走近这些人间国宝，感受他们求索不断、认真钻研的决心及其对作品的思考。藤沼升先生曾认为自己在竹工艺领域“不会有所作为”，却因某个契机踏入其中，并且最终于2012年被评定为该领域的“人间国宝”。

1945年出生于栃木县大田原市。1975年开始从事竹工艺制作，师从八木泽启造。1986年获得第33届日本传统工艺展日本工艺会会长奖。2004年被授予紫绶褒章。2012年被认定为重要无形文化遗产竹工艺传承人。2015年荣获旭日小绶章。其作品被美国纽约的大都会艺术博物馆、大英博物馆等世界著名博物馆收藏。

作为艺术品享誉世界

藤沼升的作品有九成以上被海外收藏家纳入囊中。展览会现场自不必说，直接访问其工作室的收藏家更是络绎不绝，乃至于在日本国内反而很难看到其作品。

为什么藤沼的作品在海外如此受欢迎呢？原因是1997年在日本桥三越百货总店举办的个展上，美国化妆品巨头露得清（Neutrogena）前总裁、已故艺术收藏家劳埃德·科岑购买了其作品。后来在纽约举办的科岑收藏展上展出藤沼的竹艺作品，海外收藏家们纷纷出手争相收购。

科岑最初收藏的是一件名为《春潮》的花篮。这件工艺品以根部大幅弯曲的根曲竹为原料，以自由奔放的“荒编”技法大力编织而成，淋漓尽致地展现出竹子所蕴含的生命力。



根曲竹花篮《春潮》（2024年）

藤沼介绍说：“根曲竹太过强韧，一开始我不知道该怎么处理。其强度之大，就是请别人帮忙按住也无法勒紧，整整三年时间，我都在反复尝试和摸索。”

《春潮》对藤沼而言也是一件情有独钟的作品，如今他依然在继续创作这个系列的作品。

“我41岁时在日本传统工艺展上获奖，但之后创作陷入了低谷。那时我意识到‘创作陷入低谷是因为气力不足’，逐渐领悟到‘气’的重要性，并以‘气’为主题进行创作。《春潮》就是那个阶段初期诞生的作品。”藤沼回忆道。

让竹制品登堂入室

藤沼所在的栃木县大田原市以竹产地而闻名，这里自古就有使用原生竹材制作生活用品的传统。对藤沼而言，竹子是触手可及的材料。

“因为我手巧，所以从小就制作竹马、钓竿之类的东西。”藤沼回忆道，“我父亲是木工，家里有劈刀、锯子等工具，可以随便使用，只是我从没想过当竹艺匠人。”



藤沼在接受采访

也因为当时正值经济高速增长期，工业化迅速发展，藤沼升入了工业高中。毕业后他进入一家机械制造企业工作。27岁那年，一趟法国之旅给他的人生带来了巨变。

“看到卢浮宫博物馆和香榭丽舍大街上挤满了日本人，我不禁疑惑：‘人们为什么特意远赴巴黎呢？’认真思考后，我终于得出了答案，那就是‘文化的力量’。”

此前藤沼与“文化”并无交集，那一刻他才清晰地认识到文化的力量。他迅速沉迷其中，从此致力于对本国文化的追寻。

不过，今后的道路并未立即确定下来。在接触漆艺、陶艺、书法、茶道等各领域的过程中，有一次在文化教室学习竹工艺时，藤沼偶然看到了竹工艺第一位人间国宝生野祥云斋先生（1967年被认定）的遗作集。正是这本作品集，为藤沼指明了前进的方向。



生野祥云斋遗作集

“我感到很震惊，用竹子竟然能编织出如此精美的作品！”藤沼回忆道：“那些曾经在厨房里使用的竹制品，现在它们的作用发生了改变，开始进入厅堂。感受到这点的那一刻，我决定辞职。我想，只要追随生野老师的脚步，我一定能有所成就。”

1975年，30岁生日过后，他毅然踏上了竹工艺品创作之路。

独自钻研，体悟竹材的“个性”

从致力于培养接班人的八木泽启造先生那里，藤沼学到了基本技术，但从师仅一年半后就被告知“已经没有什么可教你的了”，于是他开始独立创作。此后，他手边常备生野先生的作品集，自己潜心钻研技艺。

“现在回想起来，很庆幸没跟老师学太长时间。要灵活运用竹材，只能亲手触碰每一根竹子，体悟它们的个性。而依赖于老师的指导，就只能止步于模仿。如果只用学到的传统技法进行创作，在设计或神韵上总是会和过去的作品雷同，无法推陈出新。”



创作情景

1992年，一种独特的竹工艺技法问世。藤沼在用传统的束编技法制作作品时，不经意间扭转了竹篾束。这个意外的“扭转”产生了意想不到的效果。

“使用传统技法的话，篮子口是水平的。但是，如果加上这个扭转技法，就可以编织成波浪形。”

运用这种独特技法创作的近作就是束编花篮《五行》。这是一件将细剖染色的竹篾以双层结构编织而成的作品。内侧以传统的镂空格纹技法编织而成，展现竹材的纤细特质，外侧则采用在束编中加入扭转的独特技法，彰显竹材的强韧之美。这件作品不同于传统花篮的独特造型，将竹材的自然之美衬托得更为动人。



束编花篮《五行》（2021年）



束编花篮《五行》（2021年）

将激发下一代灵感的作品留存后世

藤沼的作品凭借独特的技术与审美创作而成，具有独一无二的魅力。最初他在熟人的钟表店玻璃柜里展示自己的作品，此后买家一直络绎不绝。

其作品广受好评，不久他在东京举办了个展。从2000年前后开始在海外的艺术展上亮相，2011年更是在全美屈指可数、以规模和悠久历史著称的芝加哥美术馆举办了个展。

2012年藤沼67岁，这一年他被认定为重要无形文化遗产传承人。

认定过程中其作品获得了盛赞：“在传统技法的基础上增加了独特的创新工艺，制作中不仅以精致的格纹编、纤细的束编等工艺打造出端正的网眼及细条纹镂空的效果，还开发出自由随性的荒编技法。创作者以‘气’为意象创作的作品，其特色在于包容空间张力的恢宏造型、遒劲的创意布局，其高雅的格调与独创的造型之美获得高度评价。”

藤沼表示：“正因为偶然看到生野老师的作品集，才成就了如今作为创作者的自己。正因如此，我想留下激发下一代创作灵感的作品，让他们产生‘想尝试创作点什么’的冲动。为此，我认为自己不必在意别人的评价，而应当专注于创作，将自己的思想体现到作品中去。”

一旦进入创作状态，藤沼便心无旁骛地潜心于作品，废寝忘食地埋头工作。作品的设计和创意的灵感在制作过程中也源源不断地在头脑中涌现。



贴在墙上的素描

2028年，藤沼已决定将在美国新墨西哥州圣塔菲的艺术画廊TAI Modern举办主题为“力量”的个展，这是一家聚焦日本的竹工艺与现代美国艺术的画廊。为了追求这种遒劲之美的极致表达，如今藤沼依然在创作道路上孜孜不倦地前行。



创作情景

采访/撰稿：杉原由花、POWER NEWS编辑部图片：横关一浩标题图片：藤沼先生和他的作品（横关一浩）

