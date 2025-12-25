今泉今右卫门：凝结于雪晶中的传承与创新

日本的非物质文化遗产传承者们——人间国宝

传统艺术和工艺历经数百年，历久弥新，始终震撼着日本人的心灵。为了让这些珍贵的技艺世代传承，日本政府将技艺的传承人和集大成者认定为“重要无形文化财保持者”（非物质文化遗产传承人），俗称“人间国宝”。潜心钻研技艺、不断精益求精的人间国宝，作为创作者，他们有着怎样的决心，对作品又寄予了怎样的情感呢？陶艺家、第14代传承人今泉今右卫门先生，在瓷器彩绘传统工艺“色锅岛”的基础上不断创新，将个人对艺术的感悟融入作品之中，于2014年成为陶艺史上最年轻的“人间国宝”。

1962年出生于佐贺县有田町。父亲为“人间国宝”，第13代今泉今右卫门。1985年毕业于武藏野美术大学工艺工业设计学金属工艺专业。2002年继承第14代今泉今右卫门名号。2009年获紫绶褒章。2014年被认定为重要非物质文化遗产彩绘瓷器传承人。现任日本工艺会副理事长。

不愿步父兄后尘

当被问及“最难忘的风景”，你的心中会浮现出怎样的画面？在第14代今泉今右卫门心中，镌刻着这样一幅景象——“大学时代，有一年雪下得特别大。某天晚上，我和朋友约好去踏雪饮酒。我们漫步在前往玉川上水的路上，不经意间抬头看向路灯的刹那，我仿佛要被吸入那倾泻而下的雪幕，内心涌起一阵难以言喻的感动。那已是大约40年前的往事了。”

当年的那幅雪景，最终被呈现在《色绘薄墨墨弹雪文钵》这件作品中。它的作者今泉今右卫门不仅是人间国宝，还是著名有田烧名窑——今右卫门窑的掌门人。



《色绘薄墨墨弹雪文钵》，于第51届日本传统工艺展（图片：日本工艺会）

今右卫门窑传承了江户时代“御用赤绘师”的技艺。这是一种给瓷器上色的工艺，专门用于制作高级瓷器“色锅岛”，给将军家和大名当贡品与赠礼。今右卫门窑拥有370年历史，如今被认定为国家重要非物质文化遗产传承组织。



这栋建筑内设有展厅及今右卫门窑本家，是有田当地最古老的建筑之一，被列为国家重要传统建筑群保存地区

今右卫门作为次子诞生在这个历史悠久的陶瓷世家，从小祖母就一直说“要是将来你哥俩能一起继承家业就好了。”尽管按照家族的传统，家业应由长子继承，今右卫门并非未来的接班人，但他心中一直希望能辅佐家业。

“我父亲毕业于东京艺术大学，哥哥读的是多摩美术大学，所以我选择了武藏野美术大学。我虽然渴望从事创作，但坚决不想跟他们走同一条路。也正因为如此，我没有学陶艺，而是主修金工，主要从事现代雕塑创作。”

然而，那段时间他始终无法创作出让自己满意的作品，陷入了长期的苦闷与内心的挣扎之中。

“我因为从小喜欢自己动手创作才进了美院，可内心却缺乏那种喷涌而出的创作灵感，只是机械地一件一件制作作品。总在原地踏步的我，不禁心生焦虑：‘以自己现在这种状态，真的能继续搞创作吗？’恰在此时，我目睹了那场雪景。面对眼前的景象，我豁然开朗：‘只要还保有这颗感动的心，即使现在没有将其转化为作品的能力，也一定能在创作之路上一步步前行。’”

后来，那份强烈的感动和心中的风景终于结出硕果，孕育出一系列以雪为主题的作品，成为第14代今泉今右卫门的标志。当然，那已是很久之后的事了。

传统无法继承

大学毕业后，出于“回家前要开阔一下眼界的想法，今右卫门在一家室内设计销售公司工作了3年。之后，他拜师于现代陶艺家铃木治门下，这位艺术家以不拘泥于传统陶艺框架创作造型作品而著称。

“学生时代看到铃木老师的陶艺作品时，我就深受震撼并心怀向往——原来陶土竟能表现出如此意境！不过，在跟随老师学习期间，他常常提醒我：‘今泉，你不要忘记我们干的这行是陶艺。’”

陶艺作品在烧制过程中，往往会因为高温变化而出现意料之外的色彩或纹理变化，即所谓的“窑变”。此外，因烧制条件不同，釉色的呈现、陶土的收缩甚至塌陷等现象也难以完全人为地进行控制。

“那时我总想等器物出窑后再进行一番切削打磨，琢磨着如何进行后期加工。而老师或许是想让我明白：要接纳人力所不能及的部分，要珍视泥土和火焰等无法抗拒的东西，陶艺作品的迷人之处正源于此。”

在铃木先生门下积累了丰富的经验后，1990年，在大学毕业5年后，今右卫门回到了今右卫门窑。



今右卫门正在用木炭设计勾勒草图

今右卫门窑传统制作的“色锅岛”瓷器，是有田烧中极具代表性的风格之一。其特色在于采用釉下彩和釉上彩两道彩绘工艺，器型端正，纹饰美观精妙、格调高雅。这类既定的技法与样式常让人误以为必定由师傅手把手传授，但现实并非如此。

“我父亲是第13代传承人，他生前常说：‘传统是无法继承的。’他说，所谓传统，是那个时代的人在认真面对工作的过程中，通过自己的体悟逐渐总结出来的东西。他还说，‘不亲身经历失败，便无法真正明白’，因此他从不多加干涉我的创作，而是默默地守在一旁看着我探索。至于技艺，也必须靠自己主动去学习和领悟。我也是这样一路摸索过来的。”

回家不久后，父亲对今右卫门和哥哥说：“接班人的事，你们兄弟俩自己商量决定吧。”随后，哥哥表示：“我来负责销售，创作就交给你了。”就这样，今右卫门成了下一任掌门人。肩负父兄的期望，今右卫门一心投入创作，希望能制作出新颖独特的作品。在这个过程中，他不断回到那个雪夜的风景之中。最终，2004年，他在41岁时完成了作品《色绘薄墨墨弹雪文钵》。

“通过这件作品，我的内心世界与创作真正融为了一体。花了20多年时间，我终于表达出了那种仿佛要被吸入雪中的感觉。”

雪花的线条之美，唯锅岛样式所能呈现

《色绘薄墨墨弹雪文钵》这件作品，以“弹墨”与“薄墨”两种技法，再现了今右卫门自学生时代起深深印刻于心中的雪景。

所谓“弹墨”，是色锅岛常用的一种留白技法——在素胎上用墨勾勒出图案，再在其上施以彩绘颜料。由于墨中含有胶质成分，能使颜料产生排斥效果，从而形成局部不上色的区域。之后通过素烧阶段的低温烧制让墨料烧尽，从而显现出留白的纹样。

而“薄墨”则是一种用淡墨色颜料进行喷雾状涂饰，以表现渐变效果的装饰手法。这是第13代今右卫门为追求现代艺术的表达而确立的技法。

今右卫门以辘轳拉坯成型制出瓷胎，再以弹墨技法勾勒图案，随后叠加薄墨技法营造出层次分明的渐变效果。接着进行素烧，让墨迹烧尽显现留白，再施以玻璃质的柞灰釉(*1)进行本烧（釉烧）。最后，在出窑后的器物表面用淡绿色釉料及铂金进行彩绘，再次入窑烧制方告完成。

如此创作出来的作品，在浓淡有致的薄墨背景之上，以弹墨技法工整勾勒出的雪花结晶跃然而出，再点缀以淡绿色和铂金的光泽，微微泛着青灰色的柞灰釉更将整个雪纹世界衬托得沉静而深邃。



《色绘雪花薄墨墨弹雪文钵》，于第71届日本传统工艺展（图片：日本工艺会）

“之所以能够描绘出雪花的结晶，正是因为我们传承了锅岛样式。锅岛样式线条的特点是规整、匀称。如果是带有强弱变化的线条，反而难以准确表现出雪花的精美形态。”

色锅岛的传统技艺并非由上一代直接传授，这对于今右卫门也不例外。然而，作为家族窑场所独有的“个性”，却始终体现在每一件作品之中。对此，今右卫门分析道：这或许是因为从江户时代起，作为“御用赤绘师”所锤炼出的精湛技艺与工匠气质，在今右卫门窑工匠们的共同劳作中代代相传至今。

“人间国宝”之誉，是对工匠们技艺的肯定

2011年，今右卫门发表了作品《色绘雪花薄墨墨弹四季花文花瓶》，在表现技法上进一步发挥了其独创性。他运用弹墨技法，让白色化妆土（覆盖胎体的白色陶土）被墨所排斥，从而在白色背景中再现出更为细腻的白色笔迹纹样，表现出极其微妙的层次感。这一技法被命名为“雪花弹墨”，是由第14代今右卫门独自确立的原创技法。



《色绘雪花薄墨墨弹四季花文花瓶》（2011年）

2014年，年仅51岁的今右卫门获评为彩绘瓷器领域的“人间国宝”，成为陶艺史上最年轻的获此殊荣者。当时的官方评价是：“以色锅岛的传统技法为核心，融入弹墨与铂金彩绘的表现手法，确立了独具个人风格的创作形式，为彩绘瓷器的表现形式开辟了全新的境界。”

“父亲去世后，我39岁成为掌门人。正因为身处这个位置，所以不得不奋力前行，一路走来始终全力以赴。今右卫门窑20多位工匠分工协作，各展所长。正是依靠这些工匠们世代累积的工作经验，才得以创作出这些作品，因此我始终认为，这项‘人间国宝’的认定，是工匠们一代又一代的努力成果获得的肯定，我只不过是他们的代表而已。”



今右卫门窑展厅内陈列着《色绘雪花薄墨墨弹萩文钵》的姊妹作

如今，今右卫门正被“陶瓷所呈现的透明感”所吸引，从中体会到一种前所未有的魅力。

“无论是玻璃质釉层下方呈现的灰色调，还是釉面上铂金的透明光泽，如今看起来都比以往更加精妙。这种观感的变化，也许是因为照明从荧光灯、白炽灯换成了LED灯。”

正是在这种新感官体验的启发下，今右卫门于2019年创作了《色绘雪花薄墨墨弹萩文钵》。他在用弹墨技法留白的线条上薄施彩绘，通过微调使留白线条若隐若现，朦胧浮现。凭借这种极致细腻的表现手法，成功地描绘出秋日空气中弥漫的静谧氛围。



《色绘雪花薄墨墨弹萩文钵》，于第66届日本传统工艺展（图片：日本工艺会）

“最近我逐渐领悟到，或许我们不必刻意去创作‘符合时代的作品’，只要生活在这个时代，创作出来的作品自然就会带有这个时代的气息。明治时期的器物带有明治的格调，当下的作品也必然蕴含着当下的韵味。”

传统以个人风格的形式得以传承，时代的发展必然带来创新。在此基础上，创作者将感性融入其中，今右卫门与今右卫门窑，今日依然会坚持不懈地创作出属于这个时代的作品。

采访/撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部

摄影：宇川雅纪（日本工艺会提供图片除外）

标题图片：在工作室绘制草图的今泉今右卫门

