从编辑妓院区指南手册起步的大出版家

日本江户时代（1603-1868年）曾流行一种名为“细见”的指南手册。例如附带地图的“街道细见”，提供歌舞伎表演信息的“戏剧细见”等等，不一而足。其中最受欢迎的是吉原的妓院区指南“吉原细见”。在江户，几乎没有男人没看过这本指南。“吉原细见”每两年修订一次，是长年畅销的印刷品。“江户媒体王”茑屋重三郎，就是在担任此刊物的编辑期间，展现出非凡的商业头脑和运作能力，从此逐渐走上出版业的巅峰。

成为“吉原细见”的编辑负责人

“吉原细见”是汇编了吉原花街柳巷中各种信息的指南手册，包括妓楼（妓院）商号，所属游女（妓女）的名字、接客费，以及为客人与游女做中介的“茶屋”相关信息等等。

“吉原细见”早在江户时代的延宝年间（1673-1681年）便以单页印刷品的形式发行。到了享保年间（1716-1736年）变为横版册子，固定在每年1月、7月发行两次，且一直持续到明治维新（1868年）以后。因此，“吉原细见”也被称为日本寿命最长的定期出版物。定期出版后的早期刊物现藏于日本立命馆大学艺术研究中心。

“吉原细见”除在江户市内书店销售外，每年1月、7月发行时还有商贩沿街兜售。有些男性为避人耳目，不在家附近购买，特意跑到很远的地方去买。当时，有人写川柳(*1) 讽刺这些男人的行径：

細見は四つ程先へ遣てかい（買い） 为购买细见，竟跑到四条街外

元文年间（1736-1741年），有两家版元（相当于现在的出版社）发行“吉原细见”，但约20年后，鳞形屋孙兵卫经营的“鳞形屋”逐渐垄断市场。由于缺乏竞争，细见的内容也逐渐失去新意。



1771年发行的细见，当时正是鳞形屋垄断时期。刊物为横开本（图片：东京台东区立图书馆数字档案库）

另一方面，这一时期出现了许多价格低廉的非法妓院区“冈场所”。此外，在品川、千住、新宿等因驿站而兴起的地区，提供低价性服务的暗娼‌也越来越多，吉原的生意日渐衰退。为吸引顾客，细见的改版成为当务之急。

在此背景下，1774年，鳞形屋录用了一名新人，担任负责细见的采访与编辑工作的“改所”。

当时，游女经常发生人员流动或死亡，而此前的细见未能详尽更新这些信息。而新任“改所”是土生土长的吉原人，在妓楼老板、游女之间有广泛的人脉关系，信息收集能力出众。此人，正是当时虚岁25岁的茑屋重三郎（下文简称“茑重”）。

茑重首次参与编辑的细见《呜呼御江户》版权页写道：“由位于通往吉原入口的五十间道上的茑屋重三郎编辑。”这也是历史上首次出现茑重之名。

“各位女郎，请写下你们的名字”

被任命为鳞形屋的“改所”前，茑重应当是在五十间道上经营书店。

虽说是书店，但有很多类型，有的店专做书籍零售，有的兼营书籍销售，还有的是出租图书的“借书屋”。据推测，当时年轻的茑重就借了茶屋“茑屋次郎兵卫”门口的位置，经营着一家不温不火的借书屋。

后来与茑重合作出版了大量热门作品的山东京传，在其著作《青楼昼之世界锦之里》中这样写道：“借书屋总是要去催讨不归还的书”。

每当游女弄丢或弄脏借走的书籍不还时，借书屋老板就一边嘟囔发着牢骚，一边在吉原四处晃，催人还书，这写的应该就是年轻时的茑重。



山东京传著《青楼昼之世界锦之里》。红框圈出的地方写着“借书屋总是要去催讨不归还的书”（日本国立国会图书馆藏）

此外，1780年发行的收录净瑠璃（日本的一种传统曲艺——译注）词章全篇的书籍《碁太平记白石噺》中，有一位名叫“本重”的借书屋商人，他有一句台词：“之前拜托过，请帮我写下女郎（游女）们的名字，因为我得赶着编细见。”这很可能也是以茑重为原型创作的角色。

茑重经常出入妓楼，与游女们很熟，可以无需客套，跟游女们直说“把书还我”或是“我要编细见了,快点帮我写名字”。他非常熟悉游廓内部的人际关系，应该也知道许多不为外人所知的信息。毫无疑问，由他来负责细见的改版工作，再合适不过了。

大胆革新，展现非凡才能

茑重成为编辑负责人后，对细见进行了两项大胆的改革。

一是将横版改为竖版。页面变长后，能详细刊载每一家妓楼的信息。之后，茑重又进一步创新，在1783年版的细见《五叶松》中，为让读者一目了然地了解各游女的“等级”，名字上方都加上了标记。可以说，他的一大本事就是发现、满足读者需求。



《五叶松》。红框中两个交叠的山形符号下方标有“●”的是高级游女①，只有山形符号但没有“●”的等级则相对较低②（日本国立国会图书馆藏）

第二个创新点是邀请“福内鬼外”为细见写序。鬼外的真实身份是当时的名人——博物学家、发明家平贺源内，他曾将静电发电机“ELEKITER”带到江户，还曾为一种名为“漱石香”的牙膏设计宣传文案。

与当时首屈一指的名人合作，这是以前的版元从未想出的奇招。



《细见呜呼御江户》的序由平贺源内撰写（日本国文学研究资料馆藏）

鳞形屋从《呜呼御江戸》前一年发行的细见《这婵观玉盘》开始，就采用了竖版。近世文学与书籍文学史专家铃木俊幸指出，茑重很可能从《这婵观玉盘》开始就参与细见编写。也有观点认为，茑重从这一时期起已是编辑工作的实际领导。



《这婵观玉盘》是鳞形屋首次出版的竖版细见，据推测茑重也参与了本书制作（日本国文学研究资料馆藏）

继《呜呼御江户》之后，茑重又推出自己的第一本独立出版物《一目千本》（1774年）。这是一部绘本，书中将游女比作山葵、木兰等花卉，例如“高冷的游女，就像山葵”。这种出版物称为“仿细见”，其内容并非面向大众读者。



茑重通过众筹制作的《一目千本》中，有许多山葵、木兰等花卉的插图（日本国文学研究资料馆藏）

茑重将插图绘制委托给当时颇有人气的画师——北尾重政。画师的酬劳及出版制作费，都由“入银”方式筹措而来。

所谓“入银”，就是向他人筹集制作资金，大致相当于现在的“众筹”。茑重从一百多名游女那里获得资金，出版后将出版物作为答谢礼送给游女。茑重本人没出一分钱，因此即使免费发放也不会亏损。另一方面，虽无盈利，但那些被比作花卉、登上绘本的游女们非常欣喜，茑重与她们之间的关系更加牢固。

这本强调艺术性的绘本在性交易行业大放异彩，在吉原内部也广受好评。可见，茑重之所以成为“近代出版先驱”，不仅在于他编辑的出版物极具新意，更在于他出色的商业头脑。

而雇用茑重的鳞形屋，却因非法翻印销售图书等丑闻声誉扫地。对此，茑重则是冷眼旁观。1778年，他自立门户，正式进军出版业，并于1783年成为细见的独家出版方。

标题图片：山东京传所著《廓𦽳费字尽》一书的插图中描绘了位于吉原大门前的书店。在左上角可以看到由“山”和“爬山虎叶”组成的出版商标志。日语中的“茑”即爬山虎，故推测画中所绘即为茑重的书店（日本国立国会图书馆藏）

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