江户时代的日本妓女，过着炼狱般的生活

茑屋重三郎是日本江户时代（1603-1868年）的大出版商，有着“江户媒体之王”之称。据说，大名鼎鼎的茑屋书店的名字就源于其创始人对茑屋重三郎的尊崇。若要理解茑屋重三郎其人，就绕不开“吉原”这个他出生、长大的地方。吉原是江户幕府批准的合法红灯区，当时叫做“游廓”，其中的妓女称为“游女”。

不夜城诞生记

1590年德川家康入主江户后，着手推进城市开发建设。由于土木工程需要大量劳动力，日本各地男性涌入江户，在此背景下，为男性提供性服务的卖春场所大量涌现。

考虑到幕府对治安问题的担忧，妓院经营者们主动申请设立一个将妓院聚集在一起的游廓。1617年，该提议获得批准，次年，官方承认的游廓在如今的日本桥人形町（东京都中央区）一带建成。当时的幕府将军是德川家康之子——第二代将军德川秀忠。

当时，江户正通过填海造陆扩大城市规模，因此城中多湿地。游廓所在地原本是芦苇丛生之处，故被称为“葭原”（葭，即芦苇——译注）。相传，为讨个吉利，“葭”后来被改成日语中发音相同的“吉”字，“吉原”这一地名便来源于此。

然而，幕府认为游廓设在江户中心不妥当，1656年下令将其迁至浅草西北部。为此，幕府拿出1.5万两黄金迁移费，并解除游廓在人形町时实行的夜间营业禁令。在一片宁静的田园地区，一座不夜城般的游廓就这样诞生了。

当时，曾有这样一首俳句描写吉原游廓夜间灯火辉煌的景象：

闇の夜は よし原ばかり 月夜かな（沉沉夜色中，唯有吉原，璀璨如明月）

吉原游廓的布局

迁移后的新吉原面积为7.26万平米，扩至原来的1.5倍，大小相当于10个标准足球场。



《新吉原之图》（国立国会图书馆藏）

在吉原，妓楼（妓院）有严格的等级划分，根据规模大小和店中游女的等级，分为“大见世”“中见世”和“小见世”，收费也相应有所不同。《新吉原之图》呈现了吉原游廓布局，虽然其具体绘制年份不详，但被认为有较高的可信度。

（1）五十间道：通往吉原的道路。据考证，茑屋重三郎曾于1773年在这条路左侧中段开了一家租书屋。

（2）大门：吉原入口的大门。为防止游女逃跑，大门两侧设有岗哨。

（3）仲之町：吉原主街道

（4）江户町：该区域以高档妓楼“大见世”为中心，四周“中见世”“小见世”林立。

（5）角町：该区域全是中见世和小见世，没有大见世。

（6）扬屋町：该区域分布着大量餐馆和澡堂，也是出入妓楼的商人和进行表演的艺人等的居住区。

（7）京町二丁目：该区域的妓楼档次较低

（8）京町一丁目：与江户町同为高档妓楼区

（9）表通：指穿过仲之町路两旁的木栅栏，进入各町之间的小路。路上设有名为“张见世”的木格窗房间，相当于展示游女的橱窗，供客人透过格子窗观察、挑选游女。

（10）（11）西河岸（右）、罗生门河岸（左）：“河岸见世”林立的后街，“河岸见世”的游女是游女中的最底层。

（12）伏见町：大门入口左侧区域，此处妓楼档次低于小见世，被称为“局见世”，价格较为低廉。

（13）齿黑沟：游廓外围的河沟，据推测深约2米，宽3至9米，主要是为了防止游女逃跑。河沟上架有几座折叠式吊桥，也作紧急出口。



《东都名所 新吉原五丁町弥生花盛全图》中，画出了齿黑沟上的吊桥（黄色圆圈内）（国立国会图书馆藏）

（14）九郎助稻荷：吉原四角均有稻荷神社，其中游女们最尊崇九郎助稻荷。

在吉原，大见世的临街游女展示房（张见世）有一整面格子窗，这种房间被称为“惣篱”。中见世的游女展示房右上角四分之一是开放的，这种房间叫做“半篱”（参考标题图片）。而小见世的游女展示房只有下半部分设格子围栏，叫做“惣半篱”。

至于更低档的局见世及最底层的河岸见世，则没有围栏。只要门开着，就代表正在营业。

不惜纵火以求逃脱的人间炼狱

1768年至1866年的约100年里，吉原游廓多次被全部烧毁，仅有资料记载的就多达18次，其中至少10次是游女纵火所致。由于无法忍受恶劣的环境，屡有游女走上纵火之路。当时，纵火是会被处以极刑的重罪，但官方资料没有留下游女因纵火被处决的案例。被捕的10名游女均被流放至三宅岛、八丈岛（均为伊豆群岛中的岛屿——译注）等孤岛。有人认为，之所以从轻处罚，可能是由于町奉行（城市的行政和司法长官——译注）对游女不幸境遇的同情。

茑屋重三郎曾遭遇过“江户三大火灾”之一的目黑行人坂火灾（亦称“明和大火”）。这场火灾起于目黑行人坂，火势一直蔓延到浅草、千住，受灾范围极广，吉原也被烧毁。



《目黑行人坂火灾绘卷》描绘了当时町消防组救火的景象（不是火势蔓延至吉原的场景）（国立国会图书馆藏）

游廓被烧毁后，相关人员暂时转至其他地方，形成“临时游廓”。临时游廓多设于距吉原4公里处的两国（现墨田区）或9公里处的深川（现江东区）。两国和深川原本就有未经幕府许可的红灯区（名为“冈场所”），且生意兴隆，因而易接收来自吉原的游女。

茑屋重三郎也在临时游廓做了几个月生意，而后投身到吉原的重建工作。

等级森严的游女世界

几乎所有游女都出身贫困，10岁左右就被卖掉了。由于当时政府禁止人口买卖，父母会提前领取“工钱”，再将女儿以“佣人”的名义送去交易。因为已经签订了契约，游女无从逃脱。

被称为“女衒”的人贩子到贫苦农村四处收买年幼少女。关于收买价格诸说纷纭，但据相关资料，在东北地区和日本海一侧北陆地区的贫困村落，一名少女价格约为3-5两金。若以1两折合如今的10万日元计算，即30万-50万日元。女衒再将她们以更高价格“转卖”给游廓。

游女有着明确的等级划分。少女们进入游廓后，最初会以“秃”的身份做学徒，并按照等级逐步“晋升”。若熬出头，便能从集体房间搬进自己独用的房间，同时接客费也会提高。不过，能够成为最高等级花魁的人，只是凤毛麟角。



年轻游女初次接客的场面，花魁在后面望着她们（国立国会图书馆藏）

大部分游女都活不到离开游廓的时候

据町奉行所记载，1846年时游女人数为4834人。这么多人生活在仅相当于10个标准足球场大小的区域内，日复一日地接客，简直难以想象。

游女的生活极其悲惨。尽管按照规定，到了27岁便契约期满，但很多人都活不到那个时候。虽然没有准确数据，但恶劣的生存环境让她们极易感染肺结核等疾病，死亡率很高。

其中，尤为可怕的是感染性病，特别是梅毒。由于当时尚无避孕套等防护措施，感染率接近100%。许多游女只得抱病接客，直至病入膏肓，最终死去。人们将死去的游女用简陋的草席裹起来，扔进净闲寺（荒川区南千住）墓地里挖好的墓穴中，一埋了事。

此外，游女们也很担心怀孕。由于当时没有有效的避孕手段，一旦怀孕，便无法继续接客，因此堕胎成了家常便饭。江户时代，被称为“中条流”的堕胎医师很有市场，在吉原甚至可以称得上是“御用医师”。



图片右侧剃掉头发的男子就是堕胎医师“中条流”（出自《本譬喻节》，国立国会图书馆藏）

然而，堕胎方式相当粗暴残酷，如将山牛蒡根插入体内，或将含汞药物塞入阴道，这些方式无一例外都极其危险。即使成功堕胎，也有许多游女因身体受伤严重而丧命。

花魁若是怀孕，则会暂停接客。如果生下的是女孩，就留在妓楼从“秃”做起；若是男孩，就在吉原当杂役，悲惨的命运从出生时便已注定。

这个毫无人权的世界对游女们来说是水深火热的苦海。茑屋重三郎自幼便目睹这些女性的命运，这样的经历会在敏感的少年心中产生怎样的影响？从他日后出版的书籍中，可以找到一些线索。

标题图片：喜多川歌麿绘、十返舍一九著《青楼绘抄年中行事 夜见世之图》描绘了“中见世”半篱的样子（国立国会图书馆藏）

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