帮助茑重一展宏图的武士——朋诚堂喜三二和恋川春町的命运沉浮

江户的“媒体王”茑屋重三郎生活的时代

1777年，茑屋重三郎（以下简称“茑重”）出版了一套共三册的绘本《明月余情》。序文由通俗小说作家朋诚堂喜三二执笔。朋诚堂喜三二和他的好友恋川春町都是武士，也是知识分子。正是在与他们相识、交往之后，原本只是游廓（江户时代的红灯区——译注）书店老板的茑重得以大展宏图。

擅长文学与绘画的武士推动了出版业发展

《明月余情》是一部描绘吉原游廓庆典活动“俄祭”的作品。俄祭是每年8月举行的一项重要活动，活动期间，幇间（酒宴上以表演助兴的男艺人）、艺伎们等吉原居民齐聚主街道——仲之町，进行名为“俄戏”的戏剧表演，人们根据其表演精彩程度进行评比排序。

这本书相当于现代的画报，朋诚堂喜三二的序文妙语连珠，称“这一盛大的庆典活动促进了吉原的繁荣”，书中的大量插画详尽描绘了庆典的热闹场面。



《明月余情》描绘了俄祭的盛况。1920-1921年的复刻版（国立国会图书馆藏）書館所蔵

据推测，朋诚堂喜三二在这一年参与了茑重经营的耕书堂出版的三部作品。其中之一是《明月余情》，另一本是正月发行的《江户商人评判记》。

《江户商人评判记》以幽默的方式点评了江户名商，例如将人气和服店比作演员，进行评选排位。近世文学研究者铃木俊幸认为朋诚堂喜三二参与了该书的制作。此外，虽然书中未标注画师姓名，但从画风判断，极可能出自恋川春町之手。卷末注有“五拾轩 版”，意思是这本书的版元（出版商）是位于吉原大门前五十轩道的耕书堂。

还有一本书是同年12月出版的《娼妃地理记》。这是一部将吉原比作“日本国”，将游廓特有的风俗比作该“国”风俗并加以解说的戏仿作品。作者署名为“道蛇楼麻阿”——这是个颇为诙谐的名字，其发音与日语中一句很口语化的表达“怎么样…哎呀…”相同，其实，这个人就是朋诚堂喜三二。



《娼妃地理记》以“大日本国之图”为题，描绘了吉原游廓的景象（国立国会图书馆藏）

朋诚堂喜三二与恋川春町皆为武士。朋诚堂喜三二精通俳句，恋川春町则师出著名画师胜川春章之门，可以说，二人都是当时知识分子中的佼佼者。

当时，朋诚堂喜三二和恋川春町分别以“手柄冈持”和“酒上不埒”的别名活跃于狂歌(*1)界。不过，这些知识分子是如何结识社会底层的“吉原人”茑重，并开始合作出版图书的呢？

其实，当时的吉原就像沙龙，聚集了许多希望能从武士社会的压抑中暂时获得解放的人。高级妓院“大见世”是武士们频繁光顾之处，他们也在那里社交，结识伙伴。与此同时，武士们也与爱好狂歌的妓院老板们建立情谊，茑重应该就通过这种方式与朋诚堂喜三二、 恋川春町产生了交集。

与茑重合作的武士是地方驻江户的“外交官”

朋诚堂喜三二本名平泽常富，是秋田藩佐竹家的江户藩邸留守居（留守居是地方藩主的家臣，常驻江户，类似现代意义上的外交官——译注）。由于藩主们需履行“参勤交代”义务（江户幕府为加强对各藩控制而实行的制度——译注），常年在自己的领地与江户之间轮流居住，不在江户的时间也很长。留守居的职责是与其他藩的武士交换信息，关注幕府动向等。

恋川春町则是骏河小岛藩的留守居（后成为藩主近侍），本名仓桥格，在藩政中扮演着举足轻重的角色。

不过，根据《江户的书店》（铃木敏夫著，中公新书出版）记述：“江户藩邸的武士们似乎相对清闲，很多人以写作或绘画为副业。”

朋诚堂喜三二与恋川春町于1773年开始共同创作《当世风俗通》一书。该书以风趣幽默的文笔介绍了自诩为吉原常客的年轻人之间流行的发型、服饰等。而那时的茑重，还只是一个普通的借书店老板。



朋诚堂喜三二与恋川春町共同推出的《当世风俗通》中，介绍了当时年轻人的发型风尚（国立国会图书馆藏）

此外，恋川春町还于1775年出版了经典黄表纸（带插图的幽默通俗读物——译注）作品《金金先生荣华梦》。书中描绘了一名从乡下进京的年轻人成为富商继承人，在吉原尽享荣华的故事——然而，这一切不过是他打盹时的黄粱一梦。出版《明月余情》的同年，二人还合作推出了由朋诚堂喜三二执笔、恋川春町绘的《亲敌讨腹鞁》。

《亲敌讨腹鞁》是日本民间故事《咔哧咔哧山》的续篇。在《咔哧咔哧山》中，一只狸杀死了一个老奶奶，老奶奶的老伴儿向兔子求助，最终兔子设计杀死了这只狸。而续篇则讲述了这只狸的孩子向兔子复仇的故事。“复仇”是当时江户百姓喜闻乐见的题材，娱乐性较强。



续写《咔哧咔哧山》的成人寓言故事《亲敌讨腹鞁》（东京都立中央图书馆特别文库室藏）



经典黄表纸作品《金金先生荣华梦》讽刺了那些风流自命、流连于吉原的年轻人的可笑模样（国立国会图书馆藏）

不过，《金金先生荣华梦》与《亲敌讨腹鞁》的出版方均为老字号地本问屋（发行大众娱乐通俗读物的出版商——译注）“鳞形屋”。或许由于这个原因，茑重与二人的关系并未公开，朋诚堂喜三二在《明月余情》中仅执笔序文，在其他书中则用了化名。

不过，通过才华横溢的知名作家朋诚堂喜三二，茑重应当也结识了不少知己。

在二人著作中登场的茑重

朋诚堂喜三二与茑重结识后，接连多次参与耕书堂的书籍出版。从次年起，他连续7年为耕书堂的吉原游乐指南《吉原细见》撰写序文。1780年撰写了三本黄表纸，次年撰写了四本，此后也以每年数本的节奏不断推出新作，对茑重来说是不可或缺的畅销作家。

1780年前后，鳞形屋因制作盗版书受到指控，被迫停业。鳞形屋退出出版业后，恋川春町从1782年开始以署名形式出现在耕书堂的作品中。

以下介绍两部体现茑重与二人关系的作品。

朋诚堂喜三二所著黄表纸《恒例形间违曾我》的卷末插图中，绘有茑重与朋诚堂喜三二对坐的画面。画中，朋诚堂喜三二向茑重坦言，自己是故事中一名角色的弟弟。虽然这也是虚构情节，但幽默地展现了作者与出版商之间的亲密关系。

而恋川春町的《廓𦽳费字尽》的故事背景就设在吉原。作品中描绘的大门左侧，一家店铺挂着由富士山和爬山虎叶（茑，在日语中即爬山虎——译注）图案组成的商标。一名男子指着那里说：“这就是那家茑屋（耕书堂）。”恋川春町如此直白地为茑重的书店做宣传，可见他对茑重的深厚情谊。



《恒例形间违曾我》卷末插图。前方为茑重，后方为朋诚堂喜三二（国立国会图书馆）



《廓𦽳费字尽》的卷首插）图中出现了耕书堂的商标“富士山和爬山虎叶”（左上）（国立国会图书馆藏）

时局多变，造化弄人

三人合作接连推出畅销作品，但1787年，松平定信就任老中首座（实际主导江户幕府政务的角色——译注）后，开始加强出版管制，形势陡然生变。

进入宽政年间（1789-1801年）后，恋川春町的《鹦鹉返文武二道》（1789年出版）与朋诚堂喜三二的《文武二道万石通》（1788年出版）先后遭禁。



绝版的《鹦鹉返文武二道》（左）与《文武二道万石通》（右）（东京都立中央图书馆特别文库室藏）

《鹦鹉返文武二道》的故事发生于醍醐天皇时代（897-930年在位），辅佐天皇的高官离奇地任命平安、镰仓时代的源义经（1159-1189年）为兵法教官，在全社会大力发展武艺。结果，武士们或带着游女（妓女）练起了骑马，或效仿牛若丸（源义经年少时的名字——译注）在街头挥刀斩人，社会陷入一片混乱。这是一部时空错乱的荒诞故事。

《文武二道万石通》则讲述了这样的故事：镰仓幕府第一代将军源赖朝与幕府重臣畠山重忠对和平时期武士们的懈怠感到忧虑，于是试图将人们分为“文”与“武”两道分别培养，结果最后大多数人都变成了既不能文也不能武的游手好闲之徒。

虽然登场的皆为真实历史人物，但实际上却借着天皇辅佐官与畠山重忠的形象，影射推行严苛“宽政改革”的松平定信。作品中的醍醐天皇与源赖朝，实则暗指当时的第十一代将军德川家齐，这等于连将军都一并嘲讽了。这两部作品在民间大受欢迎，销量极高，因此自然引起了松平定信的注意。

察觉到危险的秋田藩下令禁止朋诚堂喜三二继续撰写黄表纸。记录江户时代各种社会传闻的《吉野册子》中，有1789年3月至4月间的这样一则传闻：“松平定信向佐竹家的家老（统帅家族所有武士的重臣——译注）提出‘那个人（指朋诚堂喜三二）毫无当家臣的本事’，佐竹家担心，若继续让朋诚堂喜三二担任居留守，事态恐难收场，遂命他返回秋田。”不过，朋诚堂喜三二是否真的回到秋田，现已无从考证。

在武士社会中，人气小说作家朋诚堂喜三二的真实身份是秋田藩士平泽常富，这或许是个公开的秘密。

另一方面，恋川春町被松平定信召见，但以患病为由予以拒绝。据其本家仓桥家的文献记载，他于1789年4月29日提出辞官，7月7日病逝。一说他是自杀身亡，但真实情况已无从得知。

帮助茑重走上事业巅峰的朋诚堂喜三二与恋川春町先后离他而去。二人皆是为幕府和地方诸侯效力的武士，因此创作自由终归受限。

值得一提的是，1806年前后，一部描绘江户各行业人士的画卷《近世职人尽绘词》（全三卷）问世。相传这部作品原为松平定信所藏，当时极有可能是松平定信提出制作该书。而这部作品第二卷插图的说明文字便出自朋诚堂喜三二之手。

1793年，松平定信失势，辞去老中首座一职，后竟起用朋诚堂喜三二，以留下对江户风土人情的记录。不禁让人感叹命运的变化莫测。而彼时，茑重已不在人世。

标题图片：耕书堂出版的《吾妻曲狂歌文库》为江户后期代表性狂歌作者的肖像集。右图为手柄冈持（朋诚堂喜三二），左图为酒上不埒（恋川春町）。1786年出版（东京都立中央图书馆特别文库室藏）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。